 Сейчас не 1986 год, никто не будет скрывать правду. Правда в том, что ситуация контролируется, - Зеленский о пожарах вокруг ЧАЭС

Об этом Зеленский заявил в видеообращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.

"Ежедневно в течение последней недели глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям докладывает о ходе событий. Вчера преодолено шесть очагов огня. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. По состоянию на сейчас открытый огонь в Зоне отчуждения не наблюдается", - сказал он.

Зеленский призвал граждан не поддаваться панике. "Мы помним уроки 26 апреля 1986 года. И никто не будет скрывать от вас правду. Сейчас правда заключается в том, что ситуация там контролируется. Радиационный фон в столице и Киевской области – в пределах нормы", - подчеркнул глава государства.

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Президент отметил, что в стабилизации ситуации поспособствовала погода, но призвал также не забывать о сотрудниках ГСЧС, которые десять дней боролись с огнем. Он напомнил, что к тушению пожара в зоне отчуждения были привлечены 1,5 тыс. наших спасателей и 110 единиц техники, в том числе, самолеты и вертолеты.

"Я искренне благодарю наших пожарных и спасателей за мужественное выполнение долга. Все дни они рискуют жизнью из-за бездумных действий отдельных лиц. Очень советую всем, кто еще не понял, почему нельзя жечь траву, посмотреть фотографии с места пожара. Увидеть утомленные лица пожарных, их окровавленные, обожженные руки. Я верю, что мы – умная и взрослая нация. Но если кто-то все еще думает курить траву – знайте, что это может стоить вам 153 тыс. грн или даже лишения свободы", - указал он.

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Зеленский также напомнил, что Национальная полиция Украины уже задержала лиц, которые спровоцировали возникновение пожара, и они понесут строгую ответственность за свои действия.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

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Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

14 апреля стало известно, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.