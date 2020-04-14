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Все про:карантин (3041) кредит (2169) Приватбанк (621)

 "Приватбанк" ввел отсрочку по обслуживанию кредитов на машину и квартиру

"Приватбанк" ввел дополнительные "кредитные каникулы" для заемщиков программ кредитования "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости".

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает Цензор.НЕТ.

"Кредитные каникулы" предоставляются банком клиентам, которые столкнулись с финансовыми трудностями (увольнение, отпуск за свой счет и т.п.) из-за ограничений, связанных с карантином.

Такие клиенты имеют право на перенос сроков всех очередных платежей до 31 июля 2020 года с соответствующим заключением дополнительных соглашений к кредитному договору или договору лизинга после окончания карантина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оформления "кредитных каникул" по указанным программам достаточно заполнить заявку на сайте банка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188964
 
 
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а шо это они бениными деньгами распоряжаются....ниче вот беня все взад повернет семь шкур с каждого сдерет...
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всё это только выглядит заботой о клиенте, на самом деле, они понимают, что им негде будет парковать весь этот хлам, если клиенты откажутся платить
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Многие сидят по домам без работы и доходов. Приходится пользоваться кредитными карточками. Так почему бы ПБ на период карантина не снизить процентную ставку за пользование кредитными деньгами /кредитная карточка/. Это было бы реальная помощь простым украинцам. А так поблажка для богатых.
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Тем более, по Привату 3,5% (42% годовых !!!) - а это совсем не обоснованный размер кредита. Но этот вопрос зеленой шмаркле и его подельникам неинтересен.
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ЧС есть, а это форс мажор, любой заемщик выиграет дело в суде у банка (если действительно есть правосудие, к Украине, видимо это не относится)!
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