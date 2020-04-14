 Пожар не нанес урон Чернобыльской АЭС, - ГАЗО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook во вторник.
"На территории площадки временного складирования технологических материалов сгорели 2 хозяйственно-бытовые вагончика. Воздействия огня на оборудование открытого распределительного устройства не произошло… По состоянию на 14:00 14 апреля текущего года пожарная угроза объектам ЧАЭС отсутствует", - говорится в сообщении.
По данным Госагенства, за минувшие сутки в зоне отчуждения продолжались многочисленные пожары, в результате которых огонь приблизился непосредственно к объектам ЧАЭС, однако все ячейки возгораний у промышленной площадки станции были локализованы и потушены.
"Очаги пожаров находились в районе с.Новый Мир, с.Старая Рудня, с.Кливины и с.Чистогаловка, где наблюдалось горение травяного настила, камыша и лесной подстилки… Огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, минуя участок, когда-то называвшийся "Рыжим лесом", вышел к железнодорожной станции Янов, расположенной в 2,2 километрах от ЧАЭС. Также наблюдалось горение травяной подстилки на дамбе водохранилища-охладителя, в частности, между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти. Кроме того, ячейки открытого огня фиксировались в непосредственной близости от открытого распределительного устройства Чернобыльской АЭС и площадки временного складирования технологических материалов", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул старший начальник смены ЧАЭС Игорь Александров, по состоянию ядерной и радиационной безопасности ГСП ЧАЭС замечаний нет. Радиационная обстановка на ЧАЭС нормальная, значение ниже контрольных уровней. Состояние оборудования объектов ЧАЭС соответствует регламентам.
Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.
Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.
13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.
14 апреля стало известно, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.
На 14-00 в зоне ЧАЭС четыре очага пожаров.
Пожар в зоне ЧАЭС длится 11-й день. Прошедший дождь ситуацию кардинально не изменил. Пожар прошел по остаткам "Рыжего леса" радиационный фон которого в десятки раз превышает допустимый. Пожар вплотную подошел кстанции Янов и дамбе охладительного резервуара Припяти. Еще один очаг пожара находится на расстоянии 1800 м от периметра специального хранилища утилизированных ядерных отходов.
В это время Зеленский на завтра (!) собирает совещание по этому поводу..
видать сильно устал имитировать игру на рояле...
ну типа эти вагончики в молодости тоже любили быстро ездить и вообще-то они родственного вероисповедания...