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 Происшествия, Здоровье
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 Грязный воздух после пожаров в Зоне отчуждения может направиться на юг и юго-восток, - прогноз Центра ядерной и радиационной безопасности. КАРТА

Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, направится в южном и юго-восточном направлении, но оно не нанесет вреда населению.

Как передает Цензор.НЕТ, такие прогнозы обнародованы на сайте Центра ядерной и радиационной безопасности

В сообщении отмечается: "По прогнозным расчетам траектории движения 14 апреля и в начале 15 апреля, потенциально загрязненные воздушные массы будут направлены в южном и юго-восточном направлении.

В этот период по всей Киевской области будут наблюдаться осадки примерно до нескольких мм / час.

Согласно прогнозу максимальные концентрации Cs-137 (цезий-137) в приземном слое воздуха г.. Киева могут временно достигать единиц мБк /м3.

Прогнозируемые концентрации не превышают те, которые наблюдались ранее, и не наносят вреда здоровью населения".

Грязный воздух после пожаров в Зоне отчуждения может направиться на юг и юго-восток, - прогноз Центра ядерной и радиационной безопасности 01

Эту информацию центр сообщил состоянию на 12.00 14 апреля.

Отмечается, что в зоне отчуждения насчитывается несколько отдельных зон воспламенения: в Денисовицком, Котовском, Корогодский, Парышивскому и Лубянском лесничествах.

В то же время, уже после 14.00 14 апреля на встрече с президентом Владимиром Зелеський глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что пожар в зоне отчуждения ликвидировали, но еще несколько дней спасатели будут тушить тления.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

14 апреля стало известно, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

Смотрите: Компания "Чернобыль ТУР" собрала помощь спасателям, которые уже 11-й день борются с пожаром в Зоне отчуждения. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3188989
 
 
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Какая разница?
Вы что, не слышали - радиоктивный цезий из реактора атомной электростанции не вреден для здоровья!
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Период полураспада цезия-137 составляет 30 лет, сейчас страшен не цезий...
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или с учетом пандемии не ослабит ли защитные функции организма.
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малороси підпалили - тепер нехай малороси і дихають
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поцікався хто придумав малоросів і великоросів...і чому жидоугрофінобуряти ******* себе величати рузкімі...
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похоже, что ближайшую неделю лучше вообще из дома не выходить
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та да, в харьков может таки надуть.... сраные россияне!
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У тебя плохо с географией.
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Так все ж в норме. И фон, и содержание вредных веществ. Что это они за направление ветра заговорили?
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щас начнут требовать выделения денег на его очистку.
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конче заспа куда евакуироватся будет ?
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Мальдивы жжждут, но самопады на прриколе!!
Придетца делитца награбованним!

🤣🤣
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Зебилам пофгу.
Они не в курсе, что там на том юге.
Одесса, наверное.
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что ни есть - все к лучшему (только для большинства это не очевидно)!
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Вставляю "Крону" в дозиметр, противогазы есть!
Хер поможет, но - не сдаватца!!
🤣🤣🤣
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Зараз в Києві чисте повітря, гарь не відчувається.
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****** признак "короны" -пропал нюх..
Хай щастить!!
😀
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Нюх у мене нормальний. А для тебе нюх не треба, бо і без того ти смердиш сильно.
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Тобто час підпалу було розраховано. Під час війни Росії з Україною (юридично з 1918 року), першою версією подібної події має розглядатися російська диверсія.
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Ну и где наша хваленная ГСЧС. Почему не информируют население об угрозе радиоактивного заражения. Как магазины, кафешки щемить так они первые, а как реальная "чрезвычайная ситуация" так ни слуху, ни духу
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хто перся з інших областей до Києва, Броварів, в Ірпінь , Буча і тд - розкривайте рота.
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хорошо что мама Римма в безопасности...
Пишут, что Вова вывез их в Швейцарию вместе с внуком...
Это главное...
Спокойно президенту - спокойно и нам...
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Судя по карте, аккурат через Киев пойдет
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