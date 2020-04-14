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 Киевские новости, Здоровье
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 Кличко: Мы разрабатываем программу постепенного выхода из режима строгих ограничений

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть разрабатывает программу постепенного выхода из режима строгих ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Украина-24".

"Воплощение этого плана направления будет зависеть от того, какой будет количество больных после Пасхи. Наша главная задача - не допустить вспышки заболевания. И мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса", - подчеркнул мэр Киева.

По его словам, если количество больных через неделю после Пасхальных праздников будет снижаться, власти столицы будет рассматривать вопрос об ослаблении ограничительных мер. Если же количество инфицированных будет расти - ограничения могут усилить.

Также Виталий Кличко прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что пик заболеваемости в столице ожидают 24 апреля.

"Я общался со многими эпидемиологами, в том числе и с директором известного в мире института имени Роберта Коха. И я просил просчитать, когда Украина и, в частности, Киев может достичь пика заболеваемости. Так вот, он сказал, что у него нет ответа на этот вопрос. И подчеркнул, что главное, по его мнению, мы сможем пройти так называемый пик распространения болезни без коллапса медицинской системы, если будем придерживаться введенных правил", - подчеркнул Виталий Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко заявил об ужесточении карантинных мер в столице: Закрытие кладбищ, перенос поминальных дней и усиленный контроль на въездах в Киев

Источник: https://censor.net.ua/n3189036
 
 
 Топ комментарии
 
Это пока, скоро придут зелебобики и будет ещё хуже Кличко: Мы разрабатываем программу постепенного выхода из режима строгих ограничений - Цензор.НЕТ 7822
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Обосрался,с ног до головы, только твой зеля) да и актер он был откровенно хреновый...
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самый позорный мэр за последние 50 лет! Кличко: Мы разрабатываем программу постепенного выхода из режима строгих ограничений - Цензор.НЕТ 7731
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Это пока, скоро придут зелебобики и будет ещё хуже
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над нашими избирательными списками хочется плакать навзрыд. возможно, снова придётся за педалю.
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Двойной убийца-алкаш, вор и герострат, уничтоживший исторический центр Киева.
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Заховай бабусін паспорт, спаси Київ. Пам"ятаєш?
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розумієш ти всетаки що всрався, то не **********. гусєв, *******, голопупенко....ти наче їх знаєш.
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всрався ти, сашко. то ж витри дупу й не розмазуй. бо виглядатимеш ще більшим дурнем.
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Ні Кирило, потібно визнавати свої помилки, будь мужиком. Мені кажуть що краще за зєлєнського небуло ще президента в історії України, що я повинен вірити? 50 років назад керував режим, а не люди. і виборів ніяких не було.....
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заспокойся, дитинко. нам ще треба пережити велику купу карантинних знущань до яких твій уюблений кличко додає ще й від себе.
https://texty.org.ua/fragments/100743/golovnyj-sanitarnyj-likar-vyznav-sho-deyaki-zahody-ne-mayut-epidemiolohichnoho-pidgruntya-ce-cytata-charivnyj-pendel/
якщо тобі подобається коли з тобою поводяться як із бидлом - це твоє право.
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Я не Киянин, нехай Кияни і вибирають собі мера, а він поки лідер. в мене все.
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а я киянин. можливо, буду знову голосувати за нього як за кращого з гірших. він не лідер він якось сам по собі...
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твоє право і вибір. на даний час не найгірший.
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конечно лучшего из худших надо. Уже тут нагаласавали за одног тупого всех дурных, вот ща зато капуста дешева наверное
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Ты первую букву в слове лидер перепутал.
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це мені каже людина яка навіть свій нік не дописала, чи букви в ньому перепутала.
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Тоді ніхто не знав слова мер! І Гусєва теж знало дуже мало людей.
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бросьтИ цепляться за детали. называлось это так неофициально.
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Гусєв, попри те що з Донбасу, був адекватною людиною і фахівцем (інженером-будівельником).
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по соц.опросам Виталик киянам нравится..
Они любят когда с ними по жестче ... Кличко: Мы разрабатываем программу постепенного выхода из режима строгих ограничений - Цензор.НЕТ 2893
Хотя если вернется Леня-космос с гречкой, то Кличко будет курить в сторонке...

