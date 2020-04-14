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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2391) Южанина (113) Приватбанк (621)

 Комитет по "антиКоломойскому" законопроекту перенесли с 16 на 21 апреля. Происходят настоящие "чудеса" и фокусы, - Южанина

Заседание профильного комитета, который должен был рассматривать поправки к так называемому "антиКоломойському" законопроекту, неожиданно перенесено с 16 на 21 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина.

Она убеждена, что у Зеленского отсутствует политическая воля для принятия этого законопроекта, поэтому страна становится заложницей олигархических интересов.

"Размышления о принятии законопроекта №2571-д. Поддержать голосование этого законопроекта президент Зеленский приехал лично в Раду. "Европейская Солидарность" отдала голоса ради финансовой стабильности Украины. А дальше по документу 2571-д начались настоящие "чудеса" и фокусы. От 16 000 поправок до затягивания процесса рассмотрения в профильном комитете", - напомнила Южанина.

"Мои заявления об отсутствии политической воли для принятия так называемого антиКоломойского закона получают все больше ярких подтверждений. Сегодня очередное. Срок подачи поправок для рассмотрения законопроекта во втором чтении закончился 6 апреля 2020 года. Как член профильного комитета ни одного сообщения о том, как продвигается работа по подготовке таблицы, мне не поступало", - пишет нардеп.

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"Наконец вчера, 13 апреля, через систему электронного документооборота получила письмо, что заседание комитета состоится 16 апреля 2020 года, то есть с момента окончания срока подачи поправок прошло 9 дней. Кстати, эта таблица, которая уже, надеюсь, давно сформирована, так и не поступила народным депутатам для ознакомления. А тут опять фальстарт - комитет переносится на 21 апреля. Еще больше недели Украина будет жить в условиях "туманного" финансового будущего", - отмечает Южанина.

"Принятый накануне секвестр бюджета становится заложником политической игры Офиса президента, от которого так зависит председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики", - убеждена нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/n3188979
 
   
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"Она убеждена, что у Зеленского отсутствует политическая воля" - У зеленского отсутствует порядочность и совесть.
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какая может быть "порядочность и совесть" у имитатора-писюаниста, который всегда врёт, бегалО от повесток, ржало над погибшими на Майдане и называло свою страну - "проституткой"? Комитет по "антиКоломойскому" законопроекту перенесли с 16 на 21 апреля. Происходят настоящие "чудеса" и фокусы, - Южанина - Цензор.НЕТ 6302 да у любого наркомана чести больше - чем у вислюка оманського
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Мародёр это Ленин сегодня: Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский
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скоро беня с рабиновичем на местных египтят нашлёт 10 казней...
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Зебилы, дефолт коснётся и вас тоже. Все сбережения, зарплаты, пенсии обнулятся. Массовая безработица, бандитизм, грабежи - всё это вы почувствуете и на своей шкуре. Молитесь, чтобы этого не случилось.
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Происходят настоящие "чудеса" и фокусы. В переводе с дипломатического языка: у власти выродки и иуды, которые грабят страну.
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Зеленски и Ко, ради собственной выгоды
здадут неньку, хоть олигархам, хоть путлеру
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Зеленски и Ко, ради собственной выгоды
здадут неньку, хоть олигархам, хоть путлеру
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в ознаменование дня рождения вошдя и шоб сгладить горечь обнулённого по поводу переноса братского референдума "за!" его обнуление. "дружбе крепнуть!"
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"Блазень" "сидит на двух стульях": примут закон - "папа Беня" обидится...", не примут - новый "Майдан" его "порвёт"...". Вот только не знает он, что при "сидении на двух стульях" интересные казусы случаются... В 90-м проходил плановый медосмотр в госпитале. Увидел мужчину, лет 30-ти, из разряда "легче перепрыгнуть, чем обойти...". Сосед по палате рассказал о нём: "Начальник штаба отдельного батальона. На стуле тяжело сидеть было. Как-то сел сразу на два. А у одного ножки подломились и ему как-то яйца защемило. От болевого шока спасли, а яйца пришлось ампутировать... Теперь на комиссации...". Думаю, что у "Блазня" будет то же самое...
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Які там чудЄса, млять?! Пейсате кодлоодло бені во всєй красЄ...
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