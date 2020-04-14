EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом, Здоровье
  5300  39
Материалы по теме:
Все про:ВОЗ (201) карантин (3041) COVID-19 (3827) коронавирус (2458)

 Пик заболеваемости COVID-19 еще впереди, - пресс-секретарь ВОЗ Харрис

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире еще не наступил.

Об этом заявила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Она отметила, что в Италии и Испании число новых случаев COVID-19 сокращается, но в то же время в Великобритании и Турции - растет.

"90% (новых) случаев фиксируются в Европе и Соединенных Штатах. Так что мы, конечно, еще не видим пика", - заявила Харрис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия распространяет по миру фейки о COVID-19, - советник замглавы Пентагона Купер

В связи с этим ВОЗ рекомендует не ослаблять карантинные меры поспешно, хотя ситуация контролируется. Харрис также подтвердила, что вакцина от коронавируса появится через год или больше.

Напомним, на утро 14 апреля зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3372, умерли 98 человек, 119 - выздоровели, - Минздрав.

Источник: https://censor.net.ua/n3189035
 
 
 Топ комментарии
 
А чё она такая страшная как смерть? Пик заболеваемости COVID-19 еще впереди, - пресс-секретарь ВОЗ Харрис - Цензор.НЕТ 7275
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А что тебя на ней жениться кто-то заставляет?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Зебіли, ваше щастя попереду.
 показать весь комментарий
 
 
За такие деньжищи секретаря можно было и посимпатишнее найтить.
 показать весь комментарий
 
 
А толку? Вон у зели симпатиШные за большое бабло ,а зебобу вот вот снесут...
 показать весь комментарий
 
 
Так вакцины еще нет? А кацапня то вакцину, то лекарство через день изобретают...
 показать весь комментарий
 
 
Нашли кого слушать .... у них то америка враг,то от санкций на еще лучше , то хохлы фашисты.... каждый день новая методичка.даже далеко ходить не нужно ! Зе - вот вам типичный пример
 показать весь комментарий
 
 
Та я их не слушаю-просто в тви встречаются)
 показать весь комментарий
 
Знаю.поэтому стараюсь даже не читать или с юмором поржать с аквафрешей
 показать весь комментарий
 
 
Скоро и у нас на олх - продам вакцину. И самое смешное - она будет работать какое-то время.
 показать весь комментарий
 
Судя по всему в конце недели будет 5К заболевшивших . А власть вместо того чтоб действовать и думать - скорее всего сделает строгим карантин. Нужно было думать о народе - а не о собственном кармане.дебилы
 показать весь комментарий
 
ну дв - ну да....- еще не все цели достигнуты ВОЗом ...- а уже начинает "дымить" с разных источников об этом " ПРИРОДНЕ" мутированом "Вирусе"....Спросите о годовом ДОВОЛЬСТВИИ той Тети из ВОЗа - только присядьте - а то рухнете...
 показать весь комментарий
 
 
ВОЗ, вы реально достали, что ни день, то раздается - карр, карр, карр., на разные голоса и с разной инфой.
 показать весь комментарий
 
 
А шо делать, работа у них такая. Им денежки платят, вот они и каркают!
 показать весь комментарий
 
 
Они каркают, а наши кукарекают. А там хоть не рассветай. Ляшко уже отрыжку вызывает.
 показать весь комментарий
 
 
Год назад так и произошло. Пік захворюваності COVID-19 ще попереду, - речниця ВООЗ Харріс - Цензор.НЕТ 2635 С той поры живем как в Тумане.
 показать весь комментарий
 
 
Але смертність від вірусу в Україні висока, якщо навіть порівняти з Білоруссю - там на таку ж кількість захворівших всього 30 смертей.
 показать весь комментарий
 
Все больше и больше хочется назвать эту организацию не здоровья, а больных. Китай он вылечился и без лекарств, как такое может быть? Ну зато сожрут все лекарства от малярии, выручат производителей.
 показать весь комментарий
 
 
Пик заболеваемости COVID-19 уже позади. - Это так я сказала. Кто докажет, что она права? А, что, если права таки я... Достали уже... Они делают вброс, а наша власть к таким, как она и отот индус, прислушивается и творит черт знает что..
А фото её да... страшное. Даже страшнее вируса.
 показать весь комментарий
 
 
тут очень подходит короткое но емкое высказывание: ВОЗ ПНХ!
 показать весь комментарий
 
 
А ВОЗ и ныне там! В смысле, нихера не добились..
 показать весь комментарий
 
Вчені Каліфорнійського Університету кажуть просту річь - відчиняйте вікна, вірус гине. https://www.yahoo.com/lifestyle/coronavirus-covid19-open-windows-natural-light-121546006.html
 показать весь комментарий
 
Что не расслаблялись, ВОЗ шикует ) Бабосы хочет )
 показать весь комментарий
 
 
С таким фейсом нужно в ужастиках сниматься. Опять кошмарить начали скоро главный негрило вылезет и вообще жути нагонит
 показать весь комментарий
 
Ця дебільна організація кожен день сама собі суперечить. То говорять , що требе носити маски, потім кажуть що це шкідливо. Розігнати к й.оній матері цю контору.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх