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 Общество, Фоторепортаж
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 Подозрение мне - часть плана, который Зеленский называет "мирным", - Чорновол под Печерским судом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Экс-нардеп Татьяна Чорновол считает, что подозрение, выдвинутое ей ГБР - личная месть в том числе.

Об этом она заявила у стен Печерского суда, передает Цензор.НЕТ.

Чорновол напомнила, что расследование по ее делу началось 18 октября 2019 года, еще до того Алескандр Бабиков стал заместителем директора Государственного бюро расследований.

"Все это происходило до "нормандских встреч" Зеленского и Путина. Я абсолютно уверена, что это часть того плана, который Зеленский называет мирным. Я бы его так не называла, это сдача Украины. А Путин считает, что это план нужной ему капитуляции Украины", - подчеркнула экс-нардеп.

"Дело не во мне, совсем не во мне. Это не личная месть. Дело в том, что переписывается история Майдана. Переписывается как раз та героическаая страница нашей победы в войне с агрессией РФ. Майдан это была первая победа", - сообщила Чорновол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемая Чорновол отказалась от дачи каких-либо показаний, - ГБР

Подозрение мне - часть плана, который Зеленский называет мирным, - Чорновол под Печерским судом 01
Подозрение мне - часть плана, который Зеленский называет мирным, - Чорновол под Печерским судом 02
Подозрение мне - часть плана, который Зеленский называет мирным, - Чорновол под Печерским судом 03
Подозрение мне - часть плана, который Зеленский называет мирным, - Чорновол под Печерским судом 04

