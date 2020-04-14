 60% украинцев выступают против открытия рынка земли, 46% не хотят сотрудничества с МВФ, - соцопрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты социсследования "Оценка успешности власти и реакция общества на эпидемию коронавируса и политические события в стране", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшую неделю, 26% тех, кто принял бы участие в голосовании, проголосовали бы за продажу земли; 74% - против продажи земли", - сказано на сайте КМИС.

32% опрошенных полагают, что сейчас Украине лучше сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), получая новые кредиты; 46% придерживаются иного мнения и считают, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты.

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Опрос проводился CATI-методом (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса было проведено 2000 интервью во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

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