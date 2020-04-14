 Кличко: Мы разрабатываем программу постепенного выхода из режима строгих ограничений

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Украина-24".
"Воплощение этого плана направления будет зависеть от того, какой будет количество больных после Пасхи. Наша главная задача - не допустить вспышки заболевания. И мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса", - подчеркнул мэр Киева.
По его словам, если количество больных через неделю после Пасхальных праздников будет снижаться, власти столицы будет рассматривать вопрос об ослаблении ограничительных мер. Если же количество инфицированных будет расти - ограничения могут усилить.
Также Виталий Кличко прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что пик заболеваемости в столице ожидают 24 апреля.
"Я общался со многими эпидемиологами, в том числе и с директором известного в мире института имени Роберта Коха. И я просил просчитать, когда Украина и, в частности, Киев может достичь пика заболеваемости. Так вот, он сказал, что у него нет ответа на этот вопрос. И подчеркнул, что главное, по его мнению, мы сможем пройти так называемый пик распространения болезни без коллапса медицинской системы, если будем придерживаться введенных правил", - подчеркнул Виталий Кличко.
https://texty.org.ua/fragments/100743/golovnyj-sanitarnyj-likar-vyznav-sho-deyaki-zahody-ne-mayut-epidemiolohichnoho-pidgruntya-ce-cytata-charivnyj-pendel/
якщо тобі подобається коли з тобою поводяться як із бидлом - це твоє право.
Они любят когда с ними по жестче ...
Хотя если вернется Леня-космос с гречкой, то Кличко будет курить в сторонке...
оно призналось, что просто издевается над народом. вот такой мерзкий глист сейчас регентом при зе.
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Кличко боксёр сразу закрыл метро у себя,а наш Собянин нет.Так скажите у кого из них голова отбита.А теперь шашлычники виноваты.
Про це повідомляє Daily Mail. Мільйони іспанських робітників - повернулися до своїх робочих місць 13 квітня, після того, як Мадрид зняв обмеження для продовження діяльності підприємств, які не відносяться до так званої критичної інфраструктури.
Поліція роздала людям мільйони масок у мережі метро, поїздах та автобусах країни.
Сьогодні Італія також починає поетапне повернення до нормального життя.
З 14 квітня у країні відновлюють роботу магазини книг, канцелярського приладдя, дитячого одягу. Далі уряд розглядає можливість послаблення ще певних обмежень. У Чехії та Данії відкрили школи. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель перебуває під тиском інших політиків та епідеміологів, які закликають полегшити обмежувальні заходи. Її просять відкрити школи вже з 20 квітня. А за ними також всі магазини та ресторани, якщо люди гарантуватимуть дотримання рекомендованої дистанції.
3 год ·
О "РЕЙТИНГАХ".
Я не против косилова бабла, но для "чистоты рук" стОит иногда их мыть. Дам то, что ложат чи кладут на стол Зе... Не спрашивайте откель у меня...
Утверждаю (и имею на это основания):
1. Слуги... 27% от тех, кто готов голосовать и менее 20% от всех. И тенденция мегаплохая...
2. Зе - 39% от тех кто готов и менее трети от всех. И это только начало экспоненциального падения.
НЕ? В глаза смотреть! ))))
А тренды? Чо показывают фокусы? Что к осени от Зе и МОКРОГО МЕСТА НЕ БУДЕТ... а власть будет валятся на земле.
При этом парламентским партиям НИКУА не светит больше, чем у них есть окромя Пороха, сожравшего рейтинг Голоса.
При этом либеральная ниша "соросят" сдулась до меньше стат погрешности...
Профсоюзы, Реконкиста и Большевизм (и пофик, нравится это или нет) за 50%... И это только начало....
АМИНЬ.
Видай указ про заборону відвідувати попам та монахам супермаркетів! Моя знайома зайшла до Сільпо навпроти Автодорожного інституту і побачила в торігвельному залі кілька осіб "у цивільному" явно з попівськими бородами. Хто не в'їхав, уточнюю: контингент з Лаври.
Пам'ятаєте, про вірусологів, що загинули на MH 17? Є ще така інформація.