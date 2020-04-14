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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (12001) постановление (90) Резников (29) Шмыгаль Денис (233)

 Исполнять полномочия премьер-министра в случае отсутствия Шмыгаля будет Резников, - постановление Кабмина

При отсутствии премьер-министра Дениса Шмыгаля его полномочия исполняет вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Установить, что в случае отсутствия премьер-министра его полномочия осуществляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", - цитирует Цензор.НЕТ постановление №274 от 25 марта. На сегодняшний день эту должность занимает Алексей Резников.

Также документ определяет вопросы, находящиеся в компетенции вице-премьеров.

В частности, в дополнениях указывается, что в случае отсутствия по уважительным причинам Резникова его полномочия исполняет вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, в случае отсутствия Пристайко - его полномочия исполняет вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в случае отсутствия Федорова его полномочия исполняет Резников.

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Исполнять полномочия премьер-министра в случае отсутствия Шмыгаля будет Резников, - постановление Кабмина 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189051
 
 
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Шмиргалюка вже "коронувалася"??!
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зачем скрывать свою фамилию, мы же видим что он не Резников
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Записную книжку пора заводить. За этим калейдоскопом не уследить. Вот жеш дали пацану игрушку, никак не наиграется. Исполнять полномочия премьер-министра в случае отсутствия Шмыгаля будет Резников, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 169
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дожились..все рабиновичи в экзыле.
берегите дениску!так земелькой барыжить будет резников?
вы хоть для проформы этим гусичам осэлэдци накладные из бюджета нарисуйте...
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Здається, що у світі не залишилось країни, как б не витерла об фуйла ноги. Та зеленський наполегливо призначає максимально прокацапських особин. З чого б це? Мабуть, через недосвідченість ( самрказм)
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Куда это он намылился? Там министра энергетики еще нет, 9 уже отказались. Теперь и Шмыгаль хочет спетлять? Не выйдет, друг. До конца придется испить из этого зеленого болота.
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а что, третий пошол?????? отвечать кто будет?????
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Ну чисто клоунада - пообещаем лохам 40 процентов подъёма экономики,не получилось - пообещаем им 500 тысяч рабочих мест,не пройдет - пообещаем менять обещальщиков через месяц,главное что бы у лохов не переставали течь слюньки на обещания.
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Исполнять полномочия премьер-министра в случае отсутствия Шмыгаля будет Резников... А Шо вже є передумови?...
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Шмигаль, Рєзніков, Чєчьоткін, Єрмак, Шайтанов, Нєфьодов, Бібіков, Фьодоров, Стєпанов, Нємчінов, Аваков, Чєрнишов, Шубін...
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