EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Здоровье
  1237  31
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (5166) карантин (3041) COVID-19 (3827) коронавирус (2458)

 "Расслабляться рано, расслабляться очень опасно", - Зеленский рассказал, когда ждать пика COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что резкого скачка заболеваемости коронавирусом в Украине не произошло, но пока нельзя расслабляться для того, чтобы спокойно пройти ключевой период в 20-х числах апреля.

Об этом он сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Анализируя статистику заболевших в Украине, в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло, и благодаря сознанию граждан, придерживающихся постоянно самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано, расслабляться очень опасно. Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно 20-е числа апреля", - сказал президент.

Зеленский также призвал украинцев воздержаться от посещения храма на Пасху и отпраздновать ее дома.

Читайте также: Пик заболеваемости COVID-19 еще впереди, - пресс-секретарь ВОЗ Харрис

Источник: https://censor.net.ua/n3189071
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
поднадоел уже со своими нравоучениями... иди ты на х....
 показать весь комментарий
 
 
14-е прошло, пройдёт и 20-е, затем пик перенесут на начало мая...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сейчас прокисшую сою будет рвать. Они так хотели десятков тысяч жертв и переполненных больниц, чтобы на почве этого начинать бунты - но ничего не выходит.
 показать весь комментарий
 
 
Кто же такого может хотеть?Ты себя нормально чувствуешь?
 показать весь комментарий
 
 
По-моему, судя по истерикам ляшко и зебленского, как раз вспышки ждете вы, зебилье племя.
 показать весь комментарий
 
Свои мухоморные трипы пересказывай лекарю, придурок.
 показать весь комментарий
 
Более 5000 граждан США присоединились к коллективному иску, авторы которого требуют от правительства Китая компенсировать ущерб, причиненный коронавирусом. По подсчетам экспертов, потенциальный иск США к Китаю за ущерб от COVID-19 может составить около $1,2 трлн. Аналитики утверждают, что Китай потенциально несет ответственность за ущерб от вспышки, поскольку "умышленно скрыл информацию от ВОЗ", что является нарушением Международных медико-санитарных норм.
 показать весь комментарий
 
 
Скорее всего там замешана бессмысленная организация(воз)они как и оон обсе... Только бабло любят на остальное им глубоко пох
 показать весь комментарий
 
Цензор, зачем это зеленское чморье раскидывать на десяток статей??
оно что - открытие сделало или сказало хоть ОДНО умное слово... вместо имитаций блеяния вислюка??
 показать весь комментарий
 
 
Правильно. Щойно припинеться карантин, відразу почнуться масові акції проти Зєлі. Дотягне Зєля до осені? Думаю, що ні. Ставлю пляшку.
 показать весь комментарий
 
Скорее всего до осени карантин будет минимум не такой жесткий но все же будет
 показать весь комментарий
 
А ведь он прав. Пока зе у власти - расслабляться очень опасно
 показать весь комментарий
 
 
Заберіть цю пародію на людину далі від України.
 показать весь комментарий
 
 
Реванш больше не прячется
Политика / Мнения 14-апр, 19:189 1 343 0

Эпидемия нового короновируса в Украине только ускорила приход реванша, его готовность продемонстрировать свою силу и готовность расправиться с каждым, кто защищал страну от криминального режима Януковича и российской агрессии

Об этом реванше предупреждали в 2019 году, когда украинцы на президентских и парламентских выборах голосовали за Владимира Зеленского и партию "Слуга народа".

В этот реванш не хотели верить те участники Майдана, которые поддержали нового президента, были его сторонниками и агитаторами, стали депутатами, министрами, чиновниками.

Теперь по статьям, по которым обвиняют Татьяну Черновол, могут прийти к каждому из них.

Сегодня - к Черновол. Завтра - к Авакову. На следующий день - к любому из депутатов от партии "Слуга народа", участвовавшему в Майдане. Ну и потом - к любому из избирателей этой партии.

Перед реваншем все равны.

Владимир Зеленский - вовсе не глава этого реванша. Он - орудие реванша.

Реваншистам был нужен слабый и некомпетентный президент, который не помешает им сформировать кадровую вертикаль и начать наступление на Украину, организовать тот самый "гражданский конфликт", о котором мечтает Владимир Путин, столкнуть власть и общество, облегчить Кремлю оккупацию новых украинских земель.

Ведь нужно же чем-то отвлечь россиян в период экономического кризиса. Почему не войной в Украине.

Короновирус отбросил Украину и весь остальной мир в начало ХХ века, эпоху беспомощности перед эпидемией. А обыск у Татьяны Черновол отбросил Украину в 2010 год, время беспомощности украинского общества перед криминальным режимом Виктора Януковича.

Мы опять в прошлом.

Виталий Портников
 показать весь комментарий
 
 
Юлєфоб Портніков добре зважив і вирішив стати мародером. Мабуть не дурень
 показать весь комментарий
 
Настоящий Президент имеющий поддержку населения, в отличии от антирейтинга Порося в 90%
 показать весь комментарий
 
 
Адам Смит@_Smithchenko 13 апр.

Итак, они перекроили бюджет, увеличив заимствования до ₴300 млрд.

Никакой МВФ столько не даст, а внутренний рынок - и так подчищен.
Т.е. облигации будет покупать НБУ - за эмиссию.
Напомню, сейчас у нас ден. база - ₴0,5 трлн. Увеличим в 1,5 раза? Курс вырастет симметрично!Новый бюджет рассчитан курсом 29,5 (было - 27). Т.е. если не зафендюриться к твердой тридцаточке - снова будет та же бодяга с невыполнением бюджетных планов, на которую я назойливо обращаю Ваше внимание с декабря. Вы еще в гривне? Зря!

План по налоговым поступлениям на I кв. по состоянию на сегодня еще не выполнен. Налоговой собрано 113 млрд при плане на 1.04.20 в 117 млрд. Таможней: 73 млрд при плане 85 млрд. Теперь планы порезали и будут выполнять (почти). А бюджет закрывать - эмиссией. Просто и гениально!
Почему банки не смогут купить новые ОВГЗ? У них в кредитно-инвестиционном портфеле около 1 трлн. Они не переварят еще 300 ярдов. И в депозиты столько не привлекут даже теоретически: ставку придется бить выше, чем доходность ОВГЗ. А кроме банков, таких денег ни у кого нет и близко...
У гривни за последние 5 лет в соплях и муках выработалась страшная репутация идеальной, постоянно укрепляющейся валюты, показательно карающей паникеров и щедро одаривающей гривнедепозитчиков. Только эта уже иллюзия спасает нас от провала к стабильным 30 буквально завтра.
Сколько доллар стоил в феврале 2015? 33-35. Сколько он стоил в феврале 2020? 24,5. Внутри этого отрезка времени было с десяток колебаний (паник), после каждой из которых гривня укреплялась, наказывая паникеров. И они сделали выводы...
 показать весь комментарий
 
Кэп, да мы после включения вашего турбо-режима вообще забыли, что такое расслабиться.
Это что, угроза или обещание стабильности, как у дважды несудимого.
 показать весь комментарий
 
 
Там нужен консилиум психотерапевтова. Может Вовке уже на дурку пора.
Зеленский сказал И-А. Цензор процитировал.
 показать весь комментарий
 
Вава тебе твої другани вже зачекались. Аттянітєсь.....

"Расслабляться рано, расслабляться очень опасно", - Зеленский рассказал, когда ждать пика COVID-19 - Цензор.НЕТ 8352
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх