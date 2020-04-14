EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Общество
  3872  64
Материалы по теме:
Все про:допрос (1251) ПР (11298) Чорновол Татьяна (546) евромайдан (6874) ГБР (1117)

 Подозреваемая Чорновол отказалась от дачи каких-либо показаний, - ГБР

14 апреля 2020 в территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, состоялся допрос экс-нардепа Татьяны Чорновол.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"14 апреля 2020 в территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, состоялся допрос Чорновол Т., подозреваемой в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5 , 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

В ГБР сообщили, что в ходе допроса подозреваемая отказалась от предоставления каких-либо показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.

Ранее Чорновол заявила, что не будет давать показания следователям ГБР.

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрение Чорновол - диверсионная кампания по сценарию Кремля, - нардепы "ЕС"

Источник: https://censor.net.ua/n3188961
 
   
 Топ комментарии
 
Вона вже пояснила- для того щоб генпрокурор Портнов- а всі ми розуміємо що він ним і є- не використав її слова проти інших майданівців.
 показать весь комментарий
 
Януковичских прихвостней - на гілляку!
 показать весь комментарий
 
Я колись писав -що бачив її обмотаною тросами-прикріплених до важковаговиків-чи до грейдерів якихось-не пