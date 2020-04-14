 Мы не позволим власти воспользоваться коронавирусом, чтобы тайком попытаться зажать оппозицию, - Порошенко под Печерским судом

Об этом под стенами Печерского суда, где избирают меру пресечения Татьяне Чорновол заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что нынешней власти и кукловодам от Януковича не удастся запугать участников Майдана, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"У нас не было никаких иллюзий относительно позиции и поведения действующей власти, ее отношения к событиям Революции Достоинства. Потому что когда весь украинский народ, миллионы людей вышли на Майдан, - они тогда шутили, обращаясь к президенту Януковичу: "а если вооружить "Беркут" эбонитовыми палочками, а протестующих одеть в шерстяную одежду, можно так вырабатывать электричество", - напомнил Порошенко кощунственные шутки о Майдане.

"Мы все очень хорошо помним и 30 ноября, и 1 декабря - с проломленными головами активистов и журналистов на Банковой, и 11 декабря - первый ночной штурм Майдана, и первые жертвы - Нигояна, Жизневского, в том числе на Грушевского. Я очень хорошо помню утро 18 февраля, когда под выстрелами "Беркута" бойцы четырнадцатой сотни падали ранеными и в половине девятого, и в половине десятого, и мы их эвакуировали из Мариинского парка. Я очень хорошо помню, что нас тогда все хотели запугать. И мы четко продемонстрировали - мы никого не боялись, не боимся и не будем бояться", - напомнил события 2013-2014 годов пятый президент.

"Дела Софии Федыны, Маруси Звиробий, Татьяны Чорновол идут абсолютно в этом ракурсе. Они хотят нас запугать. Это безумие. В условиях, когда страна погрузилась в политико-экономико-социальный кризис и кризис безопасности, все, что мы делаем, - стараемся объединить Украину. Для того, чтобы дать отпор, для того, чтобы защитить государство, народ, защитить людей от этих вызовов", - убежден Петр Порошенко.

"Что делают соратники Януковича, которые сейчас привлечены снова к власти? Адвокат Ефремова Смирнов возглавляет в Офисе президента координацию работы правоохранительных органов и судебной ветви власти. Портнов советует ГБР, против кого возбуждать дела. А на коммуникации у него адвокат Януковича Бабиков, который непосредственно технически отвечает за организацию сегодняшнего произвола", - отметил Порошенко.

Он в очередной раз предупредил: активистов и участников Майдана запугать невозможно. "Мы точно будем бороться и продолжать борьбу Революции достоинства. Мы точно будем делать все, чтобы защитить Украину, и они нас не запугают. Сегодня мы никого не призывали сюда приходить, поскольку как там говорили про социальную дистанцию? Мы сегодня в масках, мы соблюдаем дистанцию, но мы не дадим власти воспользоваться коронавирусом для того, чтобы тайком попробовать зажать оппозицию", - отметил лидер" Европейской Солидарности ".

Он поблагодарил всех, кто пришел поддержать Татьяну Чорновол.

"Я рад здесь увидеть своих политических партнеров и побратимов. Очень жаль, что под вчерашним заявлением в Верховной Раде пока собрана только 51 подпись, причем более половины - это "Европейская Солидарность". Потому что это тест. В том числе и тест парламента. Потому что в парламенте в различных политических силах есть участники Революции достоинства. Время объединяться, чтобы защищать Украину", - призвал Петр Порошенко.