 Защита Чорновол требует отвод судьи Вовка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время судебного заседания адвокат Ирина Кузина заявила, что ей не удалось найти информацию в открытых источниках об автоматическом распределении судьи.

"У меня есть сомнение, что это автораспределение вообще было осуществлено в соответствии с законодательством", - сказала адвокат. По ее словам, это является основанием для отвода следственного судьи.

Отвод также попросила Татьяна Чорновол из-за "конфликт интересов".

"Господин Вовк в свое время вынес неправосудное решение против моего коллеги Юрия Луценко, с которым мы вместе конфисковали средства Януковича - полтора миллиарда долларов. Нынешнее дело является местью мне за эту конфискацию", - сказала Чорновол.

Судья отметил, что вопрос отвода будет решен новым составом суда и заседание пока закончено без определения даты и времени.

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10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.