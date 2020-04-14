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 Трое жителей Херсонщины обманом вербовали украинских моряков на суда для перевозки нелегальных мигрантов из Турции в ЕС, - прокуратура АРК

Прокуратура и полиция Крыма сообщили о подозрении участникам организованной группы, вербовавшим украинских моряков для перевозки нелегальных мигрантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК, сообщено о подозрении трем участникам организованной группы в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми).

"Досудебным расследованием установлено, что начиная с 2011 года трое жителей Херсонской области подыскивали и вербовали украинцев, в том числе, жителей временно оккупированной территории АР Крым, которые находились в трудном материальном положении. В дальнейшем, обвиняемые путем обмана эксплуатировали указанных лиц в качестве членов экипажей для переправки морем с территории Турецкой Республики в страны ЕС нелегальных мигрантов преимущественно с Ближнего Востока.

Ряд пострадавших от противоправных действий злоумышленников были задержаны правоохранительными органами стран ЕС, арестованы и помещении в места лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188976
 
 
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бинокль жителей херсонщины для вербовки матросов в музей сбу не забудьте отправить...
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Подозреваю , шо моряки даже не подозревали ентой
дупи..
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А потом сказали бы, что это украинцы возглавляют мафию, по пересылке беженцев в Европу и способствуют кризису нелегалов.
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