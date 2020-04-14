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 Задержанный генерал-майор СБУ Шайтанов штурмовал Дом профсоюзов в 2014-м и проводил задержания в Днепропетровске в 2015-м

Задержанный 14 апреля по подозрению в госизмене и терроризме генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов штурмовал Дом профсоюзов и проводил задержания в Днепропетровске.

Об этом говорится в статье главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, опубликованной в 2015 году.

18 февраля 2014 года Шайтанов командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов. По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца (Александр Клитынский, Владимир Топий и Алексей Трофимов) получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице.

В апреле 2014 года командир "Альфы" Човганюк и его заместитель полковник Шайтанов саботировали приказы командования и не разрешали открывать огонь по террористам, окружившим аэродром в Краматорске. Это вызвало возмущение в "Альфе". Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержание генерал-майора СБУ Шайтанова и фрагменты его агентурных встреч в Европе. ВИДЕО

В то же время, в День независимости 23 августа 2015 года Шайтанов удостоен президентом Украины звания "генерал-майор".

На задержание одного из лидеров партии "Укроп" Геннадия Корбана и обыски в Днепропетровске 31 октября 2015 года выезжали бронеавтомобили "Кугуар" с пулеметами 8-го управления Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ "Альфа", базировавшегося в Донецкой области. Руководил им заместитель начальника ЦСО Валерий Шайтанов.

Напомним, 14 апреля 2020 года контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов.

Источник: https://censor.net.ua/n3189018
 
   
 Топ комментарии
 
...і скіко їх таких іще по конторах? на генеральських пенсіях..?
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Порошенко хорошо его прикрывал..
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А все, кто при пэтюньке принимался на работу
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Станислав КрасновПодписаться

3 ч.

Сказать, что я в полном шоке - ничего не сказать!!
Сегодня генерал СБУ отложил, что все эти годы работал на россиян.
Представьте, сколько ужасных трагедий и смертей сделал этот генерал, пройдя русским все данные о войне. Во сколько смертей, беспредел, разбитые долах он виновен.

Он занимал лидерскую должность в АТО / ОС и передал все эти годы россиянам любое движение или операцию наших военных - все тайные операции, все агенты под прикрытием, всех, всех кто был отправлены на оккупированные территории и в Крым!!
А как вы думаете, вообще все наши поймали прямо на спину Крыма и убили или посадили???
Но. Это все хєрня по сравнению с тем, что раскрыто, если вы просто видите, что такое генерал.
Это Валерий Шайтанов. Совершенно хорошо известно тем, кто заинтересован в событиях на Майдане.
Именно так Шайтанов правил группой алфивцов-убийц штурмовали 18 февраля 2014 года дом профсоюзов на Майдане и сгорел там живых людей!
Это стало известно еще в мае 2014 года, но...
Он уже был заместителем председателя " Альфа " СБУ и вместе с главой " Альфа " Човганюком, когда получил приказ на штурм славянского, отказался следовать приказу и сбежал со всей огромной группой (240 человек) obíscânih от ужаса alphívcív.
Там он встретил и tovariŝuvav с гиркіним, с командиром Донецка "Альфа" предателем Сашей Ходаковского.
Если бы тогда штурм славянского было совершено и террористов уничтожили, может это бы закончилось бы и никакой войны годами.
Только героические усилия десантников аэропорта Кривоноса в Кроматорске удалось удержать, когда оттуда с ужасом, как верескливі свиньи, сотни алфитанов во главе с этим же шайтан.
Это все было красиво известно еще в 2014-2015 году. И как вы думаете, что произошло? Шайтанова отпустили и посадили в тюрьму?
23 августа 2015 года президент дал ему звание генерального майора!!!!!!!
Удивлен огромным количеством арестованных заключенных, убитых патриотами СБУ? Теперь их бизнес будет пересмотрен?
А теперь у меня главный вопрос - как, зная все это о Шайтанове с 2014 года, руководство СБУ (Грицак) и руководство страны могли дать ему звание генерала и поставить на руководящую должность в АТО, давая доступ к секретной информации??
У меня только один ответ - есть огромная группа защищены, которая planomírno все эти годы разрушают Украину. А Шайтанов - не самый большой из них.
Это очень важный пост, пожалуйста, поделитесь.
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А Порошенко якого біса цю паскуду нагородив ? Його курва судити тре було за Краматорськ а не нагороджувати
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Зраду нужно Чем то Разбавить вот и отправили на пенсию престарелого и немощного не способного на диверсии против Украины . А займут молодые и перспективные работающие на ФСБ с утроенным энтузиазмом и все затихнет .Клин клином выбивают.Потрясти нужно более сильнее . Власть одна сменяет другую , а СБУ всегда и нужно быть в Душе патриотом и не обращать внимание на назначенцев от Власти если они не патриотичны .
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ну теперь зебилы понесут - ооооо а чого це порох його не посадив ааа???
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