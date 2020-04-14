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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, За рубежом
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 Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия не собирается просить о снятии санкций на фоне пандемии

Россия не станет просить Евросоюз снять введенные в 2014 году санкции в условиях пандемии коронавируса.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Если Евросоюз поймет, что метод [санкций] исчерпал себя и откажется от тех решений, которые были приняты в 2014 году, мы, конечно, будем готовы ответить взаимностью. Но просить сделать это [снять санкции] мы не собираемся", - подчеркнул глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава МИД РФ заявил, что односторонние санкции в условиях пандемии аморальны, их неприемлемость необходимо закрепить в виде международной договоренности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус не является причиной для снятия санкций с РФ, - посол ФРГ в Москве фон Гайр

Напомним, в марте генсек ООН Антониу Гутерриш в письме к странам G20 призвал к отмене санкций для помощи в борьбе с COVID-19. Резолюция о солидарности в борьбе с коронавирусом и отказе от торговых войн и односторонних санкций не была принята Генассамблеей ООН в связи с позицией ряда стран, в том числе Украины, Грузии, Великобритании и США, а также ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил главу МИД Дании о манипуляции РФ пандемией коронавируса ради снятия санкций, и попросил донести это предостережение другим коллегам в странах ЕС.

В то же время, представитель Еврокомиссии Питер Стано уверен, что санкции, которые Евросоюз применяет против РФ, адресно направлены против российских компаний и лиц, причастных к действиям, нацеленных на подрыв суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, поэтому такие санкции не мешают стране противостоять эпидемии коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3188997
 
