 Россия распространяет по миру фейки о COVID-19, - советник замглавы Пентагона Купер

Об этом сообщила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лаура Купер, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны США.
Купер особо указала на случаи, когда российское правительство стремилось распространять фейки на Западе.
Так, в марте Russia Today и "Спутник" сообщили, что мытье рук неэффективно против коронавируса. Другой "альтернативный источник новостей" в России сообщил, что пандемии нет, а причина смертей в Италии - обычный грипп.
В начале января российские новостные агентства сообщили, что обнаружили лекарство, что не отвечает действительности. Кроме того, отметила Купер, они обманули, что именно американские фармацевтические компании распространяют слухи о вирусе для развития бизнеса.
"Вы можете видеть, как они могут заставить отдельных граждан действовать так, чтобы это противоречило хорошим советам, которые им дают чиновники здравоохранения", - сказала Купер.
Купер также отметила, что Соединенные Штаты призывают Россию и другие страны прекратить распространять фейки и дезинформацию о коронавирусе.
Напомним, разоблачение мифов российской пропаганды опубликовало НАТО. В частности, что Альянс не создавал коронавирус в качестве биологического оружия, не пытается получить больше денег за счет медицины и не распространяет COVID-19 во время учений.
Г-н Ляшко, вы снова делаете методологическую ошибку. Отличие вируса «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19) от вех известных пока науке вирусов (кроме вируса HIV-1\2) как раз и состоит в том, что он подавляет иммунный ответ организма и выработку антител. Потому использование тестов на антитела будут давать ложный результат в 40-70% случаев. Забудьте о них. Применяйте исключительно двойное тестирование тестами полимеразной цепной реакции. Нашу точку зрения разделяют Всемирная организация здравоохранения, US Army Biomedical Services и Public Health and Social Services Emergency Fund.
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31 окт. 2017 г. - Путин рассказал про собираемый иностранцами биоматериал в ... генетического материала представителей русского этноса ....
почитай на досуге:
https://texty.org.ua/fragments/100743/golovnyj-sanitarnyj-likar-vyznav-sho-deyaki-zahody-ne-mayut-epidemiolohichnoho-pidgruntya-ce-cytata-charivnyj-pendel/
для тебя она некошерная?
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