Источник: https://censor.net.ua/n3188982
 
 
 Топ комментарии
 
Долой шоблу зелёных прислужников кацапстана! Подозрение мне - часть плана, который Зеленский называет мирным, - Чорновол под Печерским судом - Цензор.НЕТ 1896
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Зеле-ватна мразь, руки геть від Тетяни!
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Маски зняті. Цією справою влада показала свої справжні плани та продемонструвала промосковське нутро.
Чи знайдуться ще обдурені люди, які продовжуватимуть вірити зеленим клоунам, тим самим зраджуючи загиблих на війні та на Майдані ?
Люди ! Припиняйте бути людиськами ! Де ж ваша совість ?! Де ваша гідність ?!
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Долой шоблу зелёных прислужников кацапстана! Подозрение мне - часть плана, который Зеленский называет мирным, - Чорновол под Печерским судом - Цензор.НЕТ 1896
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***** Пастор? Бо поки він не вийде і не скаже : зєлю геть!-діла не буде.
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Пастор не станет делать ни холостых выстрелов, ни даже таких которые приведут к затяжному сражению вместо быстрой победы.
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А где ж миллионная поддержка Танюхи и где все те, кто вчера тут орал, что надо идти под ГБР ее вызволять? Подозрение мне - часть плана, который Зеленский называет мирным, - Чорновол под Печерским судом - Цензор.НЕТ 1112
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У тебе особиста неприязнь до неї? Чи особиста неприязнь до усього, що має відношення до Майдану?
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Так. У мене особиста неприязнь до всіх аферистів, котрі пролізли до влачи на чистих сподіваннях народу України під час майдану. Так що досить цих аферистів ототожнювати з майданом, майдан - це люди, котрі вірили в краще життя.
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тобто у тебе особиста "ненавість" до моники зе!лоха? така "нанавість" - що переросла у любоффь.. Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом - Цензор.НЕТ 9094
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"Любоф" до держслужбовця біля корита влади - це виключно у соєвих ідіотів, типу тебе. Для мене твій Порошенко і твій Зеленський однакові - один колишній держслужбовець, а інший - нині. І все. Я диферамби жодному з них не співаю на відміну від тебе.
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зебіл, любовь та ненавість - это инь/янь відносин.. Следовательно, твоя "ненавість" - це виключно у зебільних ідіотів, типу тебе - бо саме диферамби ненавісті співаєшь саме ти Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом - Цензор.НЕТ 4251 .
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А є ненависть до ригів? До корупціонерів та казнокрадів?
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А можна прізвище "неаферистів", а справжніх майданівців? Тих, котрі "не пролізли"? Своє не називай, добре?
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в умовах карантину всі в соцмережах, човпуть Зелю де тільки можна.
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На 1:13 - это прорезался чей-то трезвый голос из группы поддержки?
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Маски зняті. Цією справою влада показала свої справжні плани та продемонструвала промосковське нутро.
Чи знайдуться ще обдурені люди, які продовжуватимуть вірити зеленим клоунам, тим самим зраджуючи загиблих на війні та на Майдані ?
Люди ! Припиняйте бути людиськами ! Де ж ваша совість ?! Де ваша гідність ?!
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Та поменьше пафоса, эй
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тебе це не стосується.
отродясь гідності не мало..
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И это мне говорит предательница)))
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Це провокація та образа з вашого боку.
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Нет!
Это правда.
А вот про меня ксанка брехню написала и провокацию
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Судячи з того, що ви підтримували брехню проти мене, то вам правильно і аргументовано написали.
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а що йому лишається ?
і так в голові порожньо
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Зараз наше завдання до всіх довести що СН - звичайна проросійська партія. В їх посіпак багато маніпуляцій, одна з них "за слуг проти ОПЗЖ" "а ти за ****". Україномовні посіпаки можуть навіть прикидатись майданівцями. Насправді все це маніпуляції, СН проросійська партія, вони так само віддані **** як і ОПЗЖ.
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Возможно, это часть плана Порошенко через разжигание внутреннего конфликта/раскола вернуться... Кто же бОльший патриот Украины ? Споры о том, кто больше за Украину прикрывает злодейство ?
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То він керує зелею ?
Ні фіга собі сюжетик .... Подозрение мне - часть плана, который Зеленский называет "мирным", - Чорновол под Печерским судом - Цензор.НЕТ 2271
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Негайно витягніть швабру! Може статися руйнування анального каналу!
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Шо она несёт?
Та кто ее знал вообще?
По ходу справка у нее есть таки
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по собі оцінюєш ...
ну, ну...
але Таня за тебе і краща, і адекватніша. отак.
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Подозрительные у тебя представления об адекватности, принимая во внимание высказывания этой даты)))
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не обращай внимание!
зато здесь у порохоботов есть свежая кровь - сумасшедшая зрада
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У порохоботов свежая кровь,а в зебилов зелёное дерьмо вместо мозгов.
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Мабуть нова влада боїться українських жінок.
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тобто, Танюха уособлює собою українських жінок? Подозрение мне - часть плана, который Зеленский называет "мирным", - Чорновол под Печерским судом - Цензор.НЕТ 7020
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скажи но, чому не переслідують бондаренчиху чи лукаш ?
не знайшли за що вчепитись ? чи то просто свої ?
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Не тільки її арештовує твоя зевлада.
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Мабуть більше Маруся.
Вона би ту Зе придушила. І слава Богу.
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без мабуть боїться-аж дрище в штани і каже -що то Порох їм підсипав
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машинку зингер,на який танюха ночамы шыє шахидскоє бєльйо такы нэ надыбалы...
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скучно...
понятно что будет дальше...
всех кого мы сейчас видим рядом с ней на фото и видео арестуют позже...,кого то будут искать спец.группы Зе-НКВД.....
как овцы идут на заклание...., боятся выстрелов...
было все это в Истории много раз...

Ярош, ты где...?
Все соблюдаешь спокойствие и чистишь оружие, да?


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От народ звик - ну наробимо дурниць, але нас хтось порятує, Ярош, наприклад.
А не заслуговуєте ви на Ярошів, бо ви їх зраджуєте.
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Яроша купили олигархи еще в 2014-ом..

