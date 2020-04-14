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 Политика Украины
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 Зеленский уволил Перевезенцева с должности представителя Президента в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский уволил представителя президента в Кабмине Юрия Перевезенцева и возложил выполнение обязанностей на Владимира Клавдиева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентских указах, размещенных на сайте Главы государства.

В указе №139 говорится: "Освободить Перевезенцева Алексея Юрьевича от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины".

В указе №140 отмечается: "Возложить на Кладиева Владимира Николаевича - руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом Министров Украины - выполнение обязанностей Представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины (вне штата)".

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Источник: https://censor.net.ua/n3188980
 
 
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Алексея Юрьевича освободили, а на Владимира Николаевича возложили.
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Бильярд....Лысого в лузу..Новый шар на поле...Вообще нет командной игры во власти
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