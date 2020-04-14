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Все про:коррупция (7654) СБУ (14563) Укрзализныця (1862)

 СБУ разоблачила хищения на сумму свыше 2 млн при закупках в "Укрзализныце"

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила механизм присвоения государственных средств во время тендерных закупок запасных частей для подвижного состава железной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По версии следствия, в 2018 году одному из стратегических предприятий в структуре АО "Укрзализныця" необходимо было закупить 28 комплектов аккумуляторных батарей для тепловозов. Два проведенных тендера определили победителей и две компании поставили предприятию продукцию соответственно 13 и 15 комплектов батарей на общую сумму почти 10 млн гривен. Такую продукцию в Украину импортирует один официальный представитель зарубежного производителя, у которого две фирмы-посредника и приобрели товар. Коммерсанты в сговоре с должностными лицами структурного подразделения "Укрзализныци" безосновательно завысили их стоимость и после оплаты вывели бюджетные средства в тень через фирмы-прокладки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по заключению судебно-экономической экспертизы сумма причиненных государству убытков составляет свыше 2 миллионов гривен.

Поставленная "Укрзализныце" продукция также уже имела жалобы на её качество от других покупателей. Поэтому использование аккумуляторных элементов могло привести к дестабилизации работы железной дороги и возникновению чрезвычайных происшествий, в частности аварийных ситуаций с подвижным составом.

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В настоящее время в рамках уголовного производства руководителю отдела закупок госпредприятия объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Проверяется информация о других должностных лицах, возможно причастных к противоправной деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/n3189022
 
 
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PS: якби 200 лямів то й не згадали б ...а так точно ..."хищение" ...бо 200 то вже "бизнес"
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хищения и премии - по другому мы работать не умеем!)))
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а отбивать вагоны с мокшании доручите червоненку...,который из маршаков.
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И что, неужели виновным вынесут догану ? Или вообще, месячной премии лишат ? Живодеры.
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Подібне було і при попіредниках..
А віз ще там, в болоті прокуратури і незліченних
органів держави борцунів з коррупцвєю..
🤣
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Так они и нашли то, что было в 2018 году. Период последнего года похоже не проверяется. Главное громко написать - По версии следствия и потом расписать свои фантазии. Что и с успехом сделано.
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А серОжа лещ там куда смотрит..с зарплатой в пол ляма? Или он в доле..
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Какой ужас. Это же надо, поймали нищеброда! А на ярды не нашли ни кого? Впрочем.....
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