 Нардепы соберутся на внеочередное заседание Рады 16 апреля, будут "чистить регламент от поправочного спама", - "слуга народа" Качура

Об этом сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Качура в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Внеочередное заседание ВР назначается на чистый четверг, послезавтра 16 апреля на 13:00", - говворится в сообщении.
"Будем чистить регламент от поправочного спама", - добавил нардеп.
Ранее сообщалось, что народные депутаты Верховной Рады предварительно договорились в среду, 15 апреля, собраться на еще одно внеочередное заседание, чтобы рассмотреть изменения в регламент работы парламента.
Планируется, что это ускорит рассмотрение законопроекта, который должен регулировать вопросы обанкротившихся и национализированных банков, более известного как "антиКоломойский". Об этом ранее заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
Ни усилия Корниенко, ни усилия Арахамии реально ничего не изменили. Депутаты просто проигнорировали Зеленского.
Вопрос об "антиколомойском законе" зависает и надолго, со всем вытекающими отсюда последствиями.
Встреча показала, что реально никакой "партии" нет. Есть просто группы, которые пытаются решать свои собственные вопросы уже даже без оглядки на Зеленского.
догола будут раздевать эту страну...
Max Kidruk
@max_kidruk23 ч
Вісім мільярдів на культуру проти дев'яносто трьох мільярдів на поліцію - це в принципі все, що вам потрібно знати про цю країну.
то вже повний п#zдець чи ще треба трохи почекать?
Ці ДЛБ вони знову прийдуть з програмою кварталу 95 на футболці