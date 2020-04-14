 Подозрение мне - часть плана, который Зеленский называет "мирным", - Чорновол под Печерским судом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом она заявила у стен Печерского суда, передает Цензор.НЕТ.

Чорновол напомнила, что расследование по ее делу началось 18 октября 2019 года, еще до того Алескандр Бабиков стал заместителем директора Государственного бюро расследований.

"Все это происходило до "нормандских встреч" Зеленского и Путина. Я абсолютно уверена, что это часть того плана, который Зеленский называет мирным. Я бы его так не называла, это сдача Украины. А Путин считает, что это план нужной ему капитуляции Украины", - подчеркнула экс-нардеп.

"Дело не во мне, совсем не во мне. Это не личная месть. Дело в том, что переписывается история Майдана. Переписывается как раз та героическаая страница нашей победы в войне с агрессией РФ. Майдан это была первая победа", - сообщила Чорновол.

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