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 Политика Украины
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 На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Украину продолжат прибывать самолеты со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием из других стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего видеобращения. 

"На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие в "Борисполь" восьми самолетов с ценными грузами. Работа по обеспечению страны всем необходимым не останавливается", - сказал Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189062
 
 
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Кремлевский заговор против Украины: что готовит штатная агентура
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Зелебобик, а чего ж ты забыл добавить что это оборудование закупил Порох за свои деньги? На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4606
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зато вислюк оманський снимает видосики и ПИАРИТСЯ на закупках Порохом за свои личные деньги мед.оборудования
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сьогодні СБУ в Києві затримала партію коксу.... от клоуна вже і поперло На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский - Цензор.НЕТ 802
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как в прошлые разы "везут 10 млн. тестов".. а ДОВЕЗЛИ 150 тысяч?))
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Ощущение, что эти 3 самолета все никак не приземлятся или же летают по кругу в режиме взлет-посадка, не разгружаясь. Днями ми очікуємо прибуття трьох літаків із засобами захисту та медичним обладнанням, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9523
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Сначала продаем резервы себе на карман, а потом за госсредства снова закупаем?

На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2005
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Да-да.. А перед цим очікували 10 мільйонів тестів. І ще багато чого..
На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2617
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Как ты зае..л урод зеленый! Врун, болтун и хохотун! Возвращайся в свой квартал!
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Цвет лица у него какой-то... под деревянный макинтош.
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Молодец, как о нас заботится, самый лучший президент в истории Украины На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8068
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скоро его морда в телевизор влазить не будет...
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Прошу прощения: Он президент или снабженец?
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Я б відповів хто воно, але за мати банять...
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Я бы не рискнула взять его снабженцем. На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8861
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"Лидер нации" - впереди всех на боевом коне... ну, или на пони)
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не а - он у бЭни и онных, в случае чего за Фунта пойдет...( Мама рима - еще не поздно ...) - зицпрЭзидент...
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Эти мифические самолеты все прилетают, а ничего нужного нет....миллионы тестов...где они?... На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9737
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Спасибо нелоху с герегами, уже обеспечили нам зашиту: видел сегодня в Эпицентре маски - 800 грн. за упаковку 50 шт.
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Это типо, дозаправка из моего кармана и старт на Милан, Тирану?
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Ляшко признался, что запугивает население , чтобы оно было послушным, совершенно излишними строгостями. Издевается, гад.
https://texty.org.ua/fragments/100743/golovnyj-sanitarnyj-likar-vyznav-sho-deyaki-zahody-ne-mayut-epidemiolohichnoho-pidgruntya-ce-cytata-charivnyj-pendel/
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Мародер Зелупський ніяк не заспокоїться, ця тварина займається геноцидом українського народу
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о, выдали - записали , " великого зЭ Народу - даже уже не смешно ....- Дизель-Шоу круче
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лєтят самальоти і танкі гарят,
зєлєнскій камбат ***, камбат!!!
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Лучче б промолчал..
Не царское енто дело..
Посади тех,кто вывозил..
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Нелох, остановись уже. Хватит нам в стране по десять тестов на рыло. Не усердствуй.
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64 миллиарда в ручном режиме и безконтрольно!!!!!!!!!!!!!!! видно такой деребан идет что сам ЗЕ успокаивающие вкиды делает. только вот забывает что суммы нужно называть. ато скоро скажет что бабло закончилось
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Хто це "ми",осел цирковий-ти та ті "рішали " від медицини котрі вивозять, придбане за кошти платників податків,автівками з Офісу Президента,з твого,виродок,кубла?!
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А можно спросить? В какую страну летят энти самоли?
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*зайдите на днях , нам надо посоветоваться с ответственными товарищами,все будет...*,но не у всех ,а у тех для кого эпоха бедности закончилась ...
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