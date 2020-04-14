 Комитет по "антиКоломойскому" законопроекту перенесли с 16 на 21 апреля. Происходят настоящие "чудеса" и фокусы, - Южанина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина.

Она убеждена, что у Зеленского отсутствует политическая воля для принятия этого законопроекта, поэтому страна становится заложницей олигархических интересов.

"Размышления о принятии законопроекта №2571-д. Поддержать голосование этого законопроекта президент Зеленский приехал лично в Раду. "Европейская Солидарность" отдала голоса ради финансовой стабильности Украины. А дальше по документу 2571-д начались настоящие "чудеса" и фокусы. От 16 000 поправок до затягивания процесса рассмотрения в профильном комитете", - напомнила Южанина.

"Мои заявления об отсутствии политической воли для принятия так называемого антиКоломойского закона получают все больше ярких подтверждений. Сегодня очередное. Срок подачи поправок для рассмотрения законопроекта во втором чтении закончился 6 апреля 2020 года. Как член профильного комитета ни одного сообщения о том, как продвигается работа по подготовке таблицы, мне не поступало", - пишет нардеп.

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"Наконец вчера, 13 апреля, через систему электронного документооборота получила письмо, что заседание комитета состоится 16 апреля 2020 года, то есть с момента окончания срока подачи поправок прошло 9 дней. Кстати, эта таблица, которая уже, надеюсь, давно сформирована, так и не поступила народным депутатам для ознакомления. А тут опять фальстарт - комитет переносится на 21 апреля. Еще больше недели Украина будет жить в условиях "туманного" финансового будущего", - отмечает Южанина.

"Принятый накануне секвестр бюджета становится заложником политической игры Офиса президента, от которого так зависит председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики", - убеждена нардеп.