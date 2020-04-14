 В России перенесли дату окончания Второй мировой войны, сославшись на указ президиума ВС СССР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радіо Свобода" со ссылкой на российские информагентства.
В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, согласно которому 3 сентября объявляется Днем Победы над Японией.
"Формулировка" 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год) "символизирует переход от состояния войны к миру, поиска путей примирения и сотрудничества", - говорится в пояснительной записке.
Во всем мире днем окончания Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала акт об безоговорочной капитуляции. Это произошло на борту американского линкора "Миссури".
Для початку замість присвоєння собі лаврів головного переможця у Другій світовій війні, примазався до вікторії над печенігами і половцями. У "апешичці" розробили критерії для губернаторів, за якими будуть судити про їхні успіхи в боротьбі з пандемією. Найважливіший критерій - створення позитивного іміджу Путіна. Інформаційні війська ведуть масовий наступ на мізки громадян, в режимі 24/7 вдовблюючи в них дві ідеї: весь світ здався перед коронавірусом і гине, а в Росії - острів стабільності і здоров'я завдяки мудрості Путіна.
Перезбірка путінської "більшості" під гаслом: "об'єднаємося навколо національного лідера перед лицем загрози пандемії" - йде повним ходом. На шляху цієї спецоперації неминуче постануть кілька великих перешкод. По-перше, в умовах різкого зубожіння більшості населення головним почуттям неминуче стане гостре невдоволення владою, яке досить швидко переросте в ненависть. По-друге, зубожіння неминуче торкнеться того ядра путінської підтримки, яке дозволяло здійснювати режим "суверенної демократії". Ніякі директори шкіл, ніякі гастарбайтери й інший безсловесний народ більше не допоможуть Путіну виграти навіть найбільш фейкові вибори. Зберегти владу він зможе тільки шляхом голого насильства. Путінізм пройшов "гібридну" стадію і повзе в бік класичної диктатури. - https://gazeta.ua/blog/53207/rosijska-vlada-vikoristovuye-pandemiyu-dlya-napovnennya-byudzhetiv
странно что не на 1 сентября перенесли) Заодно бы "праздновали" по школах))
теперь это песня о войне!
Ошибка вышла, вот о чём молчит наука... Вот где это было и кто от параши подписывал:
Вони вже не те, що забули свою власну історію, але стали переписувати навіть свою сфальсіфіковану! "Страна нєпуганьіх ідіотов" (с) х/ф "Геній"
Как СССР и Россия в НАТО просились - https://nepestrini.livejournal.com/8697.html
Ну й те добре...
2 вересня 1945 року від імені радянського Верховного Головнокомандування приймав капітуляцію Японської імперії.
Народився 14 листопада 1904 року в селі Косенівці на Уманщині. »
А напишуть, що: «Ви всьо врьоті ! Ето било трєтьяво сінтібря! І прінімал капітуляцію русскій гєнєрал Валєжніков - Бірьозкін ! »
По аналогии отечественная война 1941-1944 г.г закончилась, когда фашисты были изгнаны с территории СССР 07.11.44 г. о чем и сказано в приказе Сталина 220. А 9 мая это праздник Победы конкретно над гитлеровской Германией
Кстати, состояние войны с нацимткой Германии совок до был указа «О прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией» СССР подписал лишь через 10 лет после капитуляции гитлеровской Германии, 25 января 1955 года, поэтому окончание второй мировой войны в Европе для совка (и паРашки) должно стать 25 января!
І відібраний у неї остров Сахалін, з чотирма меншими островами. Бо ж ісконно русская зємля...як завжди у кацапів...куди оком кинули, то зразу їхє...менталітет урок....А то вже третє-десяте...
То ще вимагати від Японії «Договор о мірє», коли самі порушили у 1945 такий договір....