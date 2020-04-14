 Нардепы соберутся на внеочередное заседание Рады 16 апреля, будут "чистить регламент от поправочного спама", - "слуга народа" Качура

Об этом сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Качура в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Внеочередное заседание ВР назначается на чистый четверг, послезавтра 16 апреля на 13:00", - говворится в сообщении.

"Будем чистить регламент от поправочного спама", - добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что народные депутаты Верховной Рады предварительно договорились в среду, 15 апреля, собраться на еще одно внеочередное заседание, чтобы рассмотреть изменения в регламент работы парламента.

Планируется, что это ускорит рассмотрение законопроекта, который должен регулировать вопросы обанкротившихся и национализированных банков, более известного как "антиКоломойский". Об этом ранее заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

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