 Мы не позволим власти воспользоваться коронавирусом, чтобы тайком попытаться зажать оппозицию, - Порошенко под Печерским судом

Об этом под стенами Печерского суда, где избирают меру пресечения Татьяне Чорновол заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что нынешней власти и кукловодам от Януковича не удастся запугать участников Майдана, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"У нас не было никаких иллюзий относительно позиции и поведения действующей власти, ее отношения к событиям Революции Достоинства. Потому что когда весь украинский народ, миллионы людей вышли на Майдан, - они тогда шутили, обращаясь к президенту Януковичу: "а если вооружить "Беркут" эбонитовыми палочками, а протестующих одеть в шерстяную одежду, можно так вырабатывать электричество", - напомнил Порошенко кощунственные шутки о Майдане.
"Мы все очень хорошо помним и 30 ноября, и 1 декабря - с проломленными головами активистов и журналистов на Банковой, и 11 декабря - первый ночной штурм Майдана, и первые жертвы - Нигояна, Жизневского, в том числе на Грушевского. Я очень хорошо помню утро 18 февраля, когда под выстрелами "Беркута" бойцы четырнадцатой сотни падали ранеными и в половине девятого, и в половине десятого, и мы их эвакуировали из Мариинского парка. Я очень хорошо помню, что нас тогда все хотели запугать. И мы четко продемонстрировали - мы никого не боялись, не боимся и не будем бояться", - напомнил события 2013-2014 годов пятый президент.
"Дела Софии Федыны, Маруси Звиробий, Татьяны Чорновол идут абсолютно в этом ракурсе. Они хотят нас запугать. Это безумие. В условиях, когда страна погрузилась в политико-экономико-социальный кризис и кризис безопасности, все, что мы делаем, - стараемся объединить Украину. Для того, чтобы дать отпор, для того, чтобы защитить государство, народ, защитить людей от этих вызовов", - убежден Петр Порошенко.
"Что делают соратники Януковича, которые сейчас привлечены снова к власти? Адвокат Ефремова Смирнов возглавляет в Офисе президента координацию работы правоохранительных органов и судебной ветви власти. Портнов советует ГБР, против кого возбуждать дела. А на коммуникации у него адвокат Януковича Бабиков, который непосредственно технически отвечает за организацию сегодняшнего произвола", - отметил Порошенко.
Он в очередной раз предупредил: активистов и участников Майдана запугать невозможно. "Мы точно будем бороться и продолжать борьбу Революции достоинства. Мы точно будем делать все, чтобы защитить Украину, и они нас не запугают. Сегодня мы никого не призывали сюда приходить, поскольку как там говорили про социальную дистанцию? Мы сегодня в масках, мы соблюдаем дистанцию, но мы не дадим власти воспользоваться коронавирусом для того, чтобы тайком попробовать зажать оппозицию", - отметил лидер" Европейской Солидарности ".
Он поблагодарил всех, кто пришел поддержать Татьяну Чорновол.
"Я рад здесь увидеть своих политических партнеров и побратимов. Очень жаль, что под вчерашним заявлением в Верховной Раде пока собрана только 51 подпись, причем более половины - это "Европейская Солидарность". Потому что это тест. В том числе и тест парламента. Потому что в парламенте в различных политических силах есть участники Революции достоинства. Время объединяться, чтобы защищать Украину", - призвал Петр Порошенко.
Або щоб посадити - треба довести злочин?
чи зебіли як завжди - про це "не чули"?
Питання - чого ти не приніс справи та докази на медведчука? Й чому медведчук не сидить при вислюке оманськом?
Краще похмілитися їй налий!
брехло это бренд...
..
Иди нюхай Зеленского,непора ли ЗЕублюдку менять подгузники.Путиносос конченый.
п.с. то, что зебил ALEX SUROVV - кацапский выпердыш - не секрет.. Иначе бы с чего оно повторяло вопли соловьева про "майданя за 200 грн"
И ты ее повторяешь уже ШЕСТЬ лет...
отож-бо...
моника дыбилуватая во всех отношениях.
Этот ...начальник, вспомнил Нигояна!!!
И возникает вопрос, а сидят ли убийцы этого, настоящего, героя?
спектакль играют для толпы.....
Год назад во время дебатов на стадионе он выкатил Пороху целый список вопросов. Теперь пришло время ему самому на них ответить. Самое интересное, что это те же самые вопросы
Когда ЮВТ была в тюрьме, он ни одного слова не сказал ей в поддержку. А тут аж лично выперся под суд! Зрит в корень! Завтра чтоб и к нему на суд алаверды