 Зеленский уволил Перевезенцева с должности представителя Президента в Кабмине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентских указах, размещенных на сайте Главы государства.

В указе №139 говорится: "Освободить Перевезенцева Алексея Юрьевича от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины".

В указе №140 отмечается: "Возложить на Кладиева Владимира Николаевича - руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом Министров Украины - выполнение обязанностей Представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины (вне штата)".

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