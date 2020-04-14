 Первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН во вторник вечером со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Согласно информации, чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере $125 тыс. Он действовал через посредника, который задержан сотрудниками СБУ при получении $60 тыс. Также обсуждались планы получения $246 тыс. по другому объекту строительства.

Как передает издание НВ в КГГА проходит обыск.

Издание пытается связаться с Поворозником и получить комментарий, но его номер отключен.







Фото - НВ