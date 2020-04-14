 Подозрение мне - часть плана, который Зеленский называет "мирным", - Чорновол под Печерским судом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом она заявила у стен Печерского суда, передает Цензор.НЕТ.
Чорновол напомнила, что расследование по ее делу началось 18 октября 2019 года, еще до того Алескандр Бабиков стал заместителем директора Государственного бюро расследований.
"Все это происходило до "нормандских встреч" Зеленского и Путина. Я абсолютно уверена, что это часть того плана, который Зеленский называет мирным. Я бы его так не называла, это сдача Украины. А Путин считает, что это план нужной ему капитуляции Украины", - подчеркнула экс-нардеп.
"Дело не во мне, совсем не во мне. Это не личная месть. Дело в том, что переписывается история Майдана. Переписывается как раз та героическаая страница нашей победы в войне с агрессией РФ. Майдан это была первая победа", - сообщила Чорновол.
Чи знайдуться ще обдурені люди, які продовжуватимуть вірити зеленим клоунам, тим самим зраджуючи загиблих на війні та на Майдані ?
Люди ! Припиняйте бути людиськами ! Де ж ваша совість ?! Де ваша гідність ?!
отродясь гідності не мало..
Это правда.
А вот про меня ксанка брехню написала и провокацию
і так в голові порожньо
Ні фіга собі сюжетик ....
Место, где родился, тоже неплохо звучит...
Та кто ее знал вообще?
По ходу справка у нее есть таки
ну, ну...
але Таня за тебе і краща, і адекватніша. отак.
зато здесь у порохоботов есть свежая кровь - сумасшедшая зрада
не знайшли за що вчепитись ? чи то просто свої ?
Вона би ту Зе придушила. І слава Богу.
понятно что будет дальше...
всех кого мы сейчас видим рядом с ней на фото и видео арестуют позже...,кого то будут искать спец.группы Зе-НКВД.....
как овцы идут на заклание...., боятся выстрелов...
было все это в Истории много раз...
Ярош, ты где...?
Все соблюдаешь спокойствие и чистишь оружие, да?
А не заслуговуєте ви на Ярошів, бо ви їх зраджуєте.
Он предал Лесника (Мужчиль), из за этого и из за его сотрудничества с властью и с СБУ, от него сбежали почти все его побратимы...
Да.., я надеюсь его действительно не заслуживаю...
Упаси боже такого друга...
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше слово, товарищ маузер! (c)
В рационе только репа
Все проср..ЧеКист Мессия
и развалится РАБссия
А теперь он преследует участников Майдана. Не Жолаблоковцев, которые свободно на Расею летают и с ****** встречаются, а патриотов Украины.
Делайте выводы сами
А квазинарод бухой и дурной
То этой стране настанет пи...а
Чему будут рады соседи сегда
В першу чергу це стосується... "патріотичних" Тернопільщини, Франківщини, Волині, Київщини, Черкащини..... яке за це гамно зелене голосували....
Титяна! No pasaran!
Чорновол може не подобатися, але тільки упороті ватні гниди можуть підтримувати розслідування підпалу офісу ригіаналів! Згорів офіс - і уй з ним!