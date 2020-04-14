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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2387) Поворозник (56)

 Первый замглавы КГГА Поворозник уличен на получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ. ФОТО

В помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА) в ечером 14 апреля проводятся обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство первым заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН во вторник вечером со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Согласно информации, чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере $125 тыс. Он действовал через посредника, который задержан сотрудниками СБУ при получении $60 тыс. Также обсуждались планы получения $246 тыс по другому объекту строительства.

Как передает издание НВ в КГГА проходит обыск.

Издание пытается связаться с Поворозником и получить комментарий, но его номер отключен.

Первый замглавы КГГА Поворозник уличен на получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ 01

Первый замглавы КГГА Поворозник уличен на получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ 02

Первый замглавы КГГА Поворозник уличен на получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ 03

Фото - НВ

Источник: https://censor.net.ua/n3189074
 
   
 Топ комментарии
 
Когда будут обыски в офисе осла или про пленки дЕрьмака уже забыли? Первый замглавы КГГА Поворозник уличен на получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 7145
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четвертий брат дЄрмака затриманий Первый замглавы КГГА Поворозник уличен на получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 778
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Пидалик на лисапете уже покидает киев
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еще полтора часа назад был уличен) педаля наверное уже на стреме....
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конечно нет. мало того и Паровозик спрыснет с кукана. задерживают не для того что бы посадить,а для того что бы потерявший берега барыга поделился. труханут и отпустят
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У меня родственника уже пять лет "судят" за взятку, сперва дело таскали в обычном суде, сейчас в "анти-коррупционном"... Делу конца и края не видно, собираются раз в три месяца чтобы объявить, что соберутся снова через три месяца...
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Апреліо!!!! Хватить!!! Швидше вже приходь-Аугусто!!!)))
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у мізкаї придуркуватого троля, онли.
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Пидалик на лисапете? Урааа Зеля ******* Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2920
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четвертий брат дЄрмака затриманий Первый замглавы КГГА Поворозник уличен на получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски, - СМИ - Цензор.НЕТ 778
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Когда будут обыски в офисе осла или про пленки дЕрьмака уже забыли?
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Что-то последователей секты "Брат Ермака" развелось.....
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о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере $125 тыс

Моя ты бубочка прелесть
А вступать в кооперативы не предлагал, случайно?
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геноцид гусичей...явно якась секта права затесалась в сбу.
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без любимого киевлянами Клыка , еврей Паворозник не мог действовать . Зато Притула - плохой , оч оч плохооооой .
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Что-то последователей секты "Брат Ермака" развелось.....
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ціле покоління виросло у умовах корупції та рішалова і врешті це все прийшло до влади.
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Та сколько таких дел уже было в Украине. Кого только не задерживали. И Ирпенского академика, и главу ГСЧС, и главного фискала. И ни одного приговора по топ-чиновнику так и не дождались...
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Ермакчуки! Сегодня во взяточный день не каждый может взять, вернее взять-то может каждый, не каждый сможет это безопасно делать.
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щас вообще опасно взятки давать. Ты дал, а он наутро корону подцепил. И вопрос не решённым остался.
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Этот также будет орать о "політичному переслідуванні"?
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А кто в нашей стране из чиновников не коррупционер? Он пришли зеленые слуги в ВР и продают голоса за 30-60к$, получают зп в конвертам. Этими СБУ вообще не занимается потому что низя. Хотя это тоже прямая коррупция. Ермак он тоже уже засветился в коррупции и даже незаконно обогатился купив мерседес. Но Зеленский почему-то не считает это коррупцией. Это же его люди, им наверное можно...
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шота резко много успехов сбу Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6430.какая то комбинация ?
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Это родной племянник Омельченко и сидит в администрации ещё с тех времён.
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Ну, що зебiли навибирали. Маховик репресiй .Спочатку герой Шайтанов, тепер ще один патрiот. Це реванш.
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с Ермаком не поделился, вот и мародер Зелупский обиделся
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Караул."Патриотов"прессуют.Это классика жанра в Украине.Одеялко,адвокатишко привезет или педалик сам подвезут на лисапеде.
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А что там по обыскам Ермаков, портновых и прочей сепарни? Не ждете уже?
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Ромка,своим чего не задавал вопросов 5 лет.Когда у них спросишь и этим тогда пройдешь задавать.Хотя бы по хенералу СБУ ответь про которого даже Бутусов писал,а петя ему звание дал.Не знал)))
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Ну так Порох же такой плохой был, вы же выбрали патриота😂 И что обосрались и стрелки переводим? Как там Портнов, Ефремов на свободе, Трухановы, Кернесы, как там АТОшники в тюрьмах, как там сепары на воле? Теперь чепушило тебе ответы давать Ну что побороли кацапов или пока Путлера с Новым годом поздравляем и отступаем на фронте?)))
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Ромка ты тоже переводишь стрелки.Отвечай за своего,а я за своего.Так ,что поц научись отвечать за себя и своего борова)))
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За своего кого, может мне за Кравчука или Кучмуответить? 😂Благодаря Вам клоун преЗедент вы и отвечайте. Вынимай гавницо из штанишек, это уже не Порох
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Поц тебя уже послали.Отвечай за свои слова.Ты интересен только самому себе.
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Межклановая борьба за год добралась до замов в городах.
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Виталик даже не догадывался, что его первый зам берет взятки в промышленных масштабах...
Тот самый случай, когда косить под тупого боксера-идиота будет очень выгодно...
Иначе тюрьма... Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6437
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Где то так и есть...Но судя по Ермаку со Шмыгалем поборы только возрастут.
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само - собой...
вместо него поставят еще большего проходимца...
В команде Зе порядочных нет...
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и придумали же выражение такое. неправомерная выгода. не измена, не воровство бюджета
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а как вам "лесная красавица" под новый год? Или "аутсорсинг"?
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Олег Пономарь 15 апреля 2019 г.

