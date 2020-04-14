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 Экономика
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Все про:ВВП (551) МВФ (2881) экономика (3581)

 МВФ спрогнозировал падение ВВП Украины в 2020-м на 7,7% и восстановление в 2021-м на 3,6%

Международный валютный фонд ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021 году на 3,6%.

Об этом говорится во Всемирном экономическом отчете МВФ, обнародованном 14 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно отчету, рост потребительских цен по итогам этого года составит 4,5%, а в следующем - 7,2%.

Дефицит текущего счета может сократиться с 7% ВВП в 2019 до 2% ВВП в этом году с дальнейшим расширением его до 2,4% ВВП в 2021 году, говорится в отчете.

"По прогнозам, в результате пандемии мировая экономика резко сократится на 3% ВВП в 2020 году - это больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. В базовом сценарии, согласно которому пандемия прекратится во второй половине 2020 года и ее сдерживание может быть постепенно ослаблено, рост мировой экономики прогнозируется на 5,8% в 2021 году по мере нормализации экономической активности, чему будет способствовать политическая поддержка", - указывает МВФ.

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Сокращение ВВП в Европе ожидается на уровне 6,6% в этом году после 1,6% роста в 2019 году. Однако в 2021 году экономика Европы вернется к росту и увеличится на 4,5% ВВП, прогнозируют аналитики Фонда.

Источник: https://censor.net.ua/n3189003
 
 
 Топ комментарии
 
зельцман перевиконає цей графік
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Навесні 2019 року українці проголосували за беззаконня, некомпетентність і спрощення реальності. Вони показали, що не хочуть будувати державу, бо вважають її перешкодою для власного міщанського раю. А життя - економіка, війна, система державного управління, зовнішні та внутрішні виклики - продовжили розвиватися за лаштунками політичного екрана. То чи варто дивуватися, що, коли ми всі досягли точки перетину фантазії і реальності, стало не до сміху?
Карнавал скінчився. Тож пристебніть ремені і надіньте кисневі маски. Країна входить у піке.https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_pristebnit-remeni-ta-nadinte-kisnevi-maski-krayina-vhodit-u-pike/960330
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Хуже нэ будЭт - верещало тупорылое 73 процентное стадо
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Ні, зельцман лише по інвестиціям. Точніше по їх лавинам. А ось самоката з його ростом 40% не вистачає. МВФ спрогнозировал падение ВВП Украины в 2020-м на 7,7% и восстановление в 2021-м на 3,6% - Цензор.НЕТ 298
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Так може срамокатчик казав про -40% росту, а ми просто, як завжди, не правильно зрозуміли?
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шОрт побери... а ведь вислюк обещал "40% роста ВВП"..
и сново оно своих зебилов обмануло МВФ спрогнозировал падение ВВП Украины в 2020-м на 7,7% и восстановление в 2021-м на 3,6% - Цензор.НЕТ 92 - не только с ростом ВВП, но СОКРАТИВ субсидии и соц.выплаты в новом бюджете-2020..
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а він диктатор практично-поверне гончарука і впадемо на всі 60%
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не, если зелупа сдохнет от коронавируса - то почему бы и нет?
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Навесні 2019 року українці проголосували за беззаконня, некомпетентність і спрощення реальності. Вони показали, що не хочуть будувати державу, бо вважають її перешкодою для власного міщанського раю. А життя - економіка, війна, система державного управління, зовнішні та внутрішні виклики - продовжили розвиватися за лаштунками політичного екрана. То чи варто дивуватися, що, коли ми всі досягли точки перетину фантазії і реальності, стало не до сміху?
Карнавал скінчився. Тож пристебніть ремені і надіньте кисневі маски. Країна входить у піке.https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_pristebnit-remeni-ta-nadinte-kisnevi-maski-*******-vhodit-u-pike/960330
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Падение на РАБссии МВФ планирует приблизительно на 40%,мы чемпионы
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Срашка прогноз -5%. Хорош что у нас зеленые управленцы уложатся в -7,7. Хоть посмеемся.
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Саудиты опустили РАБссию ниже погреба МВФ спрогнозировал падение ВВП Украины в 2020-м на 7,7% и восстановление в 2021-м на 3,6% - Цензор.НЕТ 4760Марка брэнд опять упала с 35 до 31,12 за бокал.РАБсся встаеть с кален
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Интересно, а почему при Порохе такого лютого звиздеца не было??
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ще не все було знищено ...але він старався ...спочатку знищив з члентаревой банківську систему "обувши" і країну і мільйони вкладників ...потім роттердамом пройшовся по кишенях заробітчан ...
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Точно, точно, то все Порох... І при чому тут зебіли, правда?

