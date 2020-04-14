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 Киевские новости, Здоровье
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 У всех въезжающих в Киев с 16 апреля будут измерять температуру, - КГГА

В ночь на 16 апреля всем водителям и пассажирам транспорта на въездах в Киев будут обязательно измерять температуру, и если у кого-то она будет выше 37,5 градусов и будут наблюдаться признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об  сообщается в официальном Фейсбуке Киевской городской государственной администрации

Такое распоряжение принял руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В случае же, если температура тела у въезжающего в столицу будет превышать 38 градусов и у него будут симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), то будет вызываться бригада скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного, говорится в сообщении.

В то же время, если в Киев направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать.

"Норма об обязательной термометрии начнет действовать с 00:00 16 апреля на основных въездах в столицу. Обеспечивать ее выполнение будет полиция совместно с медиками. Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко: Мы разрабатываем программу постепенного выхода из режима строгих ограничений

Источник: https://censor.net.ua/n3189046
 
 
 Топ комментарии
 
оперативненько, ..боксерский моск работает)))
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Кабмин выделил на каждую область, в т.ч. и на Киевскую 5000 тестов. И на ВР 5000 тоже. Вот такие наши "суки ненарода"
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Ойц... бідолашна киця У всех въезжающих в Киев с 16 апреля буду измерять температуру, - КГГА - Цензор.НЕТ 4634
(ще й ветеринар у ЛГБТ-футболці)
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и, в связи с футболкой, дальнейшая судьба жЫвотного стремная...
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Главное не удивляться футболкам тех, кто будет мерять температуру на въезде в Киев...
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Нормальна я температура кота 39,5 .Что на этом фото хотели показать?
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оперативненько, ..боксерский моск работает)))
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А середню температуру по палаті потім будуть оприлюднювати?
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мне позавчера померили на входе в "Сільпо". 34,2. и почему я до сих пор живой... У всех въезжающих в Киев 16 апреля буду измерять температуру, - КГГА - Цензор.НЕТ 9230
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Так нормальная температура... Комнатная...
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Тут мабуть потрібно робити навпаки у всіх тих хто з Києва виїжджає. Країна дурнів...
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Це все, що може дати столиця і держава яким ми платимо податки.
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Кабмин выделил на каждую область, в т.ч. и на Киевскую 5000 тестов. И на ВР 5000 тоже. Вот такие наши "суки ненарода"
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Власть и тесты и деньги делит всем поровну. Половину себе- половину народу
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Ляшко признался, что запугивает население , чтобы оно было послушным, совершенно излишними строгостями. Издевается, гад.
https://texty.org.ua/fragments/100743/golovnyj-sanitarnyj-likar-vyznav-sho-deyaki-zahody-ne-mayut-epidemiolohichnoho-pidgruntya-ce-cytata-charivnyj-pendel/
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фервекс, парацетамол, и едь дальше, кто захочет поехать хоть и болен они их предупредили вобщем
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Таки це як імпотенти іммітують коїтус..
Турбота влади(і попіредників) за здоров'я рабів..
Температуру поміряти-і взад поїхав, пацталом!!
🤣
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Хотелось бы знать, что в понимании Ляшка означает СОЦИАЛЬНЫЙ РАЗРЫВ ?
Багато заходів, які вживаються, можливо, не мають під собою епідеміологічного підгрунтя, але вони впливають на соціальний розрив»
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Та, этот кретин закрыл все аптеки в проветриваемых помещениях, оставил в этих стекляшках, куда нормальный человек, который боится что то подхватить, не пойдет.
Хрен где теперь тот градусник или зелёнку купишь.
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Розповідала менеджер відділення банку: на вході охоронець вимірює температуру кожному клієнту. І якщо температура вище встановленої межі, клієнта запрошують типу до актово-лекційного зальчику, замикають там і викликають медслужбу. Чи вже були такі випадки, дівчина не сказала. Очевидно це корпоративний секрет.
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Виталик ещё не закупил ректальные, а ко лбу прикладывать, они КИТАЙСКИЕ (врут), надо кацапские, ректальные, с дубинку гаишную, они точно определяют.
Редко, кто тогда попрёт в Киев.
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Походу до етих еще не дошла новость что коронавирус до нескольких недель может сидеть в организме безсимптомно и без температуры
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В случае температуры при въезде в Киев, всех будут отправлять в Киев,.. на самоизоляцию.
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Хоть градусники вместо ивл в достаточном количестве
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