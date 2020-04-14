 На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего видеобращения.
"На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие в "Борисполь" восьми самолетов с ценными грузами. Работа по обеспечению страны всем необходимым не останавливается", - сказал Зеленский.
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А-ха-ха
Кремлевский заговор против Украины: что готовит штатная агентура
https://texty.org.ua/fragments/100743/golovnyj-sanitarnyj-likar-vyznav-sho-deyaki-zahody-ne-mayut-epidemiolohichnoho-pidgruntya-ce-cytata-charivnyj-pendel/
зєлєнскій камбат ***, камбат!!!
Не царское енто дело..
Посади тех,кто вывозил..