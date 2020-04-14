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 Политика Украины
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Все про:ПР (11298) Яценюк (7829) Чорновол Татьяна (569) евромайдан (6874) ГБР (1117)

 "Это преследование не только Тани, а это преследование украинской борьбы за независимость во время Майдана", - Яценюк поддержал Чорновол

Арсений Яценюк и Александр Турчинов вместе с соратниками из "Народного фронта" и Майдана пришли поддержать Татьяну Чорновол в Печерский районный суд, где проходит заседание по политически мотивированным обвинениям ГБР.

Об этом Цензор,НЕТ  сообщили в пресс-службе политсилы. 

Они держали плакаты: "Руки прочь от героев Майдана", "Таня, Народный Фронт с тобой!", "Я тоже был на Майдане", "Нет реваншу", "Судья, помни, Ростов недалеко!"

Арсений Яценюк подчеркнул, что против Татьяны Чорновол, одного из ключевых участников Революции Достоинства, "сфальсифицировали уголовное дело и совершили преступление, когда обвинили ее в том, что она никогда не делала": "Это - политическое преследование, и это преследование не только Тани, а это преследование украинской борьбы за независимость во время Майдана"

Он напомнил, что публично обратился и к президенту, и к генеральному прокурору остановить политические репрессии против Татьяны Чорновол.

"Сегодня посмотрим, как будет действовать суд", - добавил он.

"У меня есть ощущение, что это закончится очень плохо для страны в целом. Их ничему не учит история. История их не учит тому, что для тех, кто нарушают закон и идут против справедливости и правды, - потом приходит время для них расплаты", - подчеркнул лидер НФ.

"Уже на их месте были их предшественники - и президенты, и генеральные прокуроры, и премьеры. История показала, что если ты нарушаешь закон, если ты идешь против справедливости, рано или поздно наступает время расплаты", - сказал Арсений Яценюк.

"Они выбрали Таню. Юридически это дело не имеет ничего вообще общего с правом. А политически - выбрали Таню с личной и мести, и мести всем майдановцам", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Александр Турчинов в свою очередь подчеркнул, попытки унизить и скомпрометировать Майдан "работает исключительно против безопасности нашего государства": "Это попытка не только изменить нашу историю, но и изменить наше будущее. И я убежден, что в Украине люди, которые смогут защитить свою страну, как это было в 2013-м, и в 2014-м, в 2015-м, в 2016 годах. Эти люди есть".

Это преследование не только Тани, а это преследование украинской борьбы за независимость во время Майдана, - Яценюк поддержал Чорновол 01
Это преследование не только Тани, а это преследование украинской борьбы за независимость во время Майдана, - Яценюк поддержал Чорновол 02
Это преследование не только Тани, а это преследование украинской борьбы за независимость во время Майдана, - Яценюк поддержал Чорновол 03
Это преследование не только Тани, а это преследование украинской борьбы за независимость во время Майдана, - Яценюк поддержал Чорновол 04

Источник: https://censor.net.ua/n3189013
 
   
 Топ комментарии
 
Руки порочь от Тани, руки прочь от Майдана. Слава Украине!
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Скоро Ольгіно підтягнеться. Що може бути мерзенніше кацапа? Тільки малороське лайно.
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ЗЕботы говноеды тут как тут
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Руки порочь от Тани, руки прочь от Майдана. Слава Украине!
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А Захаров, герой Майдана, или нет?
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лолиботы , подымайте свои сраки и бегом на Майдан "Это преследование не только Тани, а это преследование украинской борьбы за независимость во время Майдана", - Яценюк поддержал Чорновол - Цензор.НЕТ 7837
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Он ещё 6 лет назад начался. Правовой беспредел - это не Зелино достижение. Он и его просто использует. Это результат потужной судебной и мусорской реформ сивочолого свина.
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будет страшный террор. нада пилить мушки
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Скоро Ольгіно підтягнеться. Що може бути мерзенніше кацапа? Тільки малороське лайно.
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Что там Кулявлоба визжит по поводу реванша? Реванш произошел еще в 2014 году, когда соевая команда не дала уничтожить патриотам всю сепарскую и воровскую мразь. Помню когда соя кричала что Украины- це Европа, мы либералы, обращайтесь в суд. Теперь обращайся в суд, а не качай лодку или будку или что ты там сейчас качаеш
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Всi на Майдан ! Слава Яценюку "Это преследование не только Тани, а это преследование украинской борьбы за независимость во время Майдана", - Яценюк поддержал Чорновол - Цензор.НЕТ 9388
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Ne tolko po Maidanu no dalneisem mozet vsex v tom cisle i vojenix sudit sto Donbase vojevali i vojujet.
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Воры, мародеры, казнокрады, теперь еще и строитель стены, которую даже собака порвет, но строитель взял миллиард. Очень символична команда поддержки любительницы подержать вора за .... прямо в стенах Верховной Рады.
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Що ж робити, що ж робити.....
"Это преследование не только Тани, а это преследование украинской борьбы за независимость во время Майдана", - Яценюк поддержал Чорновол - Цензор.НЕТ 796
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З чого мені втішатися?? Ці лідери довели країну до зневіри, за що і поплатилися посадами і спокоєм. Тепер треба відповідати за непокарану корупцію, рейдерство, свинарчуків, пресування добробатів, згорілі арсенали і т.д. і т.п.
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І за брата, якого Порох у Молдові зарізякав, зґвалтував і з'їв.
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А почему молчит Юля, она как бы тоже была за Майдан.
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Світ перевертається. Слів не маю. Зе! Це суд над вами. Згадайте краще Никола́е Чауше́ску.
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піздно всрався, треба було виконувати свою справу, коли мав такі можливості.
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Танька влипла,як сливка в лайно...
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Чорновол не соромно і на посаду президента обрати.
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Потрібно вже думати про,антизелебенський майдан і проукраїнського диктатора, бо на хріна потрібна буде демократія, якщо не буде України, а буде Малоросійський Федеральний округ!!!!
Руки геть від Т. Чорновіл зелебенські гниди!
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