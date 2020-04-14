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Все про:МВФ (2881) опрос (1857) КМИС (107) рынок земли (156)

 60% украинцев выступают против открытия рынка земли, 46% не хотят сотрудничества с МВФ, - соцопрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

26% украинцев поддерживают голосование Верховной Рады за закон о продаже земли, 60% - не поддерживают. 32% опрошенных считают, что лучше продолжить сотрудничество с МВФ, 46% выступают против сотрудничества.

Об этом свидетельствуют результаты социсследования "Оценка успешности власти и реакция общества на эпидемию коронавируса и политические события в стране", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшую неделю, 26% тех, кто принял бы участие в голосовании, проголосовали бы за продажу земли; 74% - против продажи земли", - сказано на сайте КМИС.

60% украинцев выступают против открытия рынка земли, 46% не хотят сотрудничества с МВФ, - соцопрос КМИС 01

32% опрошенных полагают, что сейчас Украине лучше сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), получая новые кредиты; 46% придерживаются иного мнения и считают, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты.

60% украинцев выступают против открытия рынка земли, 46% не хотят сотрудничества с МВФ, - соцопрос КМИС 02

Читайте на Цензор.НЕТ: МВФ "облегчил бремя задолженности" для 25 стран. Украины среди них нет. СПИСОК

Опрос проводился CATI-методом (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса было проведено 2000 интервью во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Также на Цензор.НЕТ: Закон об открытии рынка земли в Украине направили на подпись Зеленскому

Источник: https://censor.net.ua/n3189045
 
 
 Топ комментарии
 
А что эти 46% жрать будут без МВФ?
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Вопросы неверно поставлены. Нужно так.
Если Украина не откроет рынок продажи земли, то не будет сотрудничества с МВФ. И будет дефолт. Доллар будет по 200 гривен, при неизменной величине Вашей зарплаты. Ваше мнение.
а) я за
б) я против.

Что-то мне подсказывает, что цифры были бы другие 60% украинцев выступают против открытия рынка земли, 46% не хотят сотрудничества с МВФ, - соцопрос КМИС - Цензор.НЕТ 7583
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Кому-то сильно захотелось повторить

60% украинцев выступают против открытия рынка земли, 46% не хотят сотрудничества с МВФ, - соцопрос КМИС - Цензор.НЕТ 4980
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А пейсаті слуги чомусь вирішили відкривати ринок землі не порадившись з народом. Оманське Брехло, де обіцяний референдум?
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Сколько у вас земли? Сколько квартир? Не желаете, чтобы я решил, сможете вы квартиру продать или нет???
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Ну так МВФ это же не благотворительная организация. Она дает нашим правителям деньги, которые те тратят на свои нужды, а отдавать долги - нам, нашим детям, и еще не рожденным внукам, а земля - это только отчисления по процентам. Учитывая на каком поводке мировые банкиры держат любую власть в нашей стране, то дефолт уже не такой пугающий. А если присовокупить еще и раскулачивание, то как раз те пять лет, пока к нам не будут приходить инвесторы и кредиторы, проживем на возвращении наворованного олигархо-феодалами.
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Раскулачивание? Желаете попробовать на вкус СВОИХ детей??? История ничему не научила? Лично хотите испытать???
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Якщо не буде ринку землі, то і не буде повноцінного володіння землею, а ту ж саму землю правдами і неправдами привласнять ті ж самі бандити-олігархи, що привласнили українські. До цього часу вони вже обмахлювали мільйони українців, які мали у своєму буцімто володінні земельні паї .Людина яка орендує землю ніколи не буде про неї піклуватися.Головне для орендаря -витиснути з неї максимальний прибуток. . Ринок землі це показник цивілізованності держави.Питання лише -яким цей ринок буде.?
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Люди от безвьіборности на телевидении голосуют за олигархических шавок. Появись какой-то Де-Голь. Всю олигархошваль сметут бьстрее чем НСДАП в 1933 смела капитулянтов-воров.
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Можна ссать против ветра, "боротся с популизмом" как боролся один кучерявьій лузер сейчас иская виновньіх в приходе кацапов к власти везде, кроме собственного замка на 2 тис.м2
Следующа революция будет не оранжевая, евро... А Социалистичиская. Страшная.
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социалистические революции в нынешнем мире бывают только у дикарей..
и дальше наступает венесуэла..))) и приходит русский мир ))
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Вот именно следующий уклад будет социал-национализм, или социал-кацапизм. Швеция или Венесуела. Израиль или КНДР.
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нет НИКАКОГО социала. есть гулаг, концлагерь, венесуэла или нормальное ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ, в том числе и на средства производства -ВСЕ средства )
а твой социализЬм засунь себе в .., ну ты понял
))
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Правильный опрос:
1. Хотите-ли вы открытия рынка земли?
2. Хотите-ли вы кредитов МВФ?
3. Значит, вы согласны на доллар по 60 грн?

