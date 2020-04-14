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 Политика Украины, Общество
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 Защита Чорновол требует отвод судьи Вовка

Адвокаты бывшего народного депутата Татьяны Чорновол требуют отвода судьи Печерского районного суда Сергея Вовка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время судебного заседания адвокат Ирина Кузина заявила, что ей не удалось найти информацию в открытых источниках об автоматическом распределении судьи. 

"У меня есть сомнение, что это автораспределение вообще было осуществлено в соответствии с законодательством", - сказала адвокат. По ее словам, это является основанием для отвода следственного судьи.

Отвод также попросила Татьяна Чорновол из-за "конфликт интересов".

"Господин Вовк в свое время вынес неправосудное решение против моего коллеги Юрия Луценко, с которым мы вместе конфисковали средства Януковича - полтора миллиарда долларов. Нынешнее дело является местью мне за эту конфискацию", - сказала Чорновол.

Судья отметил, что вопрос отвода будет решен новым составом суда и заседание пока закончено без определения даты и времени.

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10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Источник: https://censor.net.ua/n3189007
 
   
 Топ комментарии
 
опять судью вовка ставят на "нужные" дела.. Совпадение? Защита Чорновил требует отвод судьи Вовка - Цензор.НЕТ 3030
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Досить відомий суддя, який працює на Портнова.
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Опять Вовк? В стране судей нет других что ле?
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опять судью вовка ставят на "нужные" дела.. Совпадение?
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може тому, що він самий кваліфікований.
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А там зебіли брешуть, що це Порох їм керує😄
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Дурака включил. Этот вовк при пети ставлен-оставлен.
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Сергей Вовк - судья Печерского суда Киева / Скриншот из эфира "Громадського"
Судья Сергей Вовк выбирал меру пресечения подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко и принял держать их под стражей до 8 февраля 2020. А еще Вовк посадил Луценко на 4 года, снимал с розыска скандального Онищенко и взимал деньги в пользу одиозного Портнова. Волка 5 раз отстраняли от работы, и несмотря на все он до сих пор успешно работает.
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Да уж...непотопляемое гавно этот Вовк...
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Да не все норм только он может принять нужное решения (поправ законом), так как ненавидит майдан
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Громкие дела судьи Сергея Вовка Мера пресечения подозреваемым по делу убийства ШереметаИменно Сергей Вовк выбирал меру пресечения Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко и принял держать их под стражей до 8 февраля 2020 года. Таким образом судья полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, проигнорировав аргументы адвокатов и их просьбу применить любую более мягкую меру пресечения.Четыре года тюрьмы для Юрия ЛуценкоИменно судья Сергей Вовк в 2012 году осудил будущего генпрокурора Юрия Луценко к 4 годам тюрьмы за якобы незаконное празднование Дня милиции во дворце "Украина". Европарламент признал, что Юрия Луценко приговорили по политическим мотивам.Пять лет для экс-министра Валерия ИващенкоВовк был председательствующим в составе коллегии судей, которая осудила Иващенко, бывшего исполняющего обязанности министра обороны, к 5 годам лишения свободы. Иващенко обвинили в злоупотреблении служебным положением в 2009 году в подписании плана санации ГП "Феодосийский судомеханический завод" в Крыму. Европейский парламент в мае 2012 года признал, что Иващенко приговорили по политическим мотивам.7 миллионов для ПортноваВ августе 2019 года судья Сергей Вовк удовлетворил иск бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова о защите чести и достоинства. Вовк постановил взыскать с государственного бюджета почти 7 миллионов гривен в пользу Портнова.Неожиданное решение по делу об убийстве "Сармата"В июне 2019 года во время внезапного заседания суда Сергей Вовк отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Михаила Сигиды - главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста и участника боевых действий на Донбассе Виталия "Сармата" Олешко. Тогда Вовк отправил Сигиду из-под стражи под домашний арест.
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И это, как бы, автоматическим распределением судебных дел, не может быть такого случайного совпадения именно по резонансным делам, которые хочет протолкнуть власть с портянкой.
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Досить відомий суддя, який працює на Портнова.
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всё больше верю только в физическое замечание вовкам...
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Власть пошла по беспределу. Судей уже не система выбирает, а Портнов.
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Вовк - имя нарицательное для ВСЕГО нашего, ВЕЧНО РЕФОРМИРУЕМОГО, кривосудия!
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Опять Вовк? В стране судей нет других что ле?
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Зеленський свідомо іде на загострення конфлікту. Схоже, Кремль вимагає у нього Майдан.
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А замість цього зевлада отримає санкції.
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Влада Північної Кореї не страждає від санкцій. А от простий народ голодує і жере траву.
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Ні. Зелені депутати може в Європу і не в'їдуть, але завжди зможуть просадити грошенята в РФ.
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Интересно...существует ли хоть один человек с фамилией Вовк, который не был бы мерзавцем?
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А як говорити про тих, які тільки що брехали про те, що Вовк працює на Пороха?
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Каждый за свое пусть отвечает. В том, что Вовк до сих пор судья есть и вина Порошка - 5 лет у него было на это.
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опять вовк! )))))))))
на Чорно-вол бешенного (но удобного ) вовка позорного цепного выпустили ... абалдзеть!
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"...Господин Волк в свое время вынес неправосудное решение против моего коллеги Юрия Луценко, с которым мы вместе конфисковали средства Януковича - полтора миллиарда долларов...."

Так.... А где деньги? Луценку приготовиться.
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Чем больше абсурда, тем хуже для зюзи.
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То, что этот "судья" ещё живой, априори не имеет ничего общего со справедливостью.
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На усі гнилі справи Вовка ставлять. Видно на гарному він гачку сидить.
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А как же колегия судей.. атестации люстрации судей ..Киреев тот убежал сразу в Крым
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В мене питання до адекватних виборців СН (ок, пограємо в цю гру).
Ну добре, Таня може там щось палила. Добре, чоловік помер. Як і що там було - добре, розбереться слідство.
Але як може до сих пір судити людина, вирок якої був визнаним політичним переслідуванням Європарламентом? Зебоби, ваш вихід. Майте мужність пояснити.
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