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 Общество, Здоровье
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 На Житомирщине зафиксировано 12 случаев коронавируса у врачей, - ОГА

В Житомирской области зарегистрировано 114 лабораторно подтвержденных случаев коронавирус, 12 из которых – у медицинских работников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации.

"По состоянию на 10:30 в Житомирской области зарегистрировано 114 лабораторно подтвержденных случаев острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - сказано в сообщении.

По словам начальника управления здравоохранения ОГА Николая Суслика, за минувшие сутки было проведено 15 тестов, по результатам которых заболевания COVID-19 подтверждена у двух жителей области, один из которых - врач.

Он также добавил, что на сейчас коронавирусной инфекцией в области заболело 12 медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще 20 случаев COVID-19 подтвердили на Житомирщине 11 апреля, всего в области 94 заболевших, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3188977
 
 
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У нас уже более 400 зараженных врачей. И в разы больше на обсервации. Кто из зеленой пошести будет нести личную уголовную ответственность, что накануне эпидемии распродали адекватные средства защиты врачей, оставив их "босыми и голыми".?!
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