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Зачем этот опрос?
Чтоб Приват отдали Бене по просьбе трудящихся!!!
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"Суд відкрив провадження у справі щодо заборони Олександру Соколову виконувати обов'язки очільника ДБР"
Окружний адмінсуд міста Києва відкрив провадження за позовом Ростислава Поповича до в.о. директора ДБР Олександра Соколова, третя особа - Державне бюро розслідувань. Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

«Позивач просить суд заборонити заступнику Директора ДБР Олександру Соколову виконувати обов'язки директора ДБР та визнати відсутність у нього таких повноважень.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та виклику учасників справи», - йдеться у повідомленні.
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Зеля обещал рынок земли в своей предвыборной программе. 73% были "За". Остальным, не пришедшим на выборы без уважительной причины, пламенный привет !
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А скільки відсотків населення знає, що таке цей Міжнародний Валютний Фонд?
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А некоторым до сих пор не понятно, как этот нарид избрал себе президентом инфантильного идиота из бродячего шапито...
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Ни один ресурс в Украине не сообщает на каких условиях кредитует МВФ . Кто знает , дайте ссылку из СМИ. Почему это происходит ? Потому , что 90% СМИ работают на касапню в Украине .Скажите , за шесть лет АТО , ООС и вообще войны с московией кто-то видел динамику торговли с московией ? на сколько упали продажи касапских " жигулей " , КАМАзов и прочего ржавого барахла , на сколько упали продажи химии , парфюмерии , прочих товаров , которые мы ежедневно видим на полках магазинов. Почему нет такой простой инфы ? Потому что 90% СМИ работают на касапов. Сколько интернет -ресурсов касапы запретили в Крыму ? Аж двенадцать. А сколько ресурсов публикуют новости в ukr.net , например ? Сто или больше. Что люди читают , за то и голосуют , зомбирование продолжается , к сожалению в Украине.
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Жопоблок, вона и 60% выступают против. Так булет правильно😷
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хіба ж так звана еліта коли-небудь слухала українців ?
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Так а сколько процентов за дефолт? Почему не спросили?
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Не зря же Україна самая бедная в Европе - совок обречен жить в нищете.
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а если сформулировать так: поддерживаете ли вы выплату пенсий пенсионерам, которая прекратится, если МВФ не предоставит кредит?
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Бене и так Приватбанк никто не отдаст.
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Бред. Либо в Украине совсем плохо с мозгами. Не ожидал такого опроса от КМИС, разве что заказ батькивщины или ОПЗЖ. Но раньше этим грешил "Рейтинг". Странно всё это!
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Совкодрочеры, когда вы повыздыхаете все
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что такое или кто такие совкодрочеры, почему они должны повыздыхать, и почему ты считаешь что ты умнее их?
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У тебя слишком много вопросов. Подтяни материал, пока на карантине и не читай на ночь советских газет
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Jesli ne budet deneg s MVF,tak otkuda ix polucit?Mozet s bankov gde budet 2 raza doroze?Urezut pensiji biudzetnyje dengi uctyteliam i drugim.Tut kak i vybora net.Zarobacani konecno spasajet ekonomiku no v dani moment i oni neperevodit deneg poskolku net raboti i tam.
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А 90% хотят власть перевешать на столбах. Давайте выполнять требование народа
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Дайте этим идиотам то, что они хотят. Они заслуживают такой жизни.
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Тобто, 46% населення за дефолт?
Хм... Ну, можу зрозуміти ностальгію старшого покоління за 90-ми. Коли вони були молоді, у дідів була потенція, а у бабів груди ще до пупа не провисали.
Але я був дитиною і добре знаю як це рости без цукерки і в школу ходити в недоносках двоюрідного брата.
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То НАТОю лякали, то Євросоюзом, тепер ще МВФом, в якого, до речі, не одна попередня влада брала позички.
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Развелось блин Экспертов , - Против рынка те , у кого нет не одного метра земли, и против Те , которые имеют тысячи гектаров и хотят довести людей до полной нищеты и забрать за копейки паи которые еще остались. Рынок подымит цену за гектар в десятки раз.А против МВФ , те которые выступают за неэффективное расходование полученных средств, - мол все равно Украдут , а отдавать Нам.
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60% не читали проект закона о Рынке земли и подогреваются сепарами с Жопоблока
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Черговий доказ політичної тупості українців. Саме політичної, бо в побуті українці зовсім інші - розумні, обережні, недовірливі.
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Прекрасно, коалиция Петра, Вакарчука и Арахамии проголосовали против требования народа! Сушите ласты, господа! 60% українців виступають проти відкриття ринку землі, 46% не хочуть співпраці з МВФ, - соцопитування КМІС - Цензор.НЕТ 5165
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Це нам такий рейтинг малюють, тому що треба виконувати домовленості з МВФ щодо антиколомойського закону
Не зліть, благаю, не зліть людей, бо тилу у вас не буде
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