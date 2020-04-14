 Угрозы для ЧАЭС нет, с коронавирусом резкого скачка числа заболевших не произошло, - Зеленский в обращении к украинцам. ВИДЕО

Видеообращение главы государства опубликовано на странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Я начну с рассказа о пожарах в лесах Зоны отчуждения. Ежедневно в течение последней недели председатель ГСЧС сообщает о ситуации. Вчера преодолены шесть очагов огня. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. Открытый огонь в зоне отчуждения пока не наблюдается. Уже задержаны лица, которые спровоцировали возникновение пожара, они понесут строгую ответственность. Всех граждан я призываю не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 86-го года. И никто не будет скрывать от вас правду", — сказал Зеленский.
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"Теперь по борьбе с коронавирусом. На днях мы ожидаем прибытия 3 самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие 8 самолетов с ценными грузами. Работа не останавливается", — добавил президент.
Глава государства поблагодарил международных партнеров, помогающих Украине в борьбе с болезнью.
"Особую благодарность выражаю парламенту за принятие изменений в государственный бюджет. Несмотря на сопротивление многих политических партий, названия которых прекрасно известны, мы смогли принять необходимые изменения для поддержки наших медиков, обеспечения больниц, помощи пенсионерам, малообеспеченным людям, предпринимателям и тем, кто потерял работу", — сказал он.
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"Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни, можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло — благодаря сознательности граждан, придерживающихся самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться опасно. Поэтому еще раз призываю вас на Пасхальные праздники быть дома. Каждый из нас понимает, что в этом году придется менять традиции. И делать это ради собственной безопасности — это зрелость и мудрость нации", — добавил Зеленский.
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Мій давно обпльований.
Или врут открыто, или банально НЕ могут сделать больше чем 270 тестов в сутки
дивись не витирай - з часом почне воняти.
радетель за народ и победил все невзгоды
А кто правду скажет, даже если угроза есть?
2. C коронавирусом резкого скачка числа заболевших не произошло.
Просто тестов нет...
А як що так сталося то бутьте ласкаві давайте силки на хороші відео із своїх областей та районів.Думаю що розкручені ТВ артисти будуть на цьому фоні в ГУЗИЦІ.
https://www.youtube.com/watch?v=UAlVEB-tLKQ
Бог быстрее услышит...
а оно молодец!тупизну избирателя надо лелеять.
Ничо с тех пор не поменялось, кроме ИЗМОВ- социалИЗМ, коммунИЗМ в
1980, развитой социалИЗМ, капиталИЗМ...
Счас нахлебалИЗМ..
😁