Кличко: Мы разрабатываем программу постепенного выхода из режима строгих ограничений - Цензор.НЕТ 4386
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я неясно выразился? могу продублировать - даже лёня был лучше.
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Льоня був корумпованою сволотою, яка товаришувала з ригами!
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можно подумать кличко сволочь не коррумпированная! Кличко: Мы разрабатываем программу постепенного выхода из режима строгих ограничений - Цензор.НЕТ 2369
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Подобное к подобному, все наркоманы тоскуют за космосом
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все наркоманы тоскуют ща с зеленским
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Дебил,на уровне адекватности зеленых. Видно употребление одних изменяющих мир веществ выводит их всех на один умственный уровень. А может просто природа поглумилась
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Щось дозволимо, а потім передумаємо дозволяти. За приклад маємо головного санітарного лікаря Ляшко... Кличко: Мы разрабатываем программу постепенного выхода из режима строгих ограничений - Цензор.НЕТ 3349
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https://texty.org.ua/fragments/100743/golovnyj-sanitarnyj-likar-vyznav-sho-deyaki-zahody-ne-mayut-epidemiolohichnoho-pidgruntya-ce-cytata-charivnyj-pendel/
оно призналось, что просто издевается над народом. вот такой мерзкий глист сейчас регентом при зе.
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Эх Виталик, ну зачем ты туда полез? Ведь каким ты был спортсменов. И так обосраться😢
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Обосрался,с ног до головы, только твой зеля) да и актер он был откровенно хреновый...
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Ну да) зеля тебя обдрыстал и ты за него уже не топишь... дня два
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Вчера со "срусьвеной" про Кличко.
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Кличко боксёр сразу закрыл метро у себя,а наш Собянин нет.Так скажите у кого из них голова отбита.А теперь шашлычники виноваты.
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у вас закроют через неделю, когда бум настанет, зуб любого зелёного даю
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Європа покроково знімає карантин
Про це повідомляє Daily Mail. Мільйони іспанських робітників - повернулися до своїх робочих місць 13 квітня, після того, як Мадрид зняв обмеження для продовження діяльності підприємств, які не відносяться до так званої критичної інфраструктури.
Поліція роздала людям мільйони масок у мережі метро, поїздах та автобусах країни.
Сьогодні Італія також починає поетапне повернення до нормального життя.
З 14 квітня у країні відновлюють роботу магазини книг, канцелярського приладдя, дитячого одягу. Далі уряд розглядає можливість послаблення ще певних обмежень. У Чехії та Данії відкрили школи. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель перебуває під тиском інших політиків та епідеміологів, які закликають полегшити обмежувальні заходи. Її просять відкрити школи вже з 20 квітня. А за ними також всі магазини та ресторани, якщо люди гарантуватимуть дотримання рекомендованої дистанції.
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Німота може і буде дотримуватись, а нашим море по коліно.
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Иди в жопу дурак. Откуда такая ненависть к народу? Ты думаешь немцы все такие прям идеальные. Опустись на землю не летай в облаках
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Зараз на вулицях багато приватних автівок. Люди повертаються з роботи, хоча це дорого їздити так кожен день.
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І це я бачив, але автівок значно більше!
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Из серии "А в завтрашний день не все могут смотреть"
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Миха Чаплыга
3 год ·

О "РЕЙТИНГАХ".
Я не против косилова бабла, но для "чистоты рук" стОит иногда их мыть. Дам то, что ложат чи кладут на стол Зе... Не спрашивайте откель у меня...
Утверждаю (и имею на это основания):
1. Слуги... 27% от тех, кто готов голосовать и менее 20% от всех. И тенденция мегаплохая...
2. Зе - 39% от тех кто готов и менее трети от всех. И это только начало экспоненциального падения.
НЕ? В глаза смотреть! ))))
А тренды? Чо показывают фокусы? Что к осени от Зе и МОКРОГО МЕСТА НЕ БУДЕТ... а власть будет валятся на земле.
При этом парламентским партиям НИКУА не светит больше, чем у них есть окромя Пороха, сожравшего рейтинг Голоса.
При этом либеральная ниша "соросят" сдулась до меньше стат погрешности...
Профсоюзы, Реконкиста и Большевизм (и пофик, нравится это или нет) за 50%... И это только начало....
АМИНЬ.
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ключевое слово - постепенно - с зеленского языка это означает шо к осени закончится карантин,а вы живити как хотите,только незабывайте платить коммуналку и не нойте на счет "дайте денег "
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Боксере!
Видай указ про заборону відвідувати попам та монахам супермаркетів! Моя знайома зайшла до Сільпо навпроти Автодорожного інституту і побачила в торігвельному залі кілька осіб "у цивільному" явно з попівськими бородами. Хто не в'їхав, уточнюю: контингент з Лаври.
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синій кіт@syniy_kit 3 ч

Пам'ятаєте, про вірусологів, що загинули на MH 17? Є ще така інформація.

Кличко: Мы разрабатываем программу постепенного выхода из режима строгих ограничений - Цензор.НЕТ 8983
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Те саме і з літаком, збиття якого над Чорним морем кацапи намагалися приписати Україні: там летіли шестеро провідних ізраїльських науковців, досліжників проблеми так званої "біонафти". Повний склад носіїв секретів.
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Вона не швендяє по закладах для хворих на ПГМ. Я теж. Шо таке ПГМ - сам здогадаєшся?
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"Моржов" уже не будут в Днепре вылавливать?Или ещё будут?!
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Да, карантин ослабят, через Днепр вплавь и без маски разрешат переходить
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