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 Киевские новости
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 Первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ. ФОТО

В помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА) в ечером 14 апреля проводятся обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство первым заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН во вторник вечером со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Согласно информации, чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере $125 тыс. Он действовал через посредника, который задержан сотрудниками СБУ при получении $60 тыс. Также обсуждались планы получения $246 тыс. по другому объекту строительства.

Как передает издание НВ в КГГА проходит обыск.

Издание пытается связаться с Поворозником и получить комментарий, но его номер отключен.

Первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ 01

Первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ 02

Первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ 03

Фото - НВ

Источник: https://censor.net.ua/n3189074
 
 
 Топ комментарии
 
Когда будут обыски в офисе осла или про пленки дЕрьмака уже забыли? Первый замглавы КГГА Поворозник уличен на получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 7145
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четвертий брат дЄрмака затриманий Первый замглавы КГГА Поворозник уличен на получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 778
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А кто в нашей стране из чиновников не коррупционер? Он пришли зеленые слуги в ВР и продают голоса за 30-60к$, получают зп в конвертам. Этими СБУ вообще не занимается потому что низя. Хотя это тоже прямая коррупция. Ермак он тоже уже засветился в коррупции и даже незаконно обогатился купив мерседес. Но Зеленский почему-то не считает это коррупцией. Это же его люди, им наверное можно...
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Наконец-то и у этого козла Поворозника лафа закончилась. Впрочем, есть еще у него надежда - Пещерный суд. Могут вынести решение, СБУ извиниться и выплатить компенсацию за моральный ущерб.
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Это ж надо, какие оптимисты, какая у этих чиновников вера в свою "звезду", если они даже по время смертоносной эпидемии берут огромные взятки, на которые можно прожить 5 жизней !
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обыск провели поверхностно-не заметили пакетик с белым порошком и два пистолетных патрона/ Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа"/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА, - Ткаченко/Из-за чего сыр-бор: Бюджет Киева- 57 млрд- лакомый кусочек для Коломойского . "Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".14 августа 2019.
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....на слух! реально приятная новость. на деле вирус Грицак 2020)...эТО конечно не 100штук гривен Витальки по админштрафам. обидно. прям. понимаешь. да!)
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"Два моих помощника, четыре из которых"...😉😂🥳🥳
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Поворозник працює в КМДА з 2003 року. Пережив голів Омельченка, Черновецького, Герегу і вже при Кличку. Завжди займав прибуткові посади.

https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/kerivnytstvo/povoroznyk_mykola_yuriiovych/
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