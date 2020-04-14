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Все про:пожар (4030) Госагентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС (1)

 Пожар не нанес урон Чернобыльской АЭС, - ГАЗО

В результате пожара в зоне отчуждения объекты Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская атомная электростанция" не пострадали,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook во вторник.

"На территории площадки временного складирования технологических материалов сгорели 2 хозяйственно-бытовые вагончика. Воздействия огня на оборудование открытого распределительного устройства не произошло… По состоянию на 14:00 14 апреля текущего года пожарная угроза объектам ЧАЭС отсутствует", - говорится в сообщении.

По данным Госагенства, за минувшие сутки в зоне отчуждения продолжались многочисленные пожары, в результате которых огонь приблизился непосредственно к объектам ЧАЭС, однако все ячейки возгораний у промышленной площадки станции были локализованы и потушены.

"Очаги пожаров находились в районе с.Новый Мир, с.Старая Рудня, с.Кливины и с.Чистогаловка, где наблюдалось горение травяного настила, камыша и лесной подстилки… Огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, минуя участок, когда-то называвшийся "Рыжим лесом", вышел к железнодорожной станции Янов, расположенной в 2,2 километрах от ЧАЭС. Также наблюдалось горение травяной подстилки на дамбе водохранилища-охладителя, в частности, между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти. Кроме того, ячейки открытого огня фиксировались в непосредственной близости от открытого распределительного устройства Чернобыльской АЭС и площадки временного складирования технологических материалов", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул старший начальник смены ЧАЭС Игорь Александров, по состоянию ядерной и радиационной безопасности ГСП ЧАЭС замечаний нет. Радиационная обстановка на ЧАЭС нормальная, значение ниже контрольных уровней. Состояние оборудования объектов ЧАЭС соответствует регламентам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Местами остались лишь очаги тления. Природа помогла покончить с пылающим адом, - Геращенко опубликовал последствия пожаров в зоне ЧАЭС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

14 апреля стало известно, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

Смотрите: Компания "Чернобыль ТУР" собрала помощь спасателям, которые уже 11-й день борются с пожаром в Зоне отчуждения. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3189025
 
 
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почувствовался ужасный запах Гарри
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снова брешут о пожаре

На 14-00 в зоне ЧАЭС четыре очага пожаров.
Пожар в зоне ЧАЭС длится 11-й день. Прошедший дождь ситуацию кардинально не изменил. Пожар прошел по остаткам "Рыжего леса" радиационный фон которого в десятки раз превышает допустимый. Пожар вплотную подошел кстанции Янов и дамбе охладительного резервуара Припяти. Еще один очаг пожара находится на расстоянии 1800 м от периметра специального хранилища утилизированных ядерных отходов.

В это время Зеленский на завтра (!) собирает совещание по этому поводу..

видать сильно устал имитировать игру на рояле...
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І чого там бути підвищеному фонові? Назва "рижий ліс" існувала ще до будівництва АЕС. А взгалі там нічого особливого. Більшу загрозу складє саме полум*я для лісу, болот та продукти горіння СО. Зоною фактично ніхто не займався, за лісом ніхто не доглядав, просік по квараталам не робив. А основна причина - погода, а саме суша. Болта повисихали, трава і кущі -як порох, а проїхати там неможливо. Теж саме, що щорічно відбувається в Росії, що було минулого та позаминулого року в Австралії, Каліфорнії (США), Іспанії, Греції та ін.
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а можна якось стоимость двух вагончиков взыскать с мамы дубинского?
ну типа эти вагончики в молодости тоже любили быстро ездить и вообще-то они родственного вероисповедания...
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Тушили шляхом вигорання , до першого дощу ! Весь світ звернув увагу , що в Києві , забрудненість повітря, стала номер один в світі ! Дихайте на здоров'я , перед піком епідемії !!!😈
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Дійсно вміст СЩ перевищував норми в десятки разів. І наслідки від забруднення ще будуть більш вразливими..
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