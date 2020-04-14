 "Расслабляться рано, расслабляться очень опасно", - Зеленский рассказал, когда ждать пика COVID-19

Об этом он сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Анализируя статистику заболевших в Украине, в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло, и благодаря сознанию граждан, придерживающихся постоянно самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано, расслабляться очень опасно. Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно 20-е числа апреля", - сказал президент.
Зеленский также призвал украинцев воздержаться от посещения храма на Пасху и отпраздновать ее дома.
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оно что - открытие сделало или сказало хоть ОДНО умное слово... вместо имитаций блеяния вислюка??
Политика / Мнения 14-апр, 19:189 1 343 0
Эпидемия нового короновируса в Украине только ускорила приход реванша, его готовность продемонстрировать свою силу и готовность расправиться с каждым, кто защищал страну от криминального режима Януковича и российской агрессии
Об этом реванше предупреждали в 2019 году, когда украинцы на президентских и парламентских выборах голосовали за Владимира Зеленского и партию "Слуга народа".
В этот реванш не хотели верить те участники Майдана, которые поддержали нового президента, были его сторонниками и агитаторами, стали депутатами, министрами, чиновниками.
Теперь по статьям, по которым обвиняют Татьяну Черновол, могут прийти к каждому из них.
Сегодня - к Черновол. Завтра - к Авакову. На следующий день - к любому из депутатов от партии "Слуга народа", участвовавшему в Майдане. Ну и потом - к любому из избирателей этой партии.
Перед реваншем все равны.
Владимир Зеленский - вовсе не глава этого реванша. Он - орудие реванша.
Реваншистам был нужен слабый и некомпетентный президент, который не помешает им сформировать кадровую вертикаль и начать наступление на Украину, организовать тот самый "гражданский конфликт", о котором мечтает Владимир Путин, столкнуть власть и общество, облегчить Кремлю оккупацию новых украинских земель.
Ведь нужно же чем-то отвлечь россиян в период экономического кризиса. Почему не войной в Украине.
Короновирус отбросил Украину и весь остальной мир в начало ХХ века, эпоху беспомощности перед эпидемией. А обыск у Татьяны Черновол отбросил Украину в 2010 год, время беспомощности украинского общества перед криминальным режимом Виктора Януковича.
Мы опять в прошлом.
Виталий Портников
Итак, они перекроили бюджет, увеличив заимствования до ₴300 млрд.
Никакой МВФ столько не даст, а внутренний рынок - и так подчищен.
Т.е. облигации будет покупать НБУ - за эмиссию.
Напомню, сейчас у нас ден. база - ₴0,5 трлн. Увеличим в 1,5 раза? Курс вырастет симметрично!Новый бюджет рассчитан курсом 29,5 (было - 27). Т.е. если не зафендюриться к твердой тридцаточке - снова будет та же бодяга с невыполнением бюджетных планов, на которую я назойливо обращаю Ваше внимание с декабря. Вы еще в гривне? Зря!
План по налоговым поступлениям на I кв. по состоянию на сегодня еще не выполнен. Налоговой собрано 113 млрд при плане на 1.04.20 в 117 млрд. Таможней: 73 млрд при плане 85 млрд. Теперь планы порезали и будут выполнять (почти). А бюджет закрывать - эмиссией. Просто и гениально!
Почему банки не смогут купить новые ОВГЗ? У них в кредитно-инвестиционном портфеле около 1 трлн. Они не переварят еще 300 ярдов. И в депозиты столько не привлекут даже теоретически: ставку придется бить выше, чем доходность ОВГЗ. А кроме банков, таких денег ни у кого нет и близко...
У гривни за последние 5 лет в соплях и муках выработалась страшная репутация идеальной, постоянно укрепляющейся валюты, показательно карающей паникеров и щедро одаривающей гривнедепозитчиков. Только эта уже иллюзия спасает нас от провала к стабильным 30 буквально завтра.
Сколько доллар стоил в феврале 2015? 33-35. Сколько он стоил в феврале 2020? 24,5. Внутри этого отрезка времени было с десяток колебаний (паник), после каждой из которых гривня укреплялась, наказывая паникеров. И они сделали выводы...
Это что, угроза или обещание стабильности, как у дважды несудимого.
Зеленский сказал И-А. Цензор процитировал.