 Украина может обеспечить дополнительные поставки агропродукции на экспорт, - замминистра экономики Качка

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина будет активно сотрудничать с иностранными государствами о дополнительных экспортных поставках аграрной продукции для нужд продовольственной безопасности этих стран", - сообщил Качка.
Он отметил, что на основе данных Минэкономики украинские посольства будут вести диалог с правительствами других государств о таких поставках.
"На фоне телепаники о еде возникает вопрос, можем ли мы себе это позволить? (Да, можем). Министерство ведет постоянную работу по оценке балансов продовольствия. Последние несколько недель эта работа велась еще тщательнее и тщательнее. Поэтому мы точно уверены, что можем и дальше обеспечивать бесперебойный экспорт", - подчеркнул Качка.
Он отметил, что в дополнение к нынешним объемам экспорта Украина может поставлять практически все ключевые группы аграрной продукции.
"Главный аспект - координация действий между украинскими экспортерами и покупателями на зарубежных рынках. Думаю, что такая эффективная координация со стороны государства невозможна без торговых представительств и аграрных атташе. Поэтому наши попытки в продовольственной безопасности лишь актуализируют эту работу", - отметил Качка.
Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко ранее заявил, что в Украине нет оснований для возникновения дефицита хлеба и хлебобулочной продукции, ситуация с экспортом продовольственной пшеницы под контролем. Также, по его словам, скачка цен на продукты не будет.
https://texty.org.ua/fragments/100743/golovnyj-sanitarnyj-likar-vyznav-sho-deyaki-zahody-ne-mayut-epidemiolohichnoho-pidgruntya-ce-cytata-charivnyj-pendel/
Чуйка, что кушать скоро закончится...- начнется экспроприация "излишков"..
заодно бы эта качка про программу продовольственной безопасности для Украины поведала позеленевшему народу.