EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
  13466  68
Все про:Вторая мировая война (279) Россия (75329) СССР (715)

 В России перенесли дату окончания Второй мировой войны, сославшись на указ президиума ВС СССР

Государственная дума России приняла закон о переносе с 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны в 1945 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радіо Свобода" со ссылкой на российские информагентства.

В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, согласно которому 3 сентября объявляется Днем Победы над Японией.

"Формулировка" 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год) "символизирует переход от состояния войны к миру, поиска путей примирения и сотрудничества", - говорится в пояснительной записке.

Во всем мире днем ​​окончания Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала акт об безоговорочной капитуляции. Это произошло на борту американского линкора "Миссури".

Смотрите также: "Защита русскоязычных" и "правда" о Второй мировой войне, - Путин озвучил свои предложения в российскую конституцию. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3189016
 
 
 Топ комментарии
 
В России свои "календари" и даты...
 показать весь комментарий
 
Викрутаси недорозвиненої свідомості.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Викрутаси недорозвиненої свідомості.
 показать весь комментарий
 
 
...Covid-19 скасував путінську триходівку зі створення його ексклюзивного положення на планеті, що включає травневий тріумф побєдобєсія і переділ світу в рамках "Ялти.2". Спочатку Путін ніяк не міг повірити, що така дрібниця може зруйнувати його плани, дещо розгубився і на якийсь час зник з публічного поля. Потім почав діяти за принципом: "якщо не вдалося викупати коней в шампанському, будемо обливати кота пивом".
Для початку замість присвоєння собі лаврів головного переможця у Другій світовій війні, примазався до вікторії над печенігами і половцями. У "апешичці" розробили критерії для губернаторів, за якими будуть судити про їхні успіхи в боротьбі з пандемією. Найважливіший критерій - створення позитивного іміджу Путіна. Інформаційні війська ведуть масовий наступ на мізки громадян, в режимі 24/7 вдовблюючи в них дві ідеї: весь світ здався перед коронавірусом і гине, а в Росії - острів стабільності і здоров'я завдяки мудрості Путіна.
Перезбірка путінської "більшості" під гаслом: "об'єднаємося навколо національного лідера перед лицем загрози пандемії" - йде повним ходом. На шляху цієї спецоперації неминуче постануть кілька великих перешкод. По-перше, в умовах різкого зубожіння більшості населення головним почуттям неминуче стане гостре невдоволення владою, яке досить швидко переросте в ненависть. По-друге, зубожіння неминуче торкнеться того ядра ​​путінської підтримки, яке дозволяло здійснювати режим "суверенної демократії". Ніякі директори шкіл, ніякі гастарбайтери й інший безсловесний народ більше не допоможуть Путіну виграти навіть найбільш фейкові вибори. Зберегти владу він зможе тільки шляхом голого насильства. Путінізм пройшов "гібридну" стадію і повзе в бік класичної диктатури. - https://gazeta.ua/blog/53207/rosijska-vlada-vikoristovuye-pandemiyu-dlya-napovnennya-byudzhetiv
 показать весь комментарий
 
 
в общем - события развиваются по давно написанному сюжету в книге "Москва-2042" В России перенесли дату окончания Второй мировой войны, сославшись на указ президиума ВС СССР - Цензор.НЕТ 7225
 показать весь комментарий
 
 
Акт капитуляции был подписан от имени союзнических войск генералом США Макартуром, а затем шел список представителей войск и от СССР стоял украинец Деревянко. И с этим уж никак не может смириться Мокша, ей давай хоть дату подменить
 показать весь комментарий
 
 
еще немного - и сменят фамилию генерала Макартура на - Макаров.. а Деревянко - на Деревнев.. Ну, половцев с печенегами же они "победили", и Волод.Великого - себе приписали же У Росії перенесли дату закінчення Другої світової війни, пославшись на указ президії ВР СРСР - Цензор.НЕТ 3420
 показать весь комментарий
 
 
п.с. кстати, "2 сентября в 9:02 по токийскому времени (в 4:02 по московскому времени) на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Крупнейшая война в истории человечества завершилась."

странно что не на 1 сентября перенесли) Заодно бы "праздновали" по школах))
 показать весь комментарий
 
 
Просто хочу добавить, что капитуляцию Японии принял генерал Макартур
 показать весь комментарий
 
 
"... календарь переверну и снова 3-е сентября..."
теперь это песня о войне!
 показать весь комментарий
 
 
только зачем нам их заскоки, здесь и своих хватает.
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. Вторая Мировая война у кацапов оканчивается каждый год по-разному В России перенесли дату окончания Второй мировой войны, сославшись на указ президиума ВС СССР - Цензор.НЕТ 8736
 показать весь комментарий
 
 
Вона й почалась для них "нє как у всєх"
 показать весь комментарий
 
 
э не-е-ет! вторая мировая у кацапов никогда не заканчивается!
 показать весь комментарий
 
 
ну нормально...можно мокшам квасить и по старому и по новому стилю...нам-то это нафига?
 показать весь комментарий
 
 
"Это произошло на борту американского линкора "Миссури".

Ошибка вышла, вот о чём молчит наука... Вот где это было и кто от параши подписывал:
В России перенесли дату окончания Второй мировой войны, сославшись на указ президиума ВС СССР - Цензор.НЕТ 1465
 показать весь комментарий
 
 
так они ж еще и тявкнули про "Победу СССР над Японией". Не союзники, а СССР четыре года бил самураев по мордасам, оказывается!
 показать весь комментарий
 
 
А потім можна буде перенести на січень 1955 року! Потім досі не підписаний з Японією мирний договір...
 показать весь комментарий
 
 
Указ Президиума ВС СССР от 25.01.1955 о прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией
 показать весь комментарий
 
 
а т.н. Великая Отечественная закончилась 25 января 1955 года. Госдума, видимо, еще знает, а то бы и парад перенесли на январь.
 показать весь комментарий
 
 
Звичайна брехня, яка нагадує брехню зебілів🐸
 показать весь комментарий
 
 
Резервный план, если к 9 маю не все придут?
 показать весь комментарий
 
 
с чего бы это, ведь у рашиков нема мирного договора с Японией, а может таки есть и заключили мир и воина закончилась, вот тогда наконец повезло жителям некоторых островов.
 показать весь комментарий
 
 
та пошли они со своей "пабедай" и с дидами-рабами. Пусть хоть 30 февраля празднуют.
 показать весь комментарий
 
 
Насущные проблемы решают. Наша парламетарии на фоне российских за умных сойдут.
 показать весь комментарий
 
 
Час підписання фіксувався за Грінвічем? Якщо так, то в мокші вже було 3 вересня.
 показать весь комментарий
 
 
Эти Кремлёвские на фуйле крутили историю.
 показать весь комментарий
 
 
***** поки до них не дійшов. Тільки печенеги з половцями пока.
 показать весь комментарий
 
 
"наша параша не раз проходила через серьезные испытания: и неандертальцы ее терзали, и кроманьонцы, - со всем справились диды" )).
 показать весь комментарий
 
 
Не в "последний раз", а окончательно
 показать весь комментарий
 
 
Немає в світі більш непередбачуваного явища, як історія мосвовитів! В России перенесли дату окончания Второй мировой войны, сославшись на указ президиума ВС СССР - Цензор.НЕТ 6089
Вони вже не те, що забули свою власну історію, але стали переписувати навіть свою сфальсіфіковану! "Страна нєпуганьіх ідіотов" (с) х/ф "Геній"
 показать весь комментарий
 
 
Интересно...а винторогому скоту в паРаше от этого сразу полегчает...или постепенно???
 показать весь комментарий
 
 
"и каждый день сверял я время по кремлевским,по самым правильным на всей земле часам" - остальной мир свои часы может просто повыкинуть. и календари тоже. ))
 показать весь комментарий
 
 
Какое в росссии окончание второй мировой может быть, если с Японией так и не оформили ничего. По сути роися сейчас в состоянии войны с Японией.
 показать весь комментарий
 
 
спорім, чєрєз полгодіка опьять попросят акарачьков куріних і прінять іх в НАТО (пятий разік так...)..?

