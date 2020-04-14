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 Политика Украины
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Все про:внеочередное заседание (116) Арахамия (288)

 Внеочередное заседание Рады состоится 16 апреля, - Арахамия

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля, заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы приняли решение послезавтра, в четверг, сделать ещё одну внеочередную сессию и основным вопросом поставить изменения в закон о регламенте, чтоб бороться с так называемым "правкотерроризмом", который в последнее время охватил всю Верховную Раду", - заявил Арахамия во вторник в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Председатель фракции "Слуга народа" сказал, что инициировать проведение внеочередного заседания будет президент Владимир Зеленский, а окончательное решение о дате проведения принято на 90%. "Инициировать будет президент. Это на 90% мы себе так сформировали, финально подтвердим завтра утром. Если все ОК, то президент отправляет письмо на председателя Верховной Рады и соответственно через сутки можно проводить внеочередную сессию", - добавил нардеп.

По словам Арахамии, провести внеочередное заседание Рады будет невозможно до 13:00, поскольку в это время на парламентском телеканале "Рада", который обязан транслировать все заседания, показывают онлайн-уроки для украинских школьников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство "слуг народа" не хотят дефолта, голоса для принятия законопроекта о банках есть, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3189055
 
 
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По словам Арахамии, провести внеочередное заседание Рады будет невозможно до 13:00 поскольку завтрак у Юзика заканчивается не ранее 12:30.

Источник: https://censor.net.ua/n3189055
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ГБР под руководством Венедиктовой подло повторяет басни российской пропаганды о МайданеАпрель 14, 2020Без рубрикиКомментарии: 1Внеочередное заседание Рады состоится 16 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6349Верховная Рада обязана инициировать слушания по результатам военно-тактической экспертизы на Майдане, и заслушать Венедиктову и Соколова по данным вопросам и по их заявлениям. И рассмотреть целесообразность дальнейшего пребывания в должностях руководителей, которые вместо законности и правопорядка подыгрывают пророссийским силам. Если власти это не сделают - значит никакого объективного расследования по Майдану проводить не собираются, и …Читать далее
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а с другой стороны чего удивляться если петро там ЖЕ
Внеочередное заседание Рады состоится 16 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5547
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Главы фракций Голос и ЕС посетили вчера офис президента.

Тема встречи - голосование за антиконституционные изменения в регламент.

Главы фракций обещали голоса «за», и выдвинули взамен ряд условий.

Будем признательны руководству Офиса за разъяснение - какими были эти условия?

И можно ли считать их официальным оформлением коалиции с Голосом и ЕС?
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https://www.youtube.com/watch?v=en6Rhrv_TLg

Кремлевский заговор против Украины: что готовит штатная агентура
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у тебя есть доказательства что шайтанов в 2015 был предателем? и ты - все ПЯТЬ лет СКРЫВАЛ это?



п.с. лахта, вы с этим скрином зашкварились на медведчукском канале
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ТЫ КЛОУН ВООБЩЕ НЕ В ТЕМЕ
https://censor.net.ua/resonance/358742/polkovnik_shayitanov_shturmovavshiyi_dom Юрий Бутусов.А я многократно требовал его увольнения из СБУ и привлечения к ответственности еще в 2014-м году - за отказ освобождать Славянск и за переговоры с террористами, написал большую статью о Шайтанове:https://censor.net.ua/…/polkovnik_shayitanov_shturmovavshiy…Предателем называли Шайтанова офицеры «Альфы», которые хотели идти в бой. И.о президента Турчинов и глава СБУ Наливайченко отстранили Шайтанова после событий в Славянске.Но президент Петр Порошенко считал мои данные «зрадой», поэтому он восстановил Шайтанова в должности после отстранения, и поставил Шайтанову задание задержать Геннадия Корбана в 2015-м году в Днепре. А в награду за успешное выполнение присвоил звание генерал-майора.Я написал эту статью в ноябре 2015-го, и ее никто не опроверг - это все правда, есть свидетели предательских действий Шайтанова в Славянске.Контрразведка СБУ задержала генерала Шайтанова сегодня - за связи с российскими спецслужбами, спустя шесть лет все подтвердилось.К сожалению, в Украине действует система, когда даже предатели, бездарности и трусы могут успешно делать карьеру, если они демонстрируют политическую лояльность и выполняют заказы политиков. Поэтому не удивляет, что сейчас Шайтанов - участник штурма Майдана в 2014-м, называет по телефону своим российским кураторам Майдан «переворотом».Российская агентура действовала и действует во власти до сих пор.
Хочу высказать уважение контрразведчикам, Шайтанов - это самый высокопоставленный российский агент, взятый с поличным за годы войны
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Интересно, а сколько тысяч поправок будут к этому изменению в закон о регламенте
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мля как не ткни в зебобу у всех гребень на башне Внеочередное заседание Рады состоится 16 апреля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7973
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По словам Арахамии, провести внеочередное заседание Рады будет невозможно до 13:00 поскольку завтрак у Юзика заканчивается не ранее 12:30.

Источник: https://censor.net.ua/n3189055
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только фракция подневольных идиотов могла выбрать себе кэривныка с такой заточкой...
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там кращих немає, он подивись навіть на лізку богуцьку.
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а почему зрада не соблюдает карантин ? Или холопы только должны неукоснительно сидеть по своим норам ?
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А може не треба в чистий четвер, бо ще Великдень споганите?
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