Для того, чтобы стать успешной и благополучной страной с высоким уровнем жизни, Украина должна избавиться от колониального статуса, стать полностью (по всем параметрам) независимой от России страной. Все страны (которые были колониями) проходили этот путь - это необходимое условие. Некоторым независимость давалась легче, некоторые выгрызали ее большой кровью и веками. Украина в силу географических, исторических, экономических и т.д. факторов - второй вариант.
Когда мне кто-то скажет - Нет, чтобы стать благополучной страной, нужно искоренить коррупцию - Я отвечу - Нет. Вначале независимость (это при том, что коррупция не искоренена ни в одной стране мира. Посмотрите на Рашагейт в США хотя бы).
Пример - Молдова.
Додон пришел (при помощи Москвы и это была их игра) к власти на антикоррупционных и пророссийских лозунгах. Ну и что? Искоренил он коррупцию? Но зависимость от России ползучим способом возвращает России назад.
Не было в истории колониальных стран без коррупции.
Но.
Для многих украинцев эти высокие слова о независимости - пустой звук. А после пятилетней полной ТВ-промывки мозгов - тем более.
Борьба за независимость - это опасно. Это хлопотно. Это напряг и требует жертв, лишений, терпения и страданий.
Лучше дайте мне дешевый (или бесплатный) паек к пиву и чтобы все были одинаковые. Зачем ответственность? Зачем усилия?
Нафиг мне ваша независимость?
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і все ж перше - це корупція. Через корупцію йде дестабілізація країни та спотворюється незалежність.
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хуже коррупции может быть только ошибка...на выборах.
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це -правда! Помилка на виборах 2010 коштувала тисячі життів та втрати територій.
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егеж...помилка на виборах 2019(подвійна) мабуть буде коштувати найдорожчого
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я так нее думаю...події розвиваються по непередбачуваному шляху, нафта, вірус. І , мабуть, це ще не все.
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а тебе оті 60 тис зелених не насторожують?якась срана однушка на вторинному ринку Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3094.і це від забудовника? Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7398
а то шо там 125 та 200 з гаком-то вже фантазії
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не насторожують...це 50% суми.
а в цілому, я не знаю порядку сум на цьому "ринку"
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ты перепутал...то они борются с каркаркаррррупцией,шоб помочь *****
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вот люди работают...,все на 90% в стране корупционеры...все кто у власти ..крутят вертят крышуют ... а всем говорят же и жене и детям когда спрашивают , откуда деньги папа? та заработал ваш папа..., это называется у них работал и заработал...жируют твари...целыми днями читаю новости...и дня нет что бы кого то не задержали за взятку во всех сферах силовиков и в эшелонах власти районов и городов,не выше...и не одного Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7746 среди задержанных как правило нет верхушки... а ведь с ними делятся низы..
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Кидайте в меня тапками, но без Саакашвили у власти, или же Порошенко, Украина всё больше катится в пропасть, скоро ***** будет командовать, вместе с клоуном.
Ботам Зели, аххх как не понравится мой коммент, много предателей живёт в Украине.
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раньше еще можно было подумать об этом...
но он сошел с ума, когда начал вслед за Зелей прыгать по фонтанам... Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5730
Вся Грузия месяц плевалась от такого позора...


