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 Политика Украины
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 Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Чорновол. ВИДЕО

Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания суда. 

По состоянию на 17.30 адвокаты бывшего народного депутата Татьяны Чорновол потребовали отвод судьи Печерского районного суда Сергея Вовка. Судья отметил, что вопрос отвода будет решен новым составом суда и заседание пока закончено без определения даты и времени продолжения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозрение мне - часть плана, который Зеленский называет "мирным", - Чорновол под Печерским судом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Источник: https://censor.net.ua/n3188993
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто зевлада пішла на загострення конфлікту.
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Міняли суддів. Це ваша зевлада. Не змінюйте нік після зміни влади.
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Тобто зевлада пішла на загострення конфлікту.
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Судьи при пети ставленные, никто их не менял. Так что крепитесь.
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Міняли суддів. Це ваша зевлада. Не змінюйте нік після зміни влади.
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Зайдіть на сайт президента і прочитайте про призначення суддів. Тобто це право президента міняти суддів і він повністю за це відповідає. Тому брехня саме від вас.
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Президент подписывает на назначение, а предлагают комитет доброчестности, который и создан при Пете.
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От я і кажу, що він підписав і цим керує, тому не бреши.
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Твой вопрос может понять только танюха)))
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Не бреши, бо на Форумі є твоє звернення на мене. А раніше ти брехав, що не пишеш на мене. Тому прощавай.
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Та я с тобой и не здоровался, ты мог бы свалить по тихому, кацапа)))
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То Петя винен, а Вовік ні? Хто б сумнівався
17 сентября, 2019Зеленский подписал указ о назначении более 40 судей
12.12.19 Зеленский назначил 93 судей в местные суды

24 Декабря, 2019 назначил 49 судей

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Пятница, 6 декабря 2019,Судебная реформа Зеленского угрожает стабильности и независимости системы - "Венецианская комиссия"
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Вже відповідав. Вся відповідальність на Зе.
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Ситуацією що склалася гріх не скористатися.
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неспорю но зачем выдалять то что написал .но это правда .а ботам цензоровским глаза режет .скоро и по их души продажные придет зеленый смрад
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не стоит спорить с главным стукачем форума Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Чорновол - Цензор.НЕТ 5655
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Я не видаляв, тому претензії не приймаю. Напиши краще свому товаришу, щоб дарма не писав на мене Адміну🙄
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Ты здесь? А я думал что зебилы покинули цензор.
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Кто год назад мог себе представить, что ГБР будет возглавлять адвокат Януковича, а ГПУ - Портнов?
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А чем ещё может закончиться воскрешения мертвечука петей?
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Любой нормальний президент должен будет распустить єтот гадюшник, на печерске.
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По цій статті тільки арешт? А що далі? В них нічого не можу бути, крім фальші. А за це потрібно буде відповідати!
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классно они придумали с моникой...за любую петарду пристроят антисемитом любого...
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А где намордник у Роттердамихи+? Покусает еще.
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дадут наверное домашний арест на время самоизоляции в связи с Ковидом .
Таня бери свой АК и стрельни - Портного . Ермака и Медведку . Украина поставит тебе памятник , считай жизнь прожита не зря .Ба-бах ! Шо всралися ?
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prorosijska vlast vziala uze verx, jesli takimi delami sud zanimajetsia
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що вовк обере в "кіреевському" суді міста києва заздалегіть відомо
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Ничего не остается всем тем, кто отдавал жизни на Майдане (ах) за свободу, защищать теперь свои жизни оружием против Зеленского и Путина!
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В дурдомі мітинг. Їх кобилу віддали на конюшню. )))
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Ее мужа убили в первые дни АТО. Она стояла на Майдане как и многие. То что кто-то воспользовался моментом и пришел к власти вроде: Авакова, Порошенко, Яценюка, Кличко не должно бросать тень на всех кто боролся с системой. А Зеленский выпустил весь беркут и отдал всех убийц и садит сейчас настоящих патриотов. Так что не называйся Миколой Українцем, ты спал, а кто-то жизни отдавал.
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Щас заплачу ...
А ти не знав, що ця курва поїхала на передову домовлятися з патріотами, щоб пропустити вантажівки для торгівлі з окупантами ? Плювати вона хотіла на всіх, поки їй платить порох.
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Цей покидьок у мантії давно на гачку. Зараз Зелене перелякане чмо його хоче використати, бо обісцявся від спілкування з патріотами, і агент ФСБ Єрмак нашіптує Зє, що головна загроза Його Величності - це націоналісти і майданівці...
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А вот это уже не смешно! Это чистейшей воды преследования власти Зеленского всех кто принимал участие в революции достоинства. Если сейчас народ промолчит, потеряет и достоинство и свободу. А где все соратники Куля у лоб, Юля, Аваков, Порошенко, Кличко и остальные? Или они подставляли людей за свои посты и власть, а теперь садят и убивают всех патриотов и Майдановцев?!
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Всіх цих покидків під суд. Саме вони патріотів по тюрмам саджали , а Сашка Білого просто вбили. Щоб ці суки сіли і на довго !
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Танька - патриотка? Дурдом. Танька - психопатка и ее место в дурка до кнца ее дней.
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Психопатии не относятся к психическим заболеваниям, это просто особенности личности.
Психопатии вообще не лечатся и смысла в этом нет, поскольку это не болезнь.
У нас и президент психопат истероидного типа. И что, его место тоже в дурке до конца дней? А он ведь изображает, что руководит государством.
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