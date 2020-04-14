 Внеочередное заседание Рады состоится 16 апреля, - Арахамия

"Мы приняли решение послезавтра, в четверг, сделать ещё одну внеочередную сессию и основным вопросом поставить изменения в закон о регламенте, чтоб бороться с так называемым "правкотерроризмом", который в последнее время охватил всю Верховную Раду", - заявил Арахамия во вторник в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Председатель фракции "Слуга народа" сказал, что инициировать проведение внеочередного заседания будет президент Владимир Зеленский, а окончательное решение о дате проведения принято на 90%. "Инициировать будет президент. Это на 90% мы себе так сформировали, финально подтвердим завтра утром. Если все ОК, то президент отправляет письмо на председателя Верховной Рады и соответственно через сутки можно проводить внеочередную сессию", - добавил нардеп.

По словам Арахамии, провести внеочередное заседание Рады будет невозможно до 13:00, поскольку в это время на парламентском телеканале "Рада", который обязан транслировать все заседания, показывают онлайн-уроки для украинских школьников.

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