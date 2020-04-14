 В Чернобыльской зоне обнаружили два новых возгорания, - госагентство по управлению зоной отчуждения. КАРТА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение госагентства Украины по управлению зоной отчуждения.
"По состоянию на 12:00 14.04.2020 выявлены новые возгорания в с. Кривая Гора Парышивського лесничества, и в районе ж/д станции Янов Лубянского лесничества", - говорится в сообщении.
Далее продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи с. Чистогаловка и с. Лелев на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 гектаров.
На территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами.
На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяной подстилки между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка.
Напомним, ранее сообщалось, что Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.
И поджечь там не так просто - там песчаные холмы с соснами, сухой травы практически нет, редкие кустики травки торча из меска, там бензина налей и подожги - пожара не будет. Лес сосновый тоже очень рассредоточеный, дерево от дерева далеко.
Надо очень сильно постараться чтобы найти место где есть трава+лес. Никакого "самовозгорания" с последующим пожаром там невозможно. Только поджог в нужном месте.
Пока отвлекают внимание на Чернобыль и перетягивают туда все силы, враг может нанести удар с какой-то другой стороны!
Разрешить местным задерживать всех подозритеьных (за вознаграждение),
отдать приказ стрелять на поражение, держать в воздухе парочку дронов
и будет порядок.
Какое нахер "сталкерство" в такое время ?