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вот с Саакашвили ты порохоботов обидел Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7807
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Знайомитися - нова помічниця прем'єра Шмигаля, Долгих Аліна Вікторівна. Щойно подала декларацію на посаду. Ще 2 роки тому шукала роботу через Інтернет. А раніше випускниця «кулька» Поплавського працювала у сфері хостес. І ось знайшла таки відповідну роботу! Респект!

Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7889

Першого заступника голови КМДА Поворозника викрито на одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, в мерії Києва тривають обшуки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5837
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Насмокта... пардон, об'єктивно пройшла за конкурсом завдяки професійному рівню.
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что то у Шмыгаля со вкусом не того , или запросы не большие ,родовая травма.
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Как только рейтинги показали что все кандиты от шмарклей по Киеву сосут и опля обыски. А у Ермака и брата обысков нет.
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Ты опоздал. Экспертиза показала, что записи смонтированы. А вот кто и зачем это сделал, на букву П, ооочень интересно
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..посредника взяли, а Паворознику звонят?! Смешнее не придумали ничего. Подобраться напрямую и взять с поличным самого Паворозника не удалось. Сыграли спектакль с подставным посредником. Как же хочется Ткаченко в мэры Киева!!! )))
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Поворозник работал ещё у Попова и Черновецкого. И занимался именно земельными делами города.
Зачем его Кличко к себе взял - не понятно.
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Он верный сын воров Попова и Космоса . Но Клык не отстает , по своей тупизне он еще жаднее .
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Під час карантинів хабара брати не можна - це порушує заборону працювати. І де вони долляри взяли коли в Україні валюти немає? От тому і немає.
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Как-нибудь просто загляните в кафе на первом этаже КГГА. Там всегда за каждым столом сидят решалы и шушукаются с просителями. Я и сам через решалу давал взятку Мищенко
за продление договора аренды земли.
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В баре Интерконтиненталя серьезные вопросы решаются
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Так его даже на взятке не сумели взять?
О, дают!
Что то сегодня СБУ провело много отвлекающих маневров, только боюсь, что все рассыплется ещё до суда.
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Там СБУ уже записало тысячи часов аудио и видео, но пока нет политической воли, остается ждать, пока озвучит какой-будь "гео лерос"
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а нам точно нужны услуги МВФ?? я так не думаю
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Ахахах, как только рейтинги сопли урода по Киеву опубликовали так сразу говно по трубам от сбу понеслось, сейчас еще мосейчукчу на г+г подключат
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Наконец-то! Хоть что-то ! Зря только не с трухи начали, сейчас оно будет на стреме
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Если бы так ловили и сажали при Порошенко, никто бы не знал выражения "зеленая шмаркля"
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Поки не вірю. Щось останнім часом у якась гіперактивність у "правоохоронців".
А про Оман ані пари з вуст, єрмаки на свободі, ті хто маски вивозив теж.
І взагалі, до чого тут СБУ? По корупціі начеб-то НАБУ.
Він що шпіон? Хабар за теракт від агента ФСБ брав?
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Наконец-то и у этого козла Поворозника лафа закончилась. Впрочем, есть еще у него надежда - Пещерный суд. Могут вынести решение, СБУ извиниться и выплатить компенсацию за моральный ущерб.
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обыск провели поверхностно-не заметили пакетик с белым порошком и два пистолетных патрона/ Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа"/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА, - Ткаченко/Из-за чего сыр-бор: Бюджет Киева- 57 млрд- лакомый кусочек для Коломойского . "Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".14 августа 2019.
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