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 Политика Украины
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Все про:экспорт (609) продовольствие (160) Качка (22) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (26)

 Украина может обеспечить дополнительные поставки агропродукции на экспорт, - замминистра экономики Качка

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ведет постоянную и тщательную работу по оценке балансов продовольствия, поэтому точно уверено, что может и дальше обеспечивать бесперебойный экспорт.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина будет активно сотрудничать с иностранными государствами о дополнительных экспортных поставках аграрной продукции для нужд продовольственной безопасности этих стран", - сообщил Качка.

Он отметил, что на основе данных Минэкономики украинские посольства будут вести диалог с правительствами других государств о таких поставках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин предлагает Раде снять импортные пошлины на крупы для наполнения рынка, - торгпред Качка

"На фоне телепаники о еде возникает вопрос, можем ли мы себе это позволить? (Да, можем). Министерство ведет постоянную работу по оценке балансов продовольствия. Последние несколько недель эта работа велась еще тщательнее и тщательнее. Поэтому мы точно уверены, что можем и дальше обеспечивать бесперебойный экспорт", - подчеркнул Качка.

Он отметил, что в дополнение к нынешним объемам экспорта Украина может поставлять практически все ключевые группы аграрной продукции.

"Главный аспект - координация действий между украинскими экспортерами и покупателями на зарубежных рынках. Думаю, что такая эффективная координация со стороны государства невозможна без торговых представительств и аграрных атташе. Поэтому наши попытки в продовольственной безопасности лишь актуализируют эту работу", - отметил Качка.

Украина может обеспечить дополнительные поставки агропродукции на экспорт, - замминистра экономики Качка 01

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко ранее заявил, что в Украине нет оснований для возникновения дефицита хлеба и хлебобулочной продукции, ситуация с экспортом продовольственной пшеницы под контролем. Также, по его словам, скачка цен на продукты не будет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189043
 
 
 Топ комментарии
 
Маски продали ! Тепер продукти ! В той час як вся преса пише про здорожчення продуктів в магазинах України ! Правильною дорогою , йдете товаісчі ! Уа !😈
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хлібець іще не весь вивезли?..
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Их под шумок короновируса без хлеба скоро оставят, как перед этим без средств защиты, а они за Пасху собачатся.
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почався дерибан стратегічного запасу....скоро вивезуть....
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Их под шумок короновируса без хлеба скоро оставят, как перед этим без средств защиты, а они за Пасху собачатся.
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Так тут у них всё логично, для того и бак-защиту вывозили что бы ещё и продовольствием гендельнуть...
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Маски продали ! Тепер продукти ! В той час як вся преса пише про здорожчення продуктів в магазинах України ! Правильною дорогою , йдете товаісчі ! Уа !😈
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потом будем у Эмиратов назад покупать
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При Кучме, кажется в 2003, всю пшеницу сперва продали на экспорт по 50 долл за тонну, а потом импортировали из Казахстана по 600 дол за тонну...
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Ляшко признался, что запугивает население , чтобы оно было послушным, совершенно излишними строгостями. Издевается, гад.
https://texty.org.ua/fragments/100743/golovnyj-sanitarnyj-likar-vyznav-sho-deyaki-zahody-ne-mayut-epidemiolohichnoho-pidgruntya-ce-cytata-charivnyj-pendel/
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шож ты,качка,фамилийо владельцев телепаникёров утаиваешь?
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"Поэтому мы точно уверены, что можем и дальше обеспечивать бесперебойный экспорт", - подчеркнул Качка Источник: https://censor.net.ua/n3189043 т.е. вы точно уверены в прогнозе погоды на ближайшие 6-7 месяцев, объемах будущего урожая, демографической ситуации ( считали с учетом прибывших заробитчан или прогнозируемой убыли населения от коронавируса) ?
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Малороссы!, - закапывайте зерно в схронах как ваши деды-прадеды делали...
Чуйка, что кушать скоро закончится...- начнется экспроприация "излишков"..
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"для нужд продовольственной безопасности этих стран", - сообщил Качка.
заодно бы эта качка про программу продовольственной безопасности для Украины поведала позеленевшему народу.
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этой качке кто нибудь говорил что маски. респираторы септики и костюмы уже вывезли в нужный момент. в Украине реальная засуха. пора опустошать нз зерна и продуктов. зрадой не то что пахнет, зрадой уже смердит
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