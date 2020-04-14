 Рада соберется на внеочередное заседание в конце этой или в начале следующей недели, - Разумков

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если мы говорим об изменениях в регламент, то это второе чтение. Тут многое будет зависеть от повестки дня: возможно, только этот вопрос, возможно, еще несколько. Думаю, что это будет или конец этой недели, или начало следующей, состоится дополнительное внеочередное заседание, на котором будет рассматриваться, я думаю, несколько вопросов, в том числе, возможно, и изменения в регламент", — сказал Разумков.

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Ранее несколько депутатов фракции "Слуга народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады может состояться 15 апреля.

Главным вопросом должно стать рассмотрение законопроекта об изменениях в регламент Верховной Рады, что позволит не затягивать рассмотрение во втором чтении закона о банковской деятельности, необходимого для получения финансовой помощи от МВФ.

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Как сообщалось, ко второму чтению к законопроекту №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" народные депутаты подали 16 тыс 335 правок, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.