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 Экономика
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 Международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса, - НБУ

Для уменьшения негативного влияния коронавируса на экономику и граждан, Украине обязательно нужна поддержка МВФ и международных доноров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ на странице в сети Facebook.

"Имеем в "казне" более 25 млрд долл. США. Это примерно столько же, сколько было в начале года. Объема достаточно для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке при необходимости", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса.

"Первый месяц карантина мы прошли с запасом прочности и уверенности. "Полет нормальный", - подытожили в НБУ.

Кроме того, в Нацбанке сообщили, что для уменьшения негативного влияния коронавируса на экономику и граждан, Украине обязательно нужна поддержка МВФ и международных доноров.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188986
 
 
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Коломойше это не нужно и потому - будет дефолт! Для зебобиков - это, гиперинфляция, безработица, пустые магазины и веерные отключения электроэнергии. Вы сделали это вместе! Международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса, - НБУ - Цензор.НЕТ 999
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если спаливать за месяц по 2.5 лярда, на долго ли хватит?
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НБУ якби натякає що курс на дефолт незмінний.
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Международных резервов, украденных Порошенком, достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса
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Между Украиной и Коломойским Зеленский уже выбрал Коломойского, только пока что боится в этом признаться. Так что, к сожалению, одними лишь усилиями НБУ гривну не спасти, как и экономику в целом.
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