Как СССР и Россия в НАТО просились - https://nepestrini.livejournal.com/8697.html
 показать весь комментарий
 
 
Та ні, полґодіка малувато, от в наступному 2021 можливо. Як раз кругла дата 30 років як пізд@ совку
 показать весь комментарий
 
 
...і 300 років рассіі...хоча держави з такою назвою ніколи не існувало і не існує зараз...можливо, що в цьому й є їх хитрий план - не можна знищити те, чого нема...але нас не обдуриш...як би воно не називалося, це все одно русскій язикъ.
 показать весь комментарий
 
 
Закон Н'ьютону поки не змінюють???
Ну й те добре...
 показать весь комментарий
 
 
В Беслане будут поминать убитых детей - а макаки макшанские в это время будут отмечать победу. И над детьми тоже. Все шо нужно знать про рассеян.
 показать весь комментарий
 
 
«Кузьма́ Микола́йович Дерев'я́нко (14 листопада 1904 - 30 грудня 1954) - український радянський військовий діяч, Герой України, генерал-лейтенант.
2 вересня 1945 року від імені радянського Верховного Головнокомандування приймав капітуляцію Японської імперії.

Народився 14 листопада 1904 року в селі Косенівці на Уманщині. »

А напишуть, що: «Ви всьо врьоті ! Ето било трєтьяво сінтібря! І прінімал капітуляцію русскій гєнєрал Валєжніков - Бірьозкін ! »
 показать весь комментарий
 
 
Какой такой Миссури. Все знают что это было на борту Кузнецова.
 показать весь комментарий
 
 
У ваты давно полная каша в голове. Для сравнения: Отечественная война 1812 года между Российской империей и наполеоновской Францией длилась ровно 6 месяцев и два дня: она началась 24 июня, а завершилась 26 декабря. Дальше был заграничный поход
По аналогии отечественная война 1941-1944 г.г закончилась, когда фашисты были изгнаны с территории СССР 07.11.44 г. о чем и сказано в приказе Сталина 220. А 9 мая это праздник Победы конкретно над гитлеровской Германией
 показать весь комментарий
 
 
Им без разницы отечественная или мировая война, она в них и не заканчивается, идет одна за другой.
 показать весь комментарий
 
 
Для паРашки она до сих пор не закончилась ни де-юре (нет мирного договора с Японией, только перемирие), ни по факту: ежегодное ПОБЕДОБЕСИЕ тому доказательство!

Кстати, состояние войны с нацимткой Германии совок до был указа «О прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией» СССР подписал лишь через 10 лет после капитуляции гитлеровской Германии, 25 января 1955 года, поэтому окончание второй мировой войны в Европе для совка (и паРашки) должно стать 25 января!
 показать весь комментарий
 
 
Є капітуляція Японії.
І відібраний у неї остров Сахалін, з чотирма меншими островами. Бо ж ісконно русская зємля...як завжди у кацапів...куди оком кинули, то зразу їхє...менталітет урок....А то вже третє-десяте...
То ще вимагати від Японії «Договор о мірє», коли самі порушили у 1945 такий договір....
 показать весь комментарий
 
 
Лишняя хромосома никак покоя не даёт.
 показать весь комментарий
 
 
Кто-нибудь, скажите этим скотам, что НИКАКАЯ страна в мире не может в одностороннем порядке изменить даты МЕЖДУНАРОДНЫХ событий.
 показать весь комментарий
 
 
Они вяликие, всё могут. Беда только - с колен никак не встанут.
 показать весь комментарий
 
Кто то полюбому доживет до того момента когда последний носитель этой "культуры"из этого ********** соскрепится!!!!
 показать весь комментарий
 
По ходу, готовятся к новой дате парада, потому что 9 мая ещё карантин будет . . .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх