EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  3443  100
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (18085) ПР (11298) Чорновол Татьяна (569) евромайдан (6874) ГБР (1117)

 Мы не позволим власти воспользоваться коронавирусом, чтобы тайком попытаться зажать оппозицию, - Порошенко под Печерским судом

Уголовное преследование Татьяны Чорновол и других активистов, участников Революции Достоинства, под прикрытием эпидемии коронавируса не стали сюрпризом, ведь у Зеленского не скрывали своего истинного отношения к Майдану и его ценностям.

 Об этом под стенами Печерского суда, где избирают меру пресечения Татьяне Чорновол заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что нынешней власти и кукловодам от Януковича не удастся запугать участников Майдана, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы. 

"У нас не было никаких иллюзий относительно позиции и поведения действующей власти, ее отношения к событиям Революции Достоинства. Потому что когда весь украинский народ, миллионы людей вышли на Майдан, - они тогда шутили, обращаясь к президенту Януковичу: "а если вооружить "Беркут" эбонитовыми палочками, а протестующих одеть в шерстяную одежду, можно так вырабатывать электричество", - напомнил Порошенко кощунственные шутки о Майдане.

"Мы все очень хорошо помним и 30 ноября, и 1 декабря - с проломленными головами активистов и журналистов на Банковой, и 11 декабря - первый ночной штурм Майдана, и первые жертвы - Нигояна, Жизневского, в том числе на Грушевского. Я очень хорошо помню утро 18 февраля, когда под выстрелами "Беркута" бойцы четырнадцатой сотни падали ранеными и в половине девятого, и в половине десятого, и мы их эвакуировали из Мариинского парка. Я очень хорошо помню, что нас тогда все хотели запугать. И мы четко продемонстрировали - мы никого не боялись, не боимся и не будем бояться", - напомнил события 2013-2014 годов пятый президент.

"Дела Софии Федыны, Маруси Звиробий, Татьяны Чорновол идут абсолютно в этом ракурсе. Они хотят нас запугать. Это безумие. В условиях, когда страна погрузилась в политико-экономико-социальный кризис и кризис безопасности, все, что мы делаем, - стараемся объединить Украину. Для того, чтобы дать отпор, для того, чтобы защитить государство, народ, защитить людей от этих вызовов", - убежден Петр Порошенко.

"Что делают соратники Януковича, которые сейчас привлечены снова к власти? Адвокат Ефремова Смирнов возглавляет в Офисе президента координацию работы правоохранительных органов и судебной ветви власти. Портнов советует ГБР, против кого возбуждать дела. А на коммуникации у него адвокат Януковича Бабиков, который непосредственно технически отвечает за организацию сегодняшнего произвола", - отметил Порошенко.

Он в очередной раз предупредил: активистов и участников Майдана запугать невозможно. "Мы точно будем бороться и продолжать борьбу Революции достоинства. Мы точно будем делать все, чтобы защитить Украину, и они нас не запугают. Сегодня мы никого не призывали сюда приходить, поскольку как там говорили про социальную дистанцию? Мы сегодня в масках, мы соблюдаем дистанцию, но мы не дадим власти воспользоваться коронавирусом для того, чтобы тайком попробовать зажать оппозицию", - отметил лидер" Европейской Солидарности ".

Он поблагодарил всех, кто пришел поддержать Татьяну Чорновол.

"Я рад здесь  увидеть своих политических партнеров и побратимов. Очень жаль, что под вчерашним заявлением в Верховной Раде пока собрана только 51 подпись, причем более половины - это "Европейская Солидарность". Потому что это тест. В том числе и тест парламента. Потому что в парламенте в различных политических силах есть участники Революции достоинства. Время объединяться, чтобы защищать Украину", - призвал Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3189021
 
   
 Топ комментарии
 
Действительно пованивает сильно

Мы не позволим власти воспользоваться коронавирусом, чтобы тайком попытаться зажать оппозицию, - Порошенко под Печерским судом - Цензор.НЕТ 6438
 показать весь комментарий
 
Щас у ЗЕкалоедных ботов начнется кровавая диарея Мы не позволим власти воспользоваться коронавирусом, чтобы тайком попробовать зажать оппозицию, - Порошенко под Печерским судом - Цензор.НЕТ 6092 Наблюдаем за опущенными!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А ты и не просыпалося. Спи блаженно дальше.
 показать весь комментарий
 
 
Невідома нульовка, якому лайкає така сама нульовка.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Создают видимость массовости. У ботов это главное правило
 показать весь комментарий
 
 
)) эт точно! и впридачу только по опискам разбираешся с трудом хто из них ху по гендерным признакам.
 показать весь комментарий
 
т.е. ты поддерживаешь действия портнова и расеи против Майдана? Да или НЕТ?
 показать весь комментарий
 
 
Може забув хто зберіг "вічних" членів -регіоналів..об'єднаних соціалістів з Медведчуком.?
 показать весь комментарий
 
Може забув хто - що президент НЕ садить, навіть не має такого права?
Або щоб посадити - треба довести злочин?

чи зебіли як завжди - про це "не чули"?
Питання - чого ти не приніс справи та докази на медведчука? Й чому медведчук не сидить при вислюке оманськом?
 показать весь комментарий
 
 
Портнов це жупел для тих хто просрав усі надії людей, що поклали життя і вийшли на Майдан. Майдан є і буде надією молоді. ( Але її в черговий раз використали).
 показать весь комментарий
 
І навіщо підлога країни має читати, що твоя мегера-жінка нарешті прокинулася?
Краще похмілитися їй налий!
 показать весь комментарий
 
 
Щось так мягкенько та округленько... "ми не дамо владі скористатися коронавірусом для того, щоб потайки спробувати затиснути опозицію", - наголосив лідер "Європейської Солідарності".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3189021 А про загрозу країні , про геноцид, голодомор, повним ходом , що насувються .... якось.... усрамшись... та й забув
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Щас у ЗЕкалоедных ботов начнется кровавая диарея Мы не позволим власти воспользоваться коронавирусом, чтобы тайком попробовать зажать оппозицию, - Порошенко под Печерским судом - Цензор.НЕТ 6092 Наблюдаем за опущенными!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та вже кілька є...
Мы не позволим власти воспользоваться коронавирусом, чтобы тайком попытаться зажать оппозицию, - Порошенко под Печерским судом - Цензор.НЕТ 8272
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас еще подтянутся. Всем этажом срать начнут
 показать весь комментарий
 
 
Щас у ЗЕкалоедных ботов начнется кровавая диарея. Ми не дозволимо владі скористатися коронавірусом, щоб потайки спробувати затиснути опозицію, - Порошенко під Печерським судом - Цензор.НЕТ 3893 Наблюдаем за опущенными!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Действительно пованивает сильно

Мы не позволим власти воспользоваться коронавирусом, чтобы тайком попытаться зажать оппозицию, - Порошенко под Печерским судом - Цензор.НЕТ 6438
 показать весь комментарий
 
 
В 2010 пришли к власти откровенные восточноукраинские бандюки. Это сейчас тоже бандюки, но шифруются. Хитрые твари. Но момент истины уже начинает наступать.
 показать весь комментарий
 
 
Не, они уже не шифруются, в открытую поперли
 показать весь комментарий
 
 
Коломойський висуває нові аргументи для повернення Приватбанку та для отримання путінських грошей!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
блин,не верю!при пете пожарные инспекторы не вылазили из проверок вовкив,портновых,мевдчукчей,рабиновичей...?
брехло это бренд...
 показать весь комментарий
 
 
..Негодяй ...нужно было делом заниматься .а то пять лет воровал теперь верещишь
..
 показать весь комментарий
 
 
Юрію, тут політичний форум, а не психологічний. Сповіді про ваше життя протягом останніх 5 років - це до спеціаліста, церкви або дзеркала.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а шо Порох у тебя украл? ну кроме пропитого твоего моСха - конечно Ми не дозволимо владі скористатися коронавірусом, щоб потайки спробувати затиснути опозицію, - Порошенко під Печерським судом - Цензор.НЕТ 6269
 показать весь комментарий
 
 
Уже и Яйценюх и барыга пришли, скоро вся банда которая на крови майдана к власти дорвалась соберется. Круговая порука, они не ее защищают, а себя.
 показать весь комментарий
 
 
Петя, не шатай лодку. Коня на переправе не меняют. Хватит майданить за 200гривень, иди строй будки, евробляхер вонючий
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ты кто такой?нюхачь.
Иди нюхай Зеленского,непора ли ЗЕублюдку менять подгузники.Путиносос конченый.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну, так у него в методичках из лахти написанно Ми не дозволимо владі скористатися коронавірусом, щоб потайки спробувати затиснути опозицію, - Порошенко під Печерським судом - Цензор.НЕТ 7682
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
любитель вислюка оманського ALEX SUROVV - с болью вспоминает как антимайданил за 200 грн?)) или то ты за своего зе!лоха агитировал за такую сумму..
п.с. то, что зебил ALEX SUROVV - кацапский выпердыш - не секрет.. Иначе бы с чего оно повторяло вопли соловьева про "майданя за 200 грн"Ми не дозволимо владі скористатися коронавірусом, щоб потайки спробувати затиснути опозицію, - Порошенко під Печерським судом - Цензор.НЕТ 4574
 показать весь комментарий
 
 
Странно. Ето же порохосрань визжала в 15-18 годах что все выходят майданить за 200 гривень. Получается порохоботы- ето агенты Соловьева? Ми не дозволимо владі скористатися коронавірусом, щоб потайки спробувати затиснути опозицію, - Порошенко під Печерським судом - Цензор.НЕТ 1885
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ти завязуй з валшебним порошком від зєлєнського. Ми не дозволимо владі скористатися коронавірусом, щоб потайки спробувати затиснути опозицію, - Порошенко під Печерським судом - Цензор.НЕТ 5481
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
кроме тебя, зебило-лахта - об этом орали только у соловьева.. более того, твою любимую фразу "майданить за 200 грн" - придумали у соловьева в декабре 2013.. Ми не дозволимо владі скористатися коронавірусом, щоб потайки спробувати затиснути опозицію, - Порошенко під Печерським судом - Цензор.НЕТ 5625
И ты ее повторяешь уже ШЕСТЬ лет...
 показать весь комментарий
 
 
Коня может и не меняют, а вот Осла меняют, хотя бы на коня !
 показать весь комментарий
 
 
О народе вспомнил, снова "мы" о себе, но поздно уже, теперь пускай не раскачивает будку
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мрази 🤡💩🎪🤥🐲калозеленые скоро исчезните , как и 🦠вирус
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Спамить вас ЗЕблевотных троллей одно удовольствие. Шлюхи конченные
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
золоті слова. куприк рідтвердить Мы не позволим власти воспользоваться коронавирусом, чтобы тайком попытаться зажать оппозицию, - Порошенко под Печерским судом - Цензор.НЕТ 6622
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
смешно,спамщики недалёкие...так скоко рыгла петруха упаковал?
отож-бо...
 показать весь комментарий
 
 
Он своих однопартийцев по партии рыгов не трогал.
 показать весь комментарий
 
 
так отож...мсье переведенцев был сносным во внешней политике...
моника дыбилуватая во всех отношениях.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
сходи подивися Ми не дозволимо владі скористатися коронавірусом, щоб потайки спробувати затиснути опозицію, - Порошенко під Печерським судом - Цензор.НЕТ 8022


 показать весь комментарий
 
 
Кицю обдурити неможливо. Киця знає, ху із ху.

Ми не дозволимо владі скористатися коронавірусом, щоб потайки спробувати затиснути опозицію, - Порошенко під Печерським судом - Цензор.НЕТ 6080
 показать весь комментарий
 
 
Петя, хватит шатать лодку, обращайся в суд имени 144 рехворм, который ты рехвормировал.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот Пете счастье то подфартило с вирусом этим.Из за маски теперь не видно его сизого носа . И он в ней выглядит почти как трезвый . Нужно чтоб его адепты подали ему совет вообще не снимать этот намордник даже после карантина .Он в ней на Дарта Вейдера похож и может даже переманить у него часть электората
 показать весь комментарий
 
 
Зеленая блевота слетается на тег "Порох", как стадо саранчи.
 показать весь комментарий
 
 
Хошь сказать что Порося- ето говно? Ну фсе. Не работать тебе больше на Рошене Ми не дозволимо владі скористатися коронавірусом, щоб потайки спробувати затиснути опозицію, - Порошенко під Печерським судом - Цензор.НЕТ 8796
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Если бы хотели "жать" оппозицию - то к каждому за 1 день уже приехал бы воронок по маршруту в Лукьяновское сизо. Поця просто примазывается к чисто уголовному делу и пиарится на нем.
 показать весь комментарий
 
 
Добило другое!!!!
Этот ...начальник, вспомнил Нигояна!!!
И возникает вопрос, а сидят ли убийцы этого, настоящего, героя?
 показать весь комментарий
 
Не митинговать надо, а власть у зеленой плесени забирать, пока они всю страну не развалили!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Подгорает у Петра, значит ГБР все правильно делает!
 показать весь комментарий
 
 
Та ти і про кацапів у Києві таке скажеш - "все правильно путин сделал!"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как все рыгосоевые заерзали, ууух. И на лолиту статья будет
 показать весь комментарий
 
 
Зеля кинул Украину почти на 100 млрд гривен.Обрезал всех практически по новому бюджету.Жуйте Овёс,он вкуснее...Тем временем Дональд Тарамп в связи с КоронВиРУСом добавил расходы в бюджете еще на 2,3 триллиона долларов....,Карантин карантин,Самоизоляция...
 показать весь комментарий
 
 
Отпечатать столько долларов - много ума не надо!
 показать весь комментарий
 
Долбодятел.. таблица чего и сколько скомуниздил ШУТ у меня перед глазами.когда ж ты пля поумнеешь д\болван одноклеточный...
 показать весь комментарий
 
А почему не заводите дело против Медведчука и Эрмака???

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
почему, почему....
спектакль играют для толпы.....

Ми не дозволимо владі скористатися коронавірусом, щоб потайки спробувати затиснути опозицію, - Порошенко під Печерським судом - Цензор.НЕТ 5009
 показать весь комментарий
 
 
Оба зашкваренные актеры , но Пепа на голову артистичнее .
 показать весь комментарий
 
 
Это не единственный вопрос, на который должен ответить зеленый мародер.
Год назад во время дебатов на стадионе он выкатил Пороху целый список вопросов. Теперь пришло время ему самому на них ответить. Самое интересное, что это те же самые вопросы Ми не дозволимо владі скористатися коронавірусом, щоб потайки спробувати затиснути опозицію, - Порошенко під Печерським судом - Цензор.НЕТ 7153
Ми не дозволимо владі скористатися коронавірусом, щоб потайки спробувати затиснути опозицію, - Порошенко під Печерським судом - Цензор.НЕТ 5438
 показать весь комментарий
 
 
"Дела Софии Федыны, Маруси Звиробий, Татьяны Чорновол идут абсолютно в этом ракурсе..." Здесь Петр Алексеевич верно подметил. И этому, скорее всего, есть объяснение)))

Ми не дозволимо владі скористатися коронавірусом, щоб потайки спробувати затиснути опозицію, - Порошенко під Печерським судом - Цензор.НЕТ 4296
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Подскажите,это правда умно сказано для того чтобы постить?
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский просрал бабло еще в сентябре.Готовьте Дупло 73 % Шайтановы Шариковы...
 показать весь комментарий
 
 
"Мы не позволим власти воспользоваться коронавирусом"(с) Может карантином? А коронавирус можете забрать весь себе и пользоваться сколько угодно.
 показать весь комментарий
 
 
Попросите еще раз ЮЛИНУ тысячу,мож не сдохнете Ми не дозволимо владі скористатися коронавірусом, щоб потайки спробувати затиснути опозицію, - Порошенко під Печерським судом - Цензор.НЕТ 9784
 показать весь комментарий
 
Что нужно Украинцам .Сильного Лидера и с большими переменами на улучшения жизни в лучшую Сторону , а не кормить обещаниями. Тот мягкотелый а этот Никакой и Экспериментатор. Лидера Нет и Не вырисовывается , а значит все Заслужили То , что Имеем.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас как раз нужно растить нового лидера . без бекграунда ! А старье если хочет может помогать , но не лезть на броневик .
 показать весь комментарий
 
Конечно, Пете нужна та черновол , как прошлогодний снег.

Когда ЮВТ была в тюрьме, он ни одного слова не сказал ей в поддержку. А тут аж лично выперся под суд! Зрит в корень! Завтра чтоб и к нему на суд алаверды
 показать весь комментарий
 
 
конченая мразь...армию обворовал....добровольцев по котлам уничтожил....активистов пересажал.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх