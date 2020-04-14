EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
  363  4
Материалы по теме:
Все про:Крым (22569) НАТО (6708) Россия (75337) Столтенберг (755)

 В НАТО обсудят наращивание Россией военного контингента в Крыму и дезинформацию во время пандемии, - Столтенберг

Министры обороны стран НАТО встретятся онлайн 15 апреля, чтобы обсудить вызовы по безопасности, дезинформацию и кризис из-за коронавируса.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Среди вопросов - наращивание Россией военного контингента Крыму и агрессия на востоке Украины.

"Кризис коронавируса коснулся всех нас, но он не убрал вызовы по безопасности, которые стояли перед нами до кризиса", - сказал Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Использование украинских самолетов "Мрия" и "Руслан" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество НАТО с Киевом, - Столтенберг

"Мы видим, что Россия продолжает поддерживать сепаратистов в Украине, в восточной Украине. Мы наблюдаем чрезвычайное наращивание ею военных сил в Крыму и мы видим ее присутствие в Черном море. Это часть вызовов по безопасности, которые стоят сейчас перед нами", - добавил он .

По словам генерального секретаря Альянса, НАТО увеличило свое присутствие на земле в черноморском регионе в рамках программы Tailored Forward Presence в Румынии, а также в воздухе и в море.

"Мы также тесно сотрудничаем с партнерами в регионе Черного моря - с Украиной и Грузией", - добавил он.

Министры обороны НАТО на заседании 15 апреля обсудят сдерживание и оборону стран НАТО, как поддерживать миссии и операции альянса во время пандемии.

Также читайте: Борьба с COVID-19 - приоритет внеочередного заседания министров обороны стран-членов НАТО, но украинский вопрос также вынесен на обсуждение, - Толкачев

В повестке дня также - важность противодействия дезинформации.

"Мы наблюдаем, как некоторые правительственные и неправительственные силы пытаются использовать пандемию, чтобы распространить ложную и вредную информацию. И пытаются разделить нас. Союзники должны тесно сотрудничать, чтобы идентифицировать, отследить и разоблачить их усилия. Открытые и прозрачные СМИ - лучшая защита от дезинформации и пропаганды", - заявил Йенс Столтенберг.

"Наше лучшее оружие против дезинформации - это свободные, открытые и независимые СМИ. То, что делают журналисты, очень важно. Особенно в наше время таких тяжелых кризисов, в которой мы находимся сейчас", - добавил глава Североатлантического альянса.

Источник: https://censor.net.ua/n3189067
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мы тоже всё это обсудим. Если НАТО нужен совет, мы здесь!
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно, козломордые должны страдать, напоминать им об этом нужно при каждом удобном случае.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх