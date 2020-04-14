 У всех въезжающих в Киев с 16 апреля будут измерять температуру, - КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщается в официальном Фейсбуке Киевской городской государственной администрации

Такое распоряжение принял руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В случае же, если температура тела у въезжающего в столицу будет превышать 38 градусов и у него будут симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), то будет вызываться бригада скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного, говорится в сообщении.

В то же время, если в Киев направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать.

"Норма об обязательной термометрии начнет действовать с 00:00 16 апреля на основных въездах в столицу. Обеспечивать ее выполнение будет полиция совместно с медиками. Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем", - говорится в сообщении.

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