 
 Топ комментарии
 
Дик уже просили ж! Х@йло ж Трампу дзвонив уже і просив...
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***
...весь в дерьме..а головку то как держит... (анекдот)
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Дик уже просили ж! Х@йло ж Трампу дзвонив уже і просив...
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Ха ха, типа гордые))
Ничего, что их никто и не собирается отменять!))
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У советских - собственная гордость! Это уже было - не будем просить помощи при Чернобыле
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Вирус разберётся с вашими санкциями сам !
Занимай очередь на скорую ......в ветлечебницу!
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Короновірус, за даними спостережень, передається хижим тваринам, а він звичайна шкапа. Для цього, щоб його "вхопила" ця зараза, треба шкапу назвати псом, або котом. А чи варто?
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Эта лошадь защищает не цивилизацию ,а кочевников московской Орды,а какая может быть культура у бродячих собак,у которых всё есть ,а они лезут на чужое Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия не собирается просить о снятии санкций на фоне пандемии - Цензор.НЕТ 6839
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КаЦапульта до Луны не дострЕлила. Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия не собирается просить о снятии санкций на фоне пандемии - Цензор.НЕТ 458 *****, опять Тихий океан позасирали КРТ.
Нефть матушку никто покупать не хочет, да и коронавирусом фигня вышла (как у Мазая с партизанами и зайцами).
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Коронавирус не является причиной для снятия санкций с РФ, - посол ФРГ в Москве фон Гайр
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...Covid-19 скасував путінську триходівку зі створення його ексклюзивного положення на планеті, що включає травневий тріумф побєдобєсія і переділ світу в рамках "Ялти.2". Спочатку Путін ніяк не міг повірити, що така дрібниця може зруйнувати його плани, дещо розгубився і на якийсь час зник з публічного поля. Потім почав діяти за принципом: "якщо не вдалося викупати коней в шампанському, будемо обливати кота пивом".
Для початку замість присвоєння собі лаврів головного переможця у Другій світовій війні, примазався до вікторії над печенігами і половцями. У "апешичці" розробили критерії для губернаторів, за якими будуть судити про їхні успіхи в боротьбі з пандемією. Найважливіший критерій - створення позитивного іміджу Путіна. Інформаційні війська ведуть масовий наступ на мізки громадян, в режимі 24/7 вдовблюючи в них дві ідеї: весь світ здався перед коронавірусом і гине, а в Росії - острів стабільності і здоров'я завдяки мудрості Путіна.
Перезбірка путінської "більшості" під гаслом: "об'єднаємося навколо національного лідера перед лицем загрози пандемії" - йде повним ходом. На шляху цієї спецоперації неминуче постануть кілька великих перешкод. По-перше, в умовах різкого зубожіння більшості населення головним почуттям неминуче стане гостре невдоволення владою, яке досить швидко переросте в ненависть. По-друге, зубожіння неминуче торкнеться того ядра ​​путінської підтримки, яке дозволяло здійснювати режим "суверенної демократії". Ніякі директори шкіл, ніякі гастарбайтери й інший безсловесний народ більше не допоможуть Путіну виграти навіть найбільш фейкові вибори. Зберегти владу він зможе тільки шляхом голого насильства. Путінізм пройшов "гібридну" стадію і повзе в бік класичної диктатури. - https://gazeta.ua/blog/53207/rosijska-vlada-vikoristovuye-pandemiyu-dlya-napovnennya-byudzhetiv
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Крайне полезное мероприяте, эти санкции, доложу я вам!
Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия не собирается просить о снятии санкций на фоне пандемии - Цензор.НЕТ 722
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заблеяли...когда им сказали чпуй вам, а не снятие!)))
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Санкції завжди закінчуються ніжками Буша, а оскільки Буш не при ділах, то буде вечірній йогурт Трампа. Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия не собирается просить о снятии санкций на фоне пандемии - Цензор.НЕТ 3630
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З "шкіряного краника"... І його не Трамп відкриває, а Конгрес...
"Сидить кацап на рибалці. Не клює, хоч плач... Та ще й голова на похмілля тріщить. Тут сіпнувся поплавок. Він "смик!" - витягує Золоту Рибку. Молить вона:
- Атпусти меня, старче! Выполню три желания...
- Кружку пива!
Бац! Кухоль пива!!! Випив... Не "попустило"...
- Стакан водки!
Бац! "Гранчак" горілки! Випив... "Попустило", розімлів...Каже:
- А теперь сделай так, чтобы я ссал водкой!
Бац!
- Ты ссать хочешь?
- Ага...
- Ссы в стакан...
Посцяв. У "гранчаку" жовтувата рідина.
- Нюхай!
- "Зубровка"!
Випив. Відпустив рибку...
На ранок приходить у гараж... Всі ходять зі "смурними" пиками...
- Мужики! Выпить хотите?
- Ага!!!...
- Тащите банку поллитровую!...
Принесли. Насцяв... Ті отетеріли, хотіли морду набить. Відкрив "тайну".... Випили. Захмеліли...
- А давай ще?!!!
- Нет парни... Теперь только "с горлА"...
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Голодная кума Лиса залезла в сад;
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты, горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целый,
Пошла и говорит с досадою: "Ну что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь"."Унылая лошадь" поняла, что "не светит", и и гордо заявила: "Ну, не больно-то, и надо...".
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***** сказав що в Наросії середній клас 70% (трєпєщі гєйропа!) - це з доходом 17 000 ржублів, або 5700 грн. Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия не собирается просить о снятии санкций на фоне пандемии - Цензор.НЕТ 6468 Печеніги качаються в траві.
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Печенеги с половцами кумысом от смеха поперхнулись...
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***
...весь в дерьме..а головку то как держит... (анекдот)
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Это после того как им объявили, что санкции снимать не будут.
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Конь педальный, ты уж определись либо трусы, либо крест (то просЮт снять санкции, то не просЮт, то санкции вообще зае...сь).
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Так уже просила и не раз, а как получила в ответ смачную фигу, так уже "гордо" не собирается просить.
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ну это выглядит уже даже не смешно, в реалитете уже обосрал..ь и воняет в штанах, но гордо заявляет, больше в штаны изпрожняться не будет.
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Глава МИД РФ заявил, что односторонние санкции в условиях пандемии аморальны, их неприемлемость необходимо закрепить в виде международной договоренности. ------- ----------
Странно как то это. Страна дураков (мавсковская мухосрань) говорит о "международной договорённости" ----- так вы же её эту самую международную и отменили, о чём сделали пометку в своей же конституции. Нее назад ходу нет теперь остаётся снять штаны и кричать, так что бы аж жопа лопалась, что санкции на вас не действуют.
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ЛОШАДЬ ОСТАЛСЯ БЕЗ КОКАИНА!!! И ТЕПЕРЬ НАЧНЕТ ПУРГУ НЕСТИ КАК ПИСЬКОВЁЁЁ ДЕБИЛЫ ***!
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Убивать невинных людей в услоаиях пандемии аморально и неприемлимо, лошадь кремлевская, потому санкции надо ужесточить до тех пор пока не станете людьми.
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дайте-ка ему пару капель никотина, с контрольной ))
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Пора з коня Лавруши підкови позбивати і на скотобійню. Старий став і дурощи рже. Багато , свого часу зжер макової соломки і кокса нюхнув... Буцефал мордорской дипломатії
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ф-фууу!
а я -то уже напрягся
конь в пальто просит оставить санкции, но вернуть трафик кокаина...
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1. Задействуя Маньку Захарову, самого ***** и прочих, начать публично скулить про "аморальные" санкции которые необходимо отменить из-за коронавируса. Авось прокатит.
2. Получить твердый отказ.
3. ???
4. Гордо заявить что паРаша не собирается просить о снятии санкций на фоне пандемии.
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так уже ж просили Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия не собирается просить о снятии санкций на фоне пандемии - Цензор.НЕТ 987.шо,второй раз не будете?а жаль...ну хотя бы по коксу в венесуэле,шо тоже не?
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Та не треба їх знімати, санкції стимулюють імпортозаміщення, вони допомагають паРаші "встать з колен" (цікаво хто її раком поставив - пуйло чи кірілка?), хоч вона, здається, уже пластом лягла давно.
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ну и отлично, только зачем об этом каждый день говорить?
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Лавров еще жив?
Капля коронавируса убивает лошадь!
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