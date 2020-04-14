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 Политика Украины
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Все про:ВР (24808) Качура (42)

 Нардепы соберутся на внеочередное заседание Рады 16 апреля, будут "чистить регламент от поправочного спама", - "слуга народа" Качура

Внеочередное заседания Рады состоится 16 апреля, планируется, что нардепы будут рассматривать поправки к законопроектам.

Об этом сообщил нардеп "Слуги народа" Александр Качура в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Внеочередное заседание ВР назначается на чистый четверг, послезавтра 16 апреля на 13:00", - говворится в сообщении.

"Будем чистить регламент от поправочного спама", - добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что народные депутаты Верховной Рады предварительно договорились в среду, 15 апреля, собраться на еще одно внеочередное заседание, чтобы рассмотреть изменения в регламент работы парламента.

Планируется, что это ускорит рассмотрение законопроекта, который должен регулировать вопросы обанкротившихся и национализированных банков, более известного как "антиКоломойский". Об этом ранее заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть сильные кандидаты в мэры Харькова, Одессы, Львова и Днепра. Где-то мы будем побеждать, где-то занимать второе-третье место - "слуга народа" Качура

Нардепы соберутся на внеочередное заседание Рады 16 апреля, будут чистить регламент от поправочного спама, - слуга народа Качура 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189012
 
 
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с отчётным докладом выступит начальник подотдела очистки регламента от поправочного спама местный шариков. в дебатах примут участие его сотоварищи )
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Встреча в ТРЦ "Парковый" вылилась в откровенный провал коммуникации Зеленского с собственной партией.
Ни усилия Корниенко, ни усилия Арахамии реально ничего не изменили. Депутаты просто проигнорировали Зеленского.
Вопрос об "антиколомойском законе" зависает и надолго, со всем вытекающими отсюда последствиями.
Встреча показала, что реально никакой "партии" нет. Есть просто группы, которые пытаются решать свои собственные вопросы уже даже без оглядки на Зеленского. Нардепы соберутся на внеочередное заседание Рады 16 апреля, будут "чистить регламент от поправочного спама", - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 5503
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а страну которая сдерживает нашествие орков не освободил...
догола будут раздевать эту страну...

Нардепы соберутся на внеочередное заседание Рады 16 апреля, будут "чистить регламент от поправочного спама", - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 5488
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Афганистан выгнал кацапов со своей земли, а Украина пока еще нет...
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Max Kidruk

@max_kidruk23 ч

Вісім мільярдів на культуру проти дев'яносто трьох мільярдів на поліцію - це в принципі все, що вам потрібно знати про цю країну.
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не "над", а випадає на Київ дощем-снігом
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Долбанные "слуги" сами заспамили законопроект, а теперь героически будут чистить регламент от спама. Достал этот моносброд зебилов и их придурошное шимпанЗЕ
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МАЙДАНбандерівка ретвитнул(а)




то вже повний п#zдець чи ще треба трохи почекать?
Ці ДЛБ вони знову прийдуть з програмою кварталу 95 на футболці

Нардепы соберутся на внеочередное заседание Рады 16 апреля, будут "чистить регламент от поправочного спама", - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8943

Нардепы соберутся на внеочередное заседание Рады 16 апреля, будут "чистить регламент от поправочного спама", - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 1915
Нардепы соберутся на внеочередное заседание Рады 16 апреля, будут "чистить регламент от поправочного спама", - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 3458
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