Реально, зебілізм невиліковний. Ну ніяк до того бидла не дійне, і не надійтесь.
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ви вважаєте що шекеладне дерьмо смердить краще за "квартальне" ...як по мені то все ГІМНО ...недаремно "олігархи" прибрали з бюлетеню про голосування пункт ПРОТИ ВСІХ ...от і маємо "вибори" гімна
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Гімно в тебе замість мозку. Якщо живеш в піндосії, то пиши вже про рудочолого баригу , мільйони безробітних та космічний держборг юесей. І нічого лізти куди не просять.
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Гонтарева откаты получала за каждый "лопнувший банк" от самих учредителей. Ведь пострадали только вкладчики не из числа V.I.P.
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вы задаете неудобные вопросы для отдельной категории "граждан какойразницы"эти вопросы их злят и они кричат что то типа-самдурак!
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Не было ? А как насчет эмиссии гривни, в результате чего она обесценилась в 3.5 раза ? Поднятие коммуналки на 500 - 800 % ?
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Кремль срочно продает ЗОЛОТО...а знаете куда? в Лондон Дефицит долларов достиг максимума за последние 20 лет...,Путлер всех обул.ЗРВ РАБсси тает на глазах...
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Вони щось вже знають ,що СН i Зеленського в 2021 вже не буде?
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Северный поток хотят достроить в обход мышиодного народа Украины
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Спасиба вам карантинщики, за следующие 4 потеряньіх для страньі года. Мрази.
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Запуск земельной реформы запланирован аж на 2023 год...За три года много чего изменится...
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неужели пёрдлексеич с подельниками и вся ******* передохнут ?
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жирко ще приїде в Костопіль батьківщину вимагати от побачите ...і костопільський суд його у цьому підтримає ...
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Хуже нэ будЭт - верещало тупорылое 73 процентное стадо
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роттердам это не конец подпевали ******** ...
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Украинское информагентво 24 передает : если бы выборы президента состоялись сегодня Зеленский получил бы 14 %
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Телестадо действительно прозрело, жаль что поздно
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Будь-які економічні прогнози - то є шарлатанство. Згадку про поточну зупинку глобальної економіки ви не знайдете в жодному з попередніх прогнозів.
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Этот прогноз сделан в предположении, что Украина будет сотрудничать с МВФ.
А что будет, если не будет сотрудничать?
Вспомним 2008 год, тогдашний кризис, правительством рулит Юлия Тимошенко, пославшая МВФ куда подальше. Дефолта тогда удалось избежать но падение ВВП составило 15%!
При этом баба Юля набаралась долгов, не от МВФ, к сожалению, а под куда более высокие проценты (не 2,5% - 3% как у МВФ, а 12% - 16%) - что-то около $27 млрд! Даже Янукович в последствии столько не брал, не говоря уж о Порошенко.
И тогда, в 2008 году, не надо было обслуживать такой внешний долг, как сегодня, когда в текущем году надо выплатить сумму, равную 40% бюджета Украины.
И тогда, в 2008 году, не было войны с Россией.
И тогда, в 2008 году, хоть не на много, но руководство страной было лучше, чем сейчас.
Так какое падение ВВП нам надо ждать в этом году, если не будет сотрудничества с МВФ?
30%? 50%?
И дефолт.
Занавес.
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Не треба брехати. Юля якраз відновила співпрацю з МВФ і взяла від нього 10 мільярдів доларів. Під 12-16 % в валюті таких кредитів ніхто не набирав. Кредити тоді брали пі 5-7 %.
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На РАБссии был дефолт в 1998 году,с нефтью,газами ,углем,алмазами...,Кризис 2008 года,почти повторил подвиг Матросова... IMF projects drop in Ukraine's GDP to -7.7% due to coronavirus - Цензор.НЕТ 5821
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В интернете есть такой типа сайт : Хронология отношений Украина-МВФ,там посчитано кто сколько и когда брал кредиты Валютного фонда за последние 24 года IMF projects drop in Ukraine's GDP to -7.7% due to coronavirus - Цензор.НЕТ 905
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В 2008 году Юлия Тимошенко взяла кредит МВФ на сумму 16.4 миллиарда долларов..
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Не радостно конечно. Но главное, чтобы Зеленский не начал как барыга мальдивский гривню печатать, коммуналку в 5 раз поднимать, и вводить новые налоги для населения типа военного сбора.
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Он уже 2 недели как печатает. А вы думаете чего гривна падает. Да об этом уже СМИ писали.
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Печатали, и печатают все украинские режимы, кто больше, кто меньше - но печатают все!
Проблема сегодня состоит в том, что производство почти положили, а так как эммисия гривны, это перераспределение внутренних ресурсов, а перераспределять практически нечего, то последствия будут плачевными, и для населения, и для власти!
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Мы возьмем, как всегда, повышенные обязательства!
Сделаем не 7,7 а 27%.
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Падение ВВП началось задолго до начало эпидемии коронавируса.
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Бабло что накопил Гройсман, Зеля просрал еще в сентябре,Ыканамисты блин МВФ спрогнозував падіння ВВП України в 2020-му на 7,7% і відновлення в 2021-му на 3,6% - Цензор.НЕТ 5636
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Сергій Прач@sergey_prach 18 ч

Рік тому бюджет розпирало від профіциту +130 млрд.
Команда младорукожопиків розікрала його так, що в ньому тепер дірка на 300 мдрд, тобто сумарно поплило по кишеням 430 млрд дол.
Вітя-овоч вже всі яйця собі повідкушував від заздрощів
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Ну предыдущий премьер обещал прорыв в экономике. Вот и пробиваем новые горизонты.. вниз.
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Предыдущий премьер профессор по сравнению со Шмыгалем.
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Когда Зеленский узнал что Гройсман оставил в казне 23 миллиарда долларовЗРВ ,Зеля сказал.Цитирую дословно : МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАЙМЫ НАМ НЕ НУЖНЫ,Украина богатая страна ...конец цитаты... МВФ спрогнозував падіння ВВП України в 2020-му на 7,7% і відновлення в 2021-му на 3,6% - Цензор.НЕТ 7166
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с такими темпами мы точно Польшу не догоним и за 100 лет на нынешний их рост
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МВФ сделало прогноз без учёта нашей коррупции. Бубочка им сказал, что коррупции у нас нет.
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Ну-ну, прийняли зміни до бюджету. А тепер приймайте знову. Падіння ВВП, яке заклали в бюджеті 3,7 %, явно не співпадає з прогнозом МВФ. Бюджет нереальний.
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Гончарук правильно говорил- минус 40%. Шмыгаль тоже на это нацеливается. Ввиду того, что гос-коррупционеры не согласны себе уменьшить зарплаты, то пенсионерам придётся совсем отказаться от пенсий (ДНР и ЛНР это не касается).
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