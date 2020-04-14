 СБУ разоблачила хищения на сумму свыше 2 млн при закупках в "Укрзализныце"

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По версии следствия, в 2018 году одному из стратегических предприятий в структуре АО "Укрзализныця" необходимо было закупить 28 комплектов аккумуляторных батарей для тепловозов. Два проведенных тендера определили победителей и две компании поставили предприятию продукцию соответственно 13 и 15 комплектов батарей на общую сумму почти 10 млн гривен. Такую продукцию в Украину импортирует один официальный представитель зарубежного производителя, у которого две фирмы-посредника и приобрели товар. Коммерсанты в сговоре с должностными лицами структурного подразделения "Укрзализныци" безосновательно завысили их стоимость и после оплаты вывели бюджетные средства в тень через фирмы-прокладки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по заключению судебно-экономической экспертизы сумма причиненных государству убытков составляет свыше 2 миллионов гривен.

Поставленная "Укрзализныце" продукция также уже имела жалобы на её качество от других покупателей. Поэтому использование аккумуляторных элементов могло привести к дестабилизации работы железной дороги и возникновению чрезвычайных происшествий, в частности аварийных ситуаций с подвижным составом.

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В настоящее время в рамках уголовного производства руководителю отдела закупок госпредприятия объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Проверяется информация о других должностных лицах, возможно причастных к противоправной деятельности.