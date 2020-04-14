 Из-за распространения COVID-19 детей из интернатных учреждений вернули в семьи, не проверив условия проживания, - БФ "СОС Дитячі Містечка"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение благотворительного фонда "СОС Дитячі Містечка" к Кабинету Министров Украины, Министерству социальной политики Украины, Министерству образования и науки Украины, Уполномоченному по правам ребенка.

"Из-за эпидемии из школ-интернатов, домов ребенка, центров социально-психологической реабилитации домой было возвращено 42 тыс. детей, часть из которых - дети с инвалидностью, но проверка наличия благоприятных условий пребывания детей в собственных семьях, в которые возвращаются дети, должным образом осуществлена не была", - говорится в документе.

Представители организации также отметили, что пока не налажена координация со службами, ответственными за благополучие детей на местах.

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В организации отмечают, что специалисты по социальной работе и служба по делам детей не обеспечены средствами индивидуальной защиты, транспортом и связью, "что делает невозможным осуществление действенного надзора и предупреждения обстоятельств, которые могут привести к заражению ребенка или к жестокому обращению родителей с собственными детьми".