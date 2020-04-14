 На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего видеобращения.

"На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие в "Борисполь" восьми самолетов с ценными грузами. Работа по обеспечению страны всем необходимым не останавливается", - сказал Зеленский.

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