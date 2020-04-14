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 Экономика
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Все про:энергетика (1147) ДТЭК (111)

 ДТЭК вынужденно останавливает все шахты

ДТЭК Энерго приостанавливает предприятия ДТЭК Павлоградуголь и три обогатительные фабрики в связи с ухудшением ситуации в энергетике Украины.

 Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе пресс-брифинга, передает Главком.

Гендиректор ДТЭК сообщил, что с 20 апреля приостанавливают работу шахты и вспомогательные предприятия объединения ДТЭК Павлоградуголь, обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр. Такое решение компания приняла в связи с продолжающимся системным кризисом в энергетической отрасли.

По словам Тимченко, предприятия переводятся в режим поддержания жизнедеятельности, а сотрудники выводятся в простой с оплатой согласно коллективному договору. Всего на 10 шахтах и вспомогательных предприятиях ДТЭК Павлоградуголь, обогатительных фабриках Павлоградская, Добропольская, Кураховская, Першотравенском РМЗ и НПЦ ДТЭК работает около 22 800 человек.

Напомним, ранее, ДТЭК Энерго уже был вынужден приостановить 5 шахт ДТЭК Добропольуголь, шахту "Белозерская" и ЦОФ Октябрьская в связи с невостребованностью отечественной электроэнергии. До этого гендиректор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявил, что из-за кризиса на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не получил более 4 млрд грн за поставленную электроэнергию от ГП "Гарантированный покупатель", которому поставляет 85% всей атомной электроэнергии для нужд населения, и в результате этого компания в настоящее время не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива.

Ранее народный депутат, Глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что кризис в угледобыче вызван энергетической политикой, которую курирует глава парламентского комитета Андрей Герус.

Источник: https://censor.net.ua/n3188981
 
 
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Один з головних крадіїв Неньки буде милостиню на
Паперті вимогати??
😜
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Так че по платежке в связи с кризисом гудку не платить?
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Не. Он дотаций потребует у зелени. Которые Яценюк ещё порезал. Пошантажирует забастовками. И пару млрд на карман из бюджета.
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нехай теперь пересматривают сериал про голобородька.
и сватов.
и ролики за весь последний год.

жрать не так хотеться будет.
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Приходит системный трындец. А за кермом - шуты и парикмахеры....
Далее НЦБ (сокращение в сводках - нецензурная брань).
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рінатка, вже начасі продавати вілу на лазурному березі?
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Зеленского за одно яйко держит Ахмет за другое Беня, а за пуй держит х#йло.
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