Он предал Лесника (Мужчиль), из за этого и из за его сотрудничества с властью и с СБУ, от него сбежали почти все его побратимы...
Да.., я надеюсь его действительно не заслуживаю...
Упаси боже такого друга... Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом - Цензор.НЕТ 2902
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Не простий він хлоп..є навіть цинічна версія основного його призначення..
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Уверен, Черновол достойный кандидат в президенты Украины.
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Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше слово, товарищ маузер! (c)
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За Танюхой уже доктор стоит?
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Заскрипела скрепно скрепа
В рационе только репа
Все проср..ЧеКист Мессия
и развалится РАБссия
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Щас ей еще одну статью ГБР склеит - за отсутствие маски....
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Маша Зверобой,Татьяна Черновол,Федина....,следующую женщину арестуют без пароблем,даже знаю кто это...Зеля с бабами воюет нехило... Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом - Цензор.НЕТ 4086главное не стрелять в РАБссиянцев...мышебратьев..
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По ходу у Зеля проявляется комплекс "садика" - женщина-воспитатель поставила в угол за то, что без трусов прыгал по музыкальной комнате... Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом - Цензор.НЕТ 2648
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так он же наполеон, рост маленький, эго зашкаливает.
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Дружину Петі - Марину. За розграбунок фонду !
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Тем временем марка брэнд упала с 34,90 до 31,09.РАБссия встаеть с кален... Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом - Цензор.НЕТ 7075
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Зеленский враг Украины и агент Кремля. Именно благодаря революции Достоинства эта ..... получила возможность победить на честных демократических выборах. При Яныке он так членом по роялю бы и стучал.
А теперь он преследует участников Майдана. Не Жолаблоковцев, которые свободно на Расею летают и с ****** встречаются, а патриотов Украины.
Делайте выводы сами
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Ти думаєш він радий що став президентом? Я думаю, він був би щасливішим якби майданівців перестріляли ще в 2014ому. Це відданний слуга руцкаго міру.
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Если ЧеКисты правят страной
А квазинарод бухой и дурной
То этой стране настанет пи...а
Чему будут рады соседи сегда Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом - Цензор.НЕТ 1209
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Уничтожьте Майдан - уничтожите Украину.
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Сором-встид.... Можете музей загиблим Майданівцям навіть не ставити!!!!! ви їх зрадили!!!.... ви - це ті, хто привів спочатку проолігархічного Порошенко, а потім й взагалі... прокацапського ЗЕлупкіна із криворіжської підворотні.... ви цю "загиблу сотню", память про них, в гамно втоптали.....

В першу чергу це стосується... "патріотичних" Тернопільщини, Франківщини, Волині, Київщини, Черкащини..... яке за це гамно зелене голосували....
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проверь штаны, то не Порошенко тебе туда нагадил?
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ну так логично, зелена влада садит активистов якобы переворота, все, что связано с революцией достоинства - втаптывают в грязь, кремляди своему быдлонаселению показывают, что они мол типа были правы, ну а зелена влада что-то поимеет в замен.
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Пам'ятаєте фразу: «Дєвочку буду защищать!» Янелох захищає тільки прокацапських дєвочек, а щирих українок він хоче знищити. Зебілки, якщо хтось з вас розмовляє українською та вдягає вишиванку - будьте обережні, за вами теж прийдуть, бо настане час, коли ви та ваша позиція буде здаватися цій владі занадто українською.

Титяна! No pasaran!
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Начальник ГУЛАГа Путлер обратится в Нобелевский комитет о присвоении Зеле Нобелевской премии Мира за 2020 год.Кто против? кто воздержался? Единогласно... ОДОБРЯМ-с Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом - Цензор.НЕТ 4205 Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом - Цензор.НЕТ 4205
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Украина 24 передает,если бы сейчас были выборы президента Украины,Зеля получил бы 14 %,... Підозра мені - частина плану, який Зеленський називає мирним, - Чорновол під Печерським судом - Цензор.НЕТ 340
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Усі, хто тут в коментах підтримує обвинувачення Чорновол - москальські тролі!
Чорновол може не подобатися, але тільки упороті ватні гниди можуть підтримувати розслідування підпалу офісу ригіаналів! Згорів офіс - і уй з ним!
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КоронвиРУС сожрал рейтинг Зели,ужОс,73 % сдохли что мыльный пузырь
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