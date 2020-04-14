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Все про:пожар (4030) туризм (1171) Зона отчуждения (160) Емельяненко Ярослав (6)

 В зоне отчуждения ЧАЭС сгорело 30% туристических объектов, - директор "Чернобыль тур"

В Чернобыльской зоне отчуждения вследствие масштабных пожаров сгорели 30% туристических объектов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор агентства "Чернобыль тур" Ярослав Емельяненко в эфире hromadske.

"Более 30% туристических локаций потеряно полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха ... Потеряно весьма много сел полесских ... Потерянные даже некоторые металлические локации", - сказал он.

По словам Емельяненко, в общем пожар нанес серьезный удар для "туризма, наследия и истории".

"Будем сейчас разговаривать с администрацией. Часть локаций, вероятно, будем как-то пытаться воспроизвести, возможно даже с использованием даже современных технологий, как добавленная реальность. Потому что мы должны показать людям, приезжающим, по крайней мере, что здесь было ", - добавил он.

В то же время, Емельяненко отметил, что основные туристические локации не пострадали.

"Например, городок Чернобыль, режимный, в котором работают рабочие, городок Чернобыль-2 два, военный, где расположена радиолокационная станция ... Город Припять, в нем буквально по границе прошел огонь", - отметил директор турагентства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189040
 
 
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От і добре.
Там ще й замінувати все, щоб менше шастали.
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Та щоб всі ваші тупистичні об*єкти погоріли - мені не жаль. А дуже прикро, що загинули сотні диких тварин і ліси, для відновлення яких потрібно багато років. Туристи хренові, не чипайте дику природу, підараси.
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а видео Зе-недоумка будет...?
Вчерась вечером оно написало, что все под его личным контролем...

Слава Богу дождь пошел..., но сейчас ветер радиоактивный....




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Згоріло 30% відсотків туристичних об'єктів, але радіаційний фон в нормі. В зоне отчуждения ЧАЭС сгорело 30% туристических объектов, - директор "Чернобыль тур" - Цензор.НЕТ 4137
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Хайпуют тур агенства....причОм одно и тоже! Боги зоны отчуждения ***!
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много объектов вывезли на метал ещё раньше и ничего
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отличная новость! меньше шастать там будете! присосались к МЧС, понавыписывали себе коррупционных пропусков и давай бабло косить на волне популярности сериала Чернобыль, ничего при этом не вкладывая ни в дороги, ни в инфраструктуру...
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А хто це там такий вже будує ТУРИСТИЧНІ обєкти?! У зоні відчудження та підвищенної небезпеки! У зоні відчуження ЧАЕС згоріло 30% туристичних об'єктів, - директор "Чорнобиль тур" - Цензор.НЕТ 4782
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Я взагалі проти екскурсій в Чорнобильську зону - виглядає як танці на кістках
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