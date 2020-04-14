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 Политика Украины, Общество
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Все про:Аваков (3032) Зеленский (5155) опрос (1857) КМИС (107) Разумков Дмитрий (474) Ермак Андрей (248) Шмыгаль Денис (233) Ермак Денис (60)

 К Зеленскому положительно относятся 44% украинцев, к Шмыгалю - 12%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Доля украинцев, которые положительно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, за месяц снизилась с 46% до 44%. Доля тех, кто положительно относится к премьер-министру Денису Шмыгалю, за это время возрасла с 11% до 12%.

Об этом свидетельствуют результаты социсследования "Оценка успешности власти и реакция общества на эпидемию коронавируса и политические события в стране", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 7-11 апреля, информирует Цензор.НЕТ.

Нейтрально к Зеленскому относятся 31% респондентов (в марте - 33%), отрицательно - 25% (в марте - 21%). К Шмыгалю нейтрально относятся 60% тех, кто знает политика (в марте - 65%), отрицательно - 29% (в марте - 25%).

К председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову положительно относятся 29% тех, кто знает политика (в марте столько же), нейтрально - 49% (в марте - 51%), отрицательно - 23% (в марте - 21%).

К министру внутренних дел Украины Арсену Авакову положительно относятся 14% (в марте - 12%) тех, кто знает политика, нейтрально - 54% (в марте - 53%), отрицательно - 32% (в марте - 35%).

К Зеленскому положительно относятся 44% украинцев, к Шмыгалю - 12%, - опрос КМИС 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Рейтинг партий: "Слуга народа" - 38,1%, ЕС - 15,4%, ОПЗЖ - 14,1%, "Батькивщина" - 9,1%, "Голос" - не проходит, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

К главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку положительно относятся 6% тех, кто знает политика (в марте столько же), нейтрально - 51% (в марте - 56%), отрицательно - 42% (в марте - 38%).

32% украинцев слышали о скандале с видеозаписями брата Ермака. Среди них 38% считают, что президент Зеленский должен отправить руководителя своего офиса Ермака в отставку, 50% - что должен отстранить на время расследования, а решение об отставке или продолжении работы принимать по результатам расследования; а 3% считают, что Зеленский не должен никак реагировать на публикации этих видеозаписей.

К Зеленскому положительно относятся 44% украинцев, к Шмыгалю - 12%, - опрос КМИС 02

Также на Цензор.НЕТ: 51% украинцев поддерживает принятие "антиКоломойского закона", - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Опрос проводился CATI-методом (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса было проведено 2000 интервью во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Источник: https://censor.net.ua/n3189041
 
 
 Топ комментарии
 
А ДЕ ПРОВОДИЛИ ОПИТУВАННЯ ?
в ЦЕРКВІ МП ? бО ТІЛЬКИ ТАМ МОЖНА ЗУСТРІТИ БАГАТО ЛЮДЕЙ.
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К Зеленскому положительно относятся 44% украинцев, к Шмыгалю - 12%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 849Б...Ь,ДА ОТКУДА ЭТИ ЦИФРЫ??? К Зеленскому положительно относятся 44% украинцев, к Шмыгалю - 12%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 849я,как криворжанин,в недоумении!да даже в нашем болоте,где 9 из 10 за него голосовали,его уже тихо ненавидят!даже больше,его не любят даже те,кт вообще не голосовал!откуда такие цифры?среди ментов опрос был?
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Копатьковский КМИС это просто заказная контора, которая давно рисует рейтинги "под заказ". Реальные рейтинги были у покойной Бекешкиной.
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покойная как то раз обосралась по крупному и была позорно поймана, с тех пор не было особого доверия
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страна зебилов До Зеленського позитивно ставляться 44% українців, до Шмигаля - 12%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7899 это процент тех идиотов для которых зе-шут является отождествлением их самих
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долго так думали еу почему столько лет ничего не меняется а так все то же болото и остается и даже хуже а тут вон он ответ-44%
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Говорят, что два дебила - это сила, ну а три - то вже піzdець! Можно с уверенностью утверждать, что результаты подобных опросов высосаны из того, чем играет наш рояльный паганини. Кто платит, тот девушку и танцует.
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Возможно доверие коррелирует с мордой лица. Чем более человек Мойшагаль, Шмыгаль, тем меньше народ, наученный за тридцать лет правления мойшагалей, ему верит
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Ще одне фейкове замовне опитування. Чомусь серед моїх родичів та знайомих не знаю жодного,хто в останній час підтримує Зеленського,хоча багато з них за нього голосували,та й я в тому числі.Знову нам зас..рають мізки!!!
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Ещё месяц на карантине и народ будет отрицательно ко всем тем, кто мешает ему жить без запретов.
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Этого урода ненавидят 100% Украинцев!
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Так карантин только начался, ЗЕбильный скот ещё не все запасы проел..вот посидят ещё пару месяцев без денег и работы, и этот же люмпен который вчера усерался за своего ЗЕкловуна сам же его и проклянёт.
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Где они берут столько идиотов? Неужели не видно, что Бубочка "пускает пузыри"? Обещал закончить войну - 1. приказал ВСУ отступить; 2. военных гибнет больше; 3. подписали формулу Шт-ра и стали переводить Московию из статуса страны-агрессора в посредника-миротворца. В который раз убеждаюсь в непроходимой тупости и ослиного упрямства большинства моих сограждан. .
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Можно узнать, где вы проводили опрос? Где почти 50% за Зе???? Где это место??? Не офис ли это рейтинговой компании? Вы реально думаете, что в этот бред будут верить? Реально рейтинг 10%!!!
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Схоже, що опитування проводять серед розумово відсталих
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Либо вы уроды врете, либо почти 50 % идиотов и надо эмигрировать! Но я думаю, что вы врете! До Зеленського позитивно ставляться 44% українців, до Шмигаля - 12%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1260 До Зеленського позитивно ставляться 44% українців, до Шмигаля - 12%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8676
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И где такие цифры берут? Уже бы написали 150% за клоуна, чего уж там.
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Всіх хто за зе до печерської лаври на освячовання паски і облизування причастя
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Среди всех моих знакомых голосовавших за Зелю, остались его сторонника пару человек. И те только на ненависти к Порошенко держатся. На любой косяк Зеленского отвечают всегда - "так, а барыга Порошенко вообще это самое!!!"
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