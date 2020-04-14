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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом, Здоровье
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 Коронавирус в 10 раз смертельнее свиного гриппа, - глава ВОЗ Гебрейесус

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число жертв коронавируса, по сравнению с свиным гриппом, уже превысило в десять раз.

Гебрейесус отметил, что с января 2009 года по август 2010-го заразились свиным гриппом около 1,6 млн человек, 18 449 случаев оказались летальными, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен - в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года", - отметил Гебрейесус.

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Гендиректор ВОЗ добавил, что остановить стремительное распространение вируса можно за счет раннего выявления случаев заражения, тестирования, изоляции и отслеживания контактов.

Источник: https://censor.net.ua/n3188987
 
   
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О! Евреюс решил о себе напомнить. Ведь так не хочется чтоб шарашку разогнали за бесполезностью. Коронавирус в 10 раз смертельнее свиного гриппа, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 3620
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В том то и дело, что не просто бесполезную
Это вредители, из-за которых эпидемия разгорелась в таких масштабах. Они до конца февраля, под китайскую дудку, убеждали всех, что ничего страшного и что сообщение с Китаем перерывать не надо
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Правильно! Не нужны нам ни ВОЗ ни МинЗдрав! У нас есть доморощенный гениталий Кирилл Лещенко и только он знает как всё на самом деле и у него есть идеальный план на любую тему, на которую пишет жёлтая пресса. Слава Кириллу!
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Бесполезность? Там вредительство 100%. Их за замалчивание опасности короны надо не разогнать, а судить. Если бы с Китаем перекрыли границы, пандемиии бы не было.
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Чем больше пугают- тем больше пофик!!

Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,
Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.
Говорил ломая руки краснобай и баламут
Про бессилие науки перед тайною Бермуд,
Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
И канатчиковы власти колют нам второй укол.
Уважаемый редактор, может лучше про реактор,
Про любимый лунный трактор, ведь нельзя же, год подряд
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают, то руины говорят.
Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год,
Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет,
А медикаментов груды - мы в унитаз, кто не дурак,
Вот это жизнь - и вдруг Бермуды, вот те раз, нельзя же так.
Мы не сделали скандала, нам вождя недоставало,
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков,
Но на происки и вредни сети есть у нас и бредни,
И не испортят нам обедни злые происки врагов.
Это их худые черти мутят воду во пруду,
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году,
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
Но тут примчались санитары и зафиксировали нас.
Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек,
Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше:
"Развяжите полотенце, иноверы, изуверцы,
Нам бермуторно на сердце и бермутно на душе!"
Сорок душ посменно воют, раскалились добела,
Во как сильно беспокоят треугольные дела,
Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис телевизор запретил.
Вон он змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то, значит: фельдшер, вырви провода.
И что ж, нам осталось уколоться, и упасть на дно колодца,
И там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда.
Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра:
"Папы, что сказали эти кандидаты в доктора?"
Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно,
Мы скажем: "Удивительное рядом, но оно запрещено!"
Вон дантист-надомник Рудик, у него приемник "Грюндиг",
Он его ночами крутит, ловит контру ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком,
Ну а к нам попал в волненьи жутком,
С расстревоженным желудком,
И с номерочком на ноге.
Он прибежал взволнован крайне и сообщеньем нас потряс
Будто наш научный лайнер в треугольнике погряз,
Сгинул, топливо истратив, весь распался на куски,
И двух безумных наших братьев подобрали рыбаки.
Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме,
Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли,
И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник - незакрытый пуп Земли.
"Что там было, как ты спасся?" - каждый лез и приставал,
Но механик только трясся и чинарики стрелял,
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж,
Он, гад, над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь?
Взвился бывший алкоголик, матерщинник и крамольник,
Говорит, надо выпить треугольник, на троих его даешь,
Разошелся, так и сыпет, треугольник будет выпит,
Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!
Больно бьют по нашим душам голоса за тыщи миль,
Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль,
Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят,
Кормят, поят нас бермутью про таинственный квадрат.
Лектора из передачи, те, кто так или иначе
Говорят про неудачи и нервируют народ,
Нас берите, обреченных, треугольник вас, ученых,
Превратит в умалишенных, ну а нас - наоборот.
Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через гада главврача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото"!
(С)
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зашивелилось кодло коррупционерное, будут показывать бурную деятельность.
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Гады такие! Лучше бы мир взял на вооружение твой план! Ну вот тот самый, который у тебя есть по любому поводу - от экономики до покорения космоса, а также 10 способов выпутаться из смирительной рубашки, чтобы написать вумный комент.
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100%, на сегодня организация бездарная. Да и вирус скорее всего искусственный для очищения населения.
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Було багато досліджень походження цього вірусу. Найбільш вірогідна версія це "Вектор" у Новосибірську та перевезення вірусу в Ухань.
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типа свынкою прикидывайтесь тымчасово?яка польза от инфы?
трампонадзэ таки прав,лишить финансирования до...
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От мене постійно цікавить одне питання, як в Азії де проживає найбільше скупчення людей на квадратний кілометер, де вони практично один на одному їздять так швидко подолали спалах хвороби?! Як півтораміліардний Китай и тим паче півтораміліардна Індія і різні там Мянми, Вєтнами, Індонезії , Камбоджі, Лаоси і т.д. з херовою тучою людей, могли локалізувати коронавірус і перемогти "пандемію" ЯК?!!!! Що дуже дивне твориться у світі. Чому там постійно виникають різні чуми, атипові пневмонії, пташині та свинячі грипи, різні віруси, а вони спокійно переживають їх це при тому, що про якусь гігієну в побуті та харчуванні там навіть не чули. Чи може саме через це? І популяція їхня не зменшується, а світ вони при цьому страшно засирають викидами та відходами. Дивні речі творяться в цьому світі.
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А взагалі то це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія мета та ціль якої сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі
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Оцей вброс про те що вірус в 10 раз смертельніше свинного грипп. Навіщо таке вбрасивать? Із самого початку з Китаю приходили відео як люди прям на вулиці падають від коронавірусу. Чомусь такого ми не зустрічаємо в Європі чи ще десь! Це все залякування населення і закривання їх на карантині це ще такого цинічного шоу людство не бачило!
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І такого обрали ті, хто був проти Пороха.
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Свыше 6 000 000 000 зЭлени в год на "орган" который" служит мега коррупцией, обслуживанием транснационал фарм корпораций - глупое Человечество....
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