 60% украинцев выступают против открытия рынка земли, 46% не хотят сотрудничества с МВФ, - соцопрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты социсследования "Оценка успешности власти и реакция общества на эпидемию коронавируса и политические события в стране", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), информирует Цензор.НЕТ.
"Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшую неделю, 26% тех, кто принял бы участие в голосовании, проголосовали бы за продажу земли; 74% - против продажи земли", - сказано на сайте КМИС.
32% опрошенных полагают, что сейчас Украине лучше сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), получая новые кредиты; 46% придерживаются иного мнения и считают, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты.
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Опрос проводился CATI-методом (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса было проведено 2000 интервью во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.
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Следующа революция будет не оранжевая, евро... А Социалистичиская. Страшная.
и дальше наступает венесуэла..))) и приходит русский мир ))
а твой социализЬм засунь себе в .., ну ты понял
))
1. Хотите-ли вы открытия рынка земли?
2. Хотите-ли вы кредитов МВФ?
3. Значит, вы согласны на доллар по 60 грн?
Чтоб Приват отдали Бене по просьбе трудящихся!!!
Окружний адмінсуд міста Києва відкрив провадження за позовом Ростислава Поповича до в.о. директора ДБР Олександра Соколова, третя особа - Державне бюро розслідувань. Про це повідомляє прес-служба ОАСК.
«Позивач просить суд заборонити заступнику Директора ДБР Олександру Соколову виконувати обов'язки директора ДБР та визнати відсутність у нього таких повноважень.
Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та виклику учасників справи», - йдеться у повідомленні.
Хм... Ну, можу зрозуміти ностальгію старшого покоління за 90-ми. Коли вони були молоді, у дідів була потенція, а у бабів груди ще до пупа не провисали.
Але я був дитиною і добре знаю як це рости без цукерки і в школу ходити в недоносках двоюрідного брата.
Не зліть, благаю, не зліть людей, бо тилу у вас не буде