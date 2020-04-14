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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
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 Россия распространяет по миру фейки о COVID-19, - советник замглавы Пентагона Купер

Россия, Китай и Иран активно используют пандемию коронавируса для распространения дезинформации.

Об этом сообщила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лаура Купер, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны США.

Купер особо указала на случаи, когда российское правительство стремилось распространять фейки на Западе.

Так, в марте Russia Today и "Спутник" сообщили, что мытье рук неэффективно против коронавируса. Другой "альтернативный источник новостей" в России сообщил, что пандемии нет, а причина смертей в Италии - обычный грипп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Блогерша из Киева по заданию РФ распространяла фейки о коронавирусе и пропагандировала сепаратизм, - СБУ. ФОТО

В начале января российские новостные агентства сообщили, что обнаружили лекарство, что не отвечает действительности. Кроме того, отметила Купер, они обманули, что именно американские фармацевтические компании распространяют слухи о вирусе для развития бизнеса.

"Вы можете видеть, как они могут заставить отдельных граждан действовать так, чтобы это противоречило хорошим советам, которые им дают чиновники здравоохранения", - сказала Купер.

Купер также отметила, что Соединенные Штаты призывают Россию и другие страны прекратить распространять фейки и дезинформацию о коронавирусе.

Напомним, разоблачение мифов российской пропаганды опубликовало НАТО. В частности, что Альянс не создавал коронавирус в качестве биологического оружия, не пытается получить больше денег за счет медицины и не распространяет COVID-19 во время учений.

Также читайте: За период карантина СБУ разоблачила 154 агитатора, распространявших фейки о коронавирусе, и заблокировала 2000 интернет-сообществ

Источник: https://censor.net.ua/n3189026
 
   
 Топ комментарии
 
Да что ты там пиз... ? А почему тогда 50 конгрессмен написали письмо принцу Саудовской Аравии ? Почему же вы не водите санкции за нет против России тогда ?
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только расея распространяет? ляшко, например, тоже:"Одним из элементов выхода из карантина будет тестирование на антитела"(с) Ляшко
Г-н Ляшко, вы снова делаете методологическую ошибку. Отличие вируса «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19) от вех известных пока науке вирусов (кроме вируса HIV-1\2) как раз и состоит в том, что он подавляет иммунный ответ организма и выработку антител. Потому использование тестов на антитела будут давать ложный результат в 40-70% случаев. Забудьте о них. Применяйте исключительно двойное тестирование тестами полимеразной цепной реакции. Нашу точку зрения разделяют Всемирная организация здравоохранения, US Army Biomedical Services и Public Health and Social Services Emergency Fund.
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Та з паРашки цей вірусняк, наслідок вибуху на "Вектор"...
😎
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И эпицентр заразы попал в Ухань? Это глупая версия от Швеца и подобных.Всё проще.Просто знали где лаборатория (чтобы прикуп скинуть),приехали петровы и бошировы,пшикнули на базаре с мышками и уехали.Тем более он бил до мутации только азиатов.А то что это лапти сделали,куйло сам себя сдал ещё в 2017,когда сам щекотался...есть и видео даже
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31 окт. 2017 г. - Путин рассказал про собираемый иностранцами биоматериал в ... генетического материала представителей русского этноса ....
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Да что ты там пиз... ? А почему тогда 50 конгрессмен написали письмо принцу Саудовской Аравии ? Почему же вы не водите санкции за нет против России тогда ?
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Россея уже "дораспостранялась" - вскоре распостранять там некому будет.Россия распространяет по миру фейки о COVID-19, - советник замглавы Пентагона Купер - Цензор.НЕТ 8846 Россия распространяет по миру фейки о COVID-19, - советник замглавы Пентагона Купер - Цензор.НЕТ 7708
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рашка вже дотринділась до тисяч хворих.
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но отвлечь то надо - вот пожары в Украине и устраивают типа "у нас плохо, а сделаем ка соседям еще хуже"
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А потом родителей на заставишь дома сидеть, потому что по россми сказали, что нет никакого коронавируса. Насмотрятся по спутнику.
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та же фигня с парашной церковью и последователями ихнего гундонева.
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россия это фабрика по производству говнофейков
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Поедателю Зябликов и Дидовику - привет серунам пропагандонского спутника
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о! еще один! на карандашик вас... пишите почаще!
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шо это за х....ня на непонятном хостинге?
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признания ляшка, что он над народом просто измывается. ссылочку нашёл на ukr,net
для тебя она некошерная?
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скорее после 30 дней карантина на россии - помрут с голоду диды, доедающие ... без соли и вернутся талоны на хлеб....
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То може ви їм знову пришлете допомогу, щоб масковія в черговий раз встала с кален і почала кошмарити світ, бо ви мабуть мазахісти, які без проблем жити не можуть.
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просто усыпите главмокшу,никто не обидится!всем форумом цензора ручаемся!
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Это то что они любят и умеют делать
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России нужно что бы у нас и у беларусов была похуже ситуация чем у них.
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