 Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия не собирается просить о снятии санкций на фоне пандемии

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Если Евросоюз поймет, что метод [санкций] исчерпал себя и откажется от тех решений, которые были приняты в 2014 году, мы, конечно, будем готовы ответить взаимностью. Но просить сделать это [снять санкции] мы не собираемся", - подчеркнул глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава МИД РФ заявил, что односторонние санкции в условиях пандемии аморальны, их неприемлемость необходимо закрепить в виде международной договоренности.
Напомним, в марте генсек ООН Антониу Гутерриш в письме к странам G20 призвал к отмене санкций для помощи в борьбе с COVID-19. Резолюция о солидарности в борьбе с коронавирусом и отказе от торговых войн и односторонних санкций не была принята Генассамблеей ООН в связи с позицией ряда стран, в том числе Украины, Грузии, Великобритании и США, а также ЕС.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил главу МИД Дании о манипуляции РФ пандемией коронавируса ради снятия санкций, и попросил донести это предостережение другим коллегам в странах ЕС.
В то же время, представитель Еврокомиссии Питер Стано уверен, что санкции, которые Евросоюз применяет против РФ, адресно направлены против российских компаний и лиц, причастных к действиям, нацеленных на подрыв суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, поэтому такие санкции не мешают стране противостоять эпидемии коронавируса.
Ничего, что их никто и не собирается отменять!))
Занимай очередь на скорую ......в ветлечебницу!
Нефть матушку никто покупать не хочет, да и коронавирусом фигня вышла (как у Мазая с партизанами и зайцами).
Для початку замість присвоєння собі лаврів головного переможця у Другій світовій війні, примазався до вікторії над печенігами і половцями. У "апешичці" розробили критерії для губернаторів, за якими будуть судити про їхні успіхи в боротьбі з пандемією. Найважливіший критерій - створення позитивного іміджу Путіна. Інформаційні війська ведуть масовий наступ на мізки громадян, в режимі 24/7 вдовблюючи в них дві ідеї: весь світ здався перед коронавірусом і гине, а в Росії - острів стабільності і здоров'я завдяки мудрості Путіна.
Перезбірка путінської "більшості" під гаслом: "об'єднаємося навколо національного лідера перед лицем загрози пандемії" - йде повним ходом. На шляху цієї спецоперації неминуче постануть кілька великих перешкод. По-перше, в умовах різкого зубожіння більшості населення головним почуттям неминуче стане гостре невдоволення владою, яке досить швидко переросте в ненависть. По-друге, зубожіння неминуче торкнеться того ядра путінської підтримки, яке дозволяло здійснювати режим "суверенної демократії". Ніякі директори шкіл, ніякі гастарбайтери й інший безсловесний народ більше не допоможуть Путіну виграти навіть найбільш фейкові вибори. Зберегти владу він зможе тільки шляхом голого насильства. Путінізм пройшов "гібридну" стадію і повзе в бік класичної диктатури. - https://gazeta.ua/blog/53207/rosijska-vlada-vikoristovuye-pandemiyu-dlya-napovnennya-byudzhetiv
"Сидить кацап на рибалці. Не клює, хоч плач... Та ще й голова на похмілля тріщить. Тут сіпнувся поплавок. Він "смик!" - витягує Золоту Рибку. Молить вона:
- Атпусти меня, старче! Выполню три желания...
- Кружку пива!
Бац! Кухоль пива!!! Випив... Не "попустило"...
- Стакан водки!
Бац! "Гранчак" горілки! Випив... "Попустило", розімлів...Каже:
- А теперь сделай так, чтобы я ссал водкой!
Бац!
- Ты ссать хочешь?
- Ага...
- Ссы в стакан...
Посцяв. У "гранчаку" жовтувата рідина.
- Нюхай!
- "Зубровка"!
Випив. Відпустив рибку...
На ранок приходить у гараж... Всі ходять зі "смурними" пиками...
- Мужики! Выпить хотите?
- Ага!!!...
- Тащите банку поллитровую!...
Принесли. Насцяв... Ті отетеріли, хотіли морду набить. Відкрив "тайну".... Випили. Захмеліли...
- А давай ще?!!!
- Нет парни... Теперь только "с горлА"...
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты, горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целый,
Пошла и говорит с досадою: "Ну что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь"."Унылая лошадь" поняла, что "не светит", и и гордо заявила: "Ну, не больно-то, и надо...".
...весь в дерьме..а головку то как держит... (анекдот)
Странно как то это. Страна дураков (мавсковская мухосрань) говорит о "международной договорённости" ----- так вы же её эту самую международную и отменили, о чём сделали пометку в своей же конституции. Нее назад ходу нет теперь остаётся снять штаны и кричать, так что бы аж жопа лопалась, что санкции на вас не действуют.
а я -то уже напрягся
конь в пальто просит оставить санкции, но вернуть трафик кокаина...
2. Получить твердый отказ.
3. ???
4. Гордо заявить что паРаша не собирается просить о снятии санкций на фоне пандемии.
Капля коронавируса убивает лошадь!