 Пик заболеваемости COVID-19 еще впереди, - пресс-секретарь ВОЗ Харрис

Об этом заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Она отметила, что в Италии и Испании число новых случаев COVID-19 сокращается, но в то же время в Великобритании и Турции - растет.

"90% (новых) случаев фиксируются в Европе и Соединенных Штатах. Так что мы, конечно, еще не видим пика", - заявила Харрис.

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В связи с этим ВОЗ рекомендует не ослаблять карантинные меры поспешно, хотя ситуация контролируется. Харрис также подтвердила, что вакцина от коронавируса появится через год или больше.

Напомним, на утро 14 апреля зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3372, умерли 98 человек, 119 - выздоровели, - Минздрав.