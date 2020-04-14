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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
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 Угрозы для ЧАЭС нет, с коронавирусом резкого скачка числа заболевших не произошло, - Зеленский в обращении к украинцам. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав им о ситуации с пожарами вокруг Чернобыльской атомной ситуации и о ситуации с коронавирусом.

Видеообращение главы государства опубликовано на странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я начну с рассказа о пожарах в лесах Зоны отчуждения. Ежедневно в течение последней недели председатель ГСЧС сообщает о ситуации. Вчера преодолены шесть очагов огня. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. Открытый огонь в зоне отчуждения пока не наблюдается. Уже задержаны лица, которые спровоцировали возникновение пожара, они понесут строгую ответственность. Всех граждан я призываю не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 86-го года. И никто не будет скрывать от вас правду", — сказал Зеленский.

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"Теперь по борьбе с коронавирусом. На днях мы ожидаем прибытия 3 самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие 8 самолетов с ценными грузами. Работа не останавливается", — добавил президент.

Глава государства поблагодарил международных партнеров, помогающих Украине в борьбе с болезнью.

"Особую благодарность выражаю парламенту за принятие изменений в государственный бюджет. Несмотря на сопротивление многих политических партий, названия которых прекрасно известны, мы смогли принять необходимые изменения для поддержки наших медиков, обеспечения больниц, помощи пенсионерам, малообеспеченным людям, предпринимателям и тем, кто потерял работу", — сказал он.

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"Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни, можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло — благодаря сознательности граждан, придерживающихся самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться опасно. Поэтому еще раз призываю вас на Пасхальные праздники быть дома. Каждый из нас понимает, что в этом году придется менять традиции. И делать это ради собственной безопасности — это зрелость и мудрость нации", — добавил Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189065
 
   
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Слухав Зеленського. Хто зна, чи є водостійкі телевізори?
Мій давно обпльований.
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что интересно, 4(!) дня подряд данные о короновирусом подтасовывают в "количтво +260..270 новых больных"..
Или врут открыто, или банально НЕ могут сделать больше чем 270 тестов в сутки Угрозы для ЧАЭС нет, с коронавирусом резкого скачка числа заболевших не произошло, - Зеленский в обращении к украинцам - Цензор.НЕТ 4923
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ну і розваги у людей..
дивись не витирай - з часом почне воняти.
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Да заткнись ты уже, недопрезидент в смартфоне
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Напоминает - "Все хорошо, прекрасная маркиза. И хороши у нас дела."
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ну прям как пуйло в рашке )
радетель за народ и победил все невзгоды Угрозы для ЧАЭС нет, с коронавирусом резкого скачка числа заболевших не произошло, - Зеленский в обращении к украинцам - Цензор.НЕТ 7004
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Ні, аборт це вбивство, а презерватив саме те, краще зеленого кольору
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42 роки назад не було презервативів, чи був їх дефіцит?
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Так, не зробити аборт було помилковим рішенням.
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Коли ти вже вибачишся перед людьми та чкурнеш у свою рашку...
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Зря он сказал, что "резкого скачка не произошло" - не говори "гоп", пока не перепрыгнул...
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1. Угрозы для ЧАЭС нет.
А кто правду скажет, даже если угроза есть?
2. C коронавирусом резкого скачка числа заболевших не произошло.
Просто тестов нет...
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Выдающийся чтец по бумажке, прямо Народный Артист!
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Ти не повіриш, ти навіть кумедніший за оце неподобство.
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Нам чомусь весь час говорять страшне та приводять ужасну статистику та на антиконстутиіних законах примушують сидіти вдома.
А як що так сталося то бутьте ласкаві давайте силки на хороші відео із своїх областей та районів.Думаю що розкручені ТВ артисти будуть на цьому фоні в ГУЗИЦІ.
https://www.youtube.com/watch?v=UAlVEB-tLKQ
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ОТ зеленского - так точнее будет
Бог быстрее услышит...
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А видео хорошее. Одно непонятно - где подтанцовка, и почему не в голом виде? Угрозы для ЧАЭС нет, с коронавирусом резкого скачка числа заболевших не произошло, - Зеленский в обращении к украинцам - Цензор.НЕТ 3726
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Есть же Прессекретарь. Ну не гоже президенту работать клипмейкером , а заниматься государственными Делами и При том находящиеся в плачевном состоянии.
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Спите, жители Багдада. В Багдаде всё спокойно. Господа воры, выходите на работу.
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"И никто не будет скрывать от вас правду"
а оно молодец!тупизну избирателя надо лелеять.
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Типа, смотрите, какой я молодец, все порешал.
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С коронавирусом скачек еще будет, хоть не резкий, но постепенный
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Еще с Хрущева помню ..
Ничо с тех пор не поменялось, кроме ИЗМОВ- социалИЗМ, коммунИЗМ в
1980, развитой социалИЗМ, капиталИЗМ...
Счас нахлебалИЗМ..
😁
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