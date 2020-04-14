 МВФ спрогнозировал падение ВВП Украины в 2020-м на 7,7% и восстановление в 2021-м на 3,6%

Об этом говорится во Всемирном экономическом отчете МВФ, обнародованном 14 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно отчету, рост потребительских цен по итогам этого года составит 4,5%, а в следующем - 7,2%.
Дефицит текущего счета может сократиться с 7% ВВП в 2019 до 2% ВВП в этом году с дальнейшим расширением его до 2,4% ВВП в 2021 году, говорится в отчете.
"По прогнозам, в результате пандемии мировая экономика резко сократится на 3% ВВП в 2020 году - это больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. В базовом сценарии, согласно которому пандемия прекратится во второй половине 2020 года и ее сдерживание может быть постепенно ослаблено, рост мировой экономики прогнозируется на 5,8% в 2021 году по мере нормализации экономической активности, чему будет способствовать политическая поддержка", - указывает МВФ.
Сокращение ВВП в Европе ожидается на уровне 6,6% в этом году после 1,6% роста в 2019 году. Однако в 2021 году экономика Европы вернется к росту и увеличится на 4,5% ВВП, прогнозируют аналитики Фонда.
и сново оно своих зебилов обмануло - не только с ростом ВВП, но СОКРАТИВ субсидии и соц.выплаты в новом бюджете-2020..
Карнавал скінчився. Тож пристебніть ремені і надіньте кисневі маски. Країна входить у піке.https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_pristebnit-remeni-ta-nadinte-kisnevi-maski-*******-vhodit-u-pike/960330
Реально, зебілізм невиліковний. Ну ніяк до того бидла не дійне, і не надійтесь.
ляшко признал, что многие введённые ограничения противоэпидемческого смысла не имеют
А что будет, если не будет сотрудничать?
Вспомним 2008 год, тогдашний кризис, правительством рулит Юлия Тимошенко, пославшая МВФ куда подальше. Дефолта тогда удалось избежать но падение ВВП составило 15%!
При этом баба Юля набаралась долгов, не от МВФ, к сожалению, а под куда более высокие проценты (не 2,5% - 3% как у МВФ, а 12% - 16%) - что-то около $27 млрд! Даже Янукович в последствии столько не брал, не говоря уж о Порошенко.
И тогда, в 2008 году, не надо было обслуживать такой внешний долг, как сегодня, когда в текущем году надо выплатить сумму, равную 40% бюджета Украины.
И тогда, в 2008 году, не было войны с Россией.
И тогда, в 2008 году, хоть не на много, но руководство страной было лучше, чем сейчас.
Так какое падение ВВП нам надо ждать в этом году, если не будет сотрудничества с МВФ?
30%? 50%?
И дефолт.
Занавес.
Проблема сегодня состоит в том, что производство почти положили, а так как эммисия гривны, это перераспределение внутренних ресурсов, а перераспределять практически нечего, то последствия будут плачевными, и для населения, и для власти!
Сделаем не 7,7 а 27%.
Сергій Прач@sergey_prach 18 ч
Рік тому бюджет розпирало від профіциту +130 млрд.
Команда младорукожопиків розікрала його так, що в ньому тепер дірка на 300 мдрд, тобто сумарно поплило по кишеням 430 млрд дол.
Вітя-овоч вже всі яйця собі повідкушував від заздрощів