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 Общество, Здоровье
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 Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал украинцев отмечать Пасху дома, от чего во многом будет зависеть спокойное прохождение эпидемии коронавируса в стране.

"Уверен, вы знаете о ситуации в Киево-Печерской лавре. Сейчас на территории монастыря подтверждено уже почти 100 заболевших коронавирусом, и, к сожалению, есть два летальных случая. Всем заболевшим мы желаем скорейшего выздоровления. Но вся эта ситуация показывает, что для коронавируса не важна ваша национальность, пол или вероисповедание. Показывает, что нельзя относиться к болезни легкомысленно", - сказал он в видеообращении к украинцам во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский вновь призвал украинцев на Пасхальные праздники быть дома, и рад, что, согласно социологическим опросам, почти 90% украинцев так и планируют сделать. Он напомнил, что есть договоренности с украинскими медиагруппами, и граждане смогут увидеть трансляцию богослужений из всех церквей на телевизионных каналах Украины.

"Каждый из нас понимает, что в этом году придется менять традиции. И делать это ради собственной безопасности – это зрелость и мудрость нации. От нашего поведения на Пасху, от нашей дисциплины будут зависеть дальнейшие сроки карантина. Как я и говорил ранее - мы все хотим как можно быстрее преодолеть болезнь, иметь хорошее и традиционное лето. Давайте вместе постараемся ради общей цели, и будем праздновать Пасху дома. Это касается не только освящения корзин, это касается и традиционных пикников и походов в гости. Не в этом году. Пожалуйста, ради безопасности себя и ближнего", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции Клименко

Источник: https://censor.net.ua/n3189069
 
 
 Топ комментарии
 
а чего это Зе-чмурьё про Пасху вспомнило? оно уже свою маман риму уговорило оставаться дома и не идти в синагогу? Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина - Цензор.НЕТ 1613
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сатанист рассказывает про ПасхуЗеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина - Цензор.НЕТ 9898
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а чего это Зе-чмурьё про Пасху вспомнило? оно уже свою маман риму уговорило оставаться дома и не идти в синагогу? Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина - Цензор.НЕТ 1613
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Интересно, осудили уже тех, кто вывез все маски из Украины перед пандемией.Кто виновен? Или все шито крыто?
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бедный Вова Рогоносец Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина - Цензор.НЕТ 2451 Бедная Ленка жона рогоносца... Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина - Цензор.НЕТ 3641
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Интересно, почему Зеленский постоянно показывает на пальцах знак сатаны ? Что он этим хочет сказать? Кого рекламирует?
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Последний Президент сложил полномочия почти год назад. Но мы поддержим его конечно.
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Последний Президент? - ну что ж... последний.
будете Президента Последнего передачками поддерживать?
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Законно избранный Президент на данный момент это Зеленский.
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А теперь ответь, ты доволен результатами ,убогий?
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Твоя підтримка з калугі йому тіки допоможе.
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"иметь хорошее и традиционное лето"
шо с ним мендель делает?новое слово в извращениях...
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У Нас, в Україні, светское государство, не?
Вот топни ножкой и прикрой енто!!
Получается, тебя, през, за плохое поведение в
УГОЛ НЕ СТАВИЛИ, а били об него!!
😇
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...Не можна виключати, що цього року чи наступного треба проводити перевибори - і президентські, і парламентські. На тих самих підставах, як Зеленський оголошував парламентські вибори: через утрату суспільної довіри. От тільки тепер він може сам опинитися в такій саме ситуації. Він сам створив прецедент. За великим рахунком, виправити можна було минулого року, обираючи досвідчених політиків, а не дилетантів. Тепер літак веде стажер. Попереду - буря. Треба знайти законний спосіб, щоб штурвал із рук дилетантів у владі встигли перехопити ті, хто має досвід та необхідні компетенції. Уряд національної довіри, досвіду і професіоналізму. - https://gazeta.ua/articles/history/_mayemo-3-scenariyi-vihodu-********-z-krizi-istorik/960357
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Как он там собрался себя вести на Пасху, что нам карантин продлят?
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да как обычно...
две шаги налево,две шаги напгаво,шаг впегёд и повогот..
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в смысле отрицаешь и мендель и ленку? Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина - Цензор.НЕТ 4202 ну хай сам вальсирует.
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Вместо того чтобы потребовать от московского сатаната закрыть церкви, Нелошарик жуёт шмаркли.
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Чем больше подохнет попов и прихожан МП тем лучше. Тут он патриот Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина - Цензор.НЕТ 9319
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Они могут заразить приличных людей и занять их места в больницах.
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Это шимпанЗЕ все еще хрипит? Цензор ты издеваешься?
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"Иметь хорошее и традиционное лето" - цитаты великих
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Ну, это ладно. Хуже, если нетрадиционное.
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И делать это ради собственной безопасности - это зрелость и мудрость нации.

И этот про мудрость. Почему-то эта мудрая нация десятилетиями в жопе сидит по самые ноздри. Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина - Цензор.НЕТ 8366
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прямо сейчас зама педалика сбу принимает за взятку,а он о пасхе.... педалик не заснет сегодня видимо - расколоться поворозник может запросто... и - прощай выборы....
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Премия Дарвина - премия, присуждаемая выдающимся представителям подвида homo sapiens, освободившим генофонд от своих генов...Очищенное таким образом от генетического мусора человечество, согласно теории Дарвина, получает больше шансов на дальнейшее прогрессивное развитие.
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Да какое поведение, на западных границах опять очереди, люди начали массово ломится домой на Пасху.
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Мы знаем, и обязательно проследим за вашим поведением. Особенно как вы будете относиться к нарушению карантина со сторны ЗАО УПЦ МП. Или штрафовать на 17к/34к можете только ловя по 10 человек переплывающих Днепр или торгующих в кафешках на вынос?
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Сопля, ты кто такой? Терпеть не могу жидов.
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Так разгоняй шабаши! Водометы с хлоркой, раз не понимают - они побеснуются, а потом бегут в больницу - лечи меня. Да если бы еще только они, а то перезаражают еще кучу нормальных.
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Другими словами Янелох первый сказал-если будете шастать по улицам на пасху-закрою вас в квартирах до Рождества.Не зря же Шмыгаль оговорился и назвал пасху рождеством. Зеленский: от нашего поведения на Пасху будут зависеть дальнейшие сроки карантина - Цензор.НЕТ 5665
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Опять, как всегда, слова правильные, а как до дела - всё с точностью до наоборот! Языком, вернее ерундой, болтать - не мешки ворочать! Попы на одесщине уже пообещали на Пасху массовые мероприятия, посмотрим на "принципиальность" гидранта или гаранта (ему ведь без разницы!).


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от нашего /типа какая разница, кто воюет а кто четырежды уклонист.Кто работает в тылу а кто на потеху русскому миру называет Украину порноактрисой.
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