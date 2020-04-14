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 Сейчас не 1986 год, никто не будет скрывать правду. Правда в том, что ситуация контролируется, - Зеленский о пожарах вокруг ЧАЭС

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не верить фейкам и не поддаваться панике. По его словам, ситуация с пожарами вокруг ЧАЭС находится под контролем.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ.

"Ежедневно в течение последней недели глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям докладывает о ходе событий. Вчера преодолено шесть очагов огня. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. По состоянию на сейчас открытый огонь в Зоне отчуждения не наблюдается", - сказал он.

Зеленский призвал граждан не поддаваться панике. "Мы помним уроки 26 апреля 1986 года. И никто не будет скрывать от вас правду. Сейчас правда заключается в том, что ситуация там контролируется. Радиационный фон в столице и Киевской области – в пределах нормы", - подчеркнул глава государства.

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Президент отметил, что в стабилизации ситуации поспособствовала погода, но призвал также не забывать о сотрудниках ГСЧС, которые десять дней боролись с огнем. Он напомнил, что к тушению пожара в зоне отчуждения были привлечены 1,5 тыс. наших спасателей и 110 единиц техники, в том числе, самолеты и вертолеты.

"Я искренне благодарю наших пожарных и спасателей за мужественное выполнение долга. Все дни они рискуют жизнью из-за бездумных действий отдельных лиц. Очень советую всем, кто еще не понял, почему нельзя жечь траву, посмотреть фотографии с места пожара. Увидеть утомленные лица пожарных, их окровавленные, обожженные руки. Я верю, что мы – умная и взрослая нация. Но если кто-то все еще думает курить траву – знайте, что это может стоить вам 153 тыс. грн или даже лишения свободы", - указал он.

Также на Цензор.НЕТ: Местами остались лишь очаги тления. Природа помогла покончить с пылающим адом, - Геращенко опубликовал последствия пожаров в зоне ЧАЭС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленский также напомнил, что Национальная полиция Украины уже задержала лиц, которые спровоцировали возникновение пожара, и они понесут строгую ответственность за свои действия.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

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Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

14 апреля стало известно, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

Источник: https://censor.net.ua/n3189068
 
 
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По Зеленскому контролируется - это ничего не делается. Почему землю не перекопали защитными полосами? Пожар потушен только после того как пошел дождь.
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оно 11 дней скрывало пожары в Зоне и чтобы отмазаться - вспомнило про 1986 год.. мол, тогда дольше отмазывались..
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чёт не могу вспомнить, когда тогда были первые официальные сообщения Сейчас не 1986 год, никто не будет скрывать правду. Правда в том, что ситуация контролируется, - Зеленский о пожарах вокруг ЧАЭС - Цензор.НЕТ 2995 помню, что на майском параде уже было "всё хорошо"
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>никто не будет скрывать правду
отправь эту шутку своим в 95-й, лол
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Да-да, Вова, как и правду о том не скрывали, что Украина "готова к коронавирусу".
Просто верить?!
Да хер вам.
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Огнетушители новой системы, в Мире таких исчо нету..
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розумна нація тебе, Вова, не обрала би..
так що таке..
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А, не много ли ты на себя берешь с такими заявами?
Офигеть просто
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Все пожары контролируются Зеленским. Дистанционно.
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через смартфон, где каждый имеет право на ошибку.
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Контролируется дождём, пока не пошел дождь чтож ты молчало?
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Шморкля не будет скрывать? У него ермак, венедиктова подчиняются портнову и кацапам, а он ...... думает что он умный и патриот? Фантазер.
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Да, конечно, не 1986 год. Как тут правду скроешь, если у каждого в телефоне интернет (держава в смартфоні), Земля облеплена спутниками и NASA не управляется из ОПы?
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В Чернобыле сгорела треть туристических объектов- а это чмо будет раскатывать , что все под контролем? Лживое и лицемерное животное
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А шо оно еще может сказать? Дождем потушило.
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Согласен с Бубочкой. Правду скрыть тяжело. Посмотришь по нету на членограя, его видосики - и сразу становится понятно шо избрали нам на голову зетипиллы.
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