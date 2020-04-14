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 В Чернобыльской зоне обнаружили два новых возгорания, - госагентство по управлению зоной отчуждения. КАРТА

По состоянию на 12:00 в в зоне отчуждения обнаружено два новых возгорания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение госагентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"По состоянию на 12:00 14.04.2020 выявлены новые возгорания в с. Кривая Гора Парышивського лесничества, и в районе ж/д станции Янов Лубянского лесничества", - говорится в сообщении.

Далее продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи с. Чистогаловка и с. Лелев на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 гектаров.

На территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами.

На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяной подстилки между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

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В Чернобыльской зоне обнаружили два новых возгорания, - госагентство по управлению зоной отчуждения 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188967
 
 
 Топ комментарии
 
явно кацапы подпаливают, больше нет вменяемых причин, почему это происходит.
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Бездарный актёр гидрант пускает все под откос.
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Ну явное же поджигание и поджигатели просто издеваются над правоохранителями, а тем пох, не ловят. Находят каких-то алкашей и объявляют, что это и есть поджигатели.
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100 млн. выделило правительство на тушение пожара. а с дождиком жлобы расплатиться забыли - вот и "возгорелось".
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я бы спички у рабиновичей у кышэнях шукав..
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кстати, интересная версия. Исподтишка, вполне возможно.
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явно кацапы подпаливают, больше нет вменяемых причин, почему это происходит.
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Бездарный актёр гидрант пускает все под откос.
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Случайность и после десятого раза все еще остается случайностью? Целенаправленная диверсия.
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Украина 24 сообщила пожар потушен.Кому верить?
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Кривая Гора - это за рекой, там открытое место + болота, т.е. огню чтобы "перелететь" надо больше километра телепортироваться. Или поджигателям на автотранспорте подъехать.
И поджечь там не так просто - там песчаные холмы с соснами, сухой травы практически нет, редкие кустики травки торча из меска, там бензина налей и подожги - пожара не будет. Лес сосновый тоже очень рассредоточеный, дерево от дерева далеко.
Надо очень сильно постараться чтобы найти место где есть трава+лес. Никакого "самовозгорания" с последующим пожаром там невозможно. Только поджог в нужном месте.
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Похоже всё делается за ранее установленном сценарии из Мордора.
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квадрокоптер? как и склады с боеприпасами?
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Так дождь кончился)Или бензин кацапы подвезли))))
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Явная диверсия, нужно быть бдительными!
Пока отвлекают внимание на Чернобыль и перетягивают туда все силы, враг может нанести удар с какой-то другой стороны!
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Блін, так дощі ж ідуть (в нас у Києві навіть з мокрим). Як воно там загоратися може?
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Оно что, от дождя загорается ?
Разрешить местным задерживать всех подозритеьных (за вознаграждение),
отдать приказ стрелять на поражение, держать в воздухе парочку дронов
и будет порядок.
Какое нахер "сталкерство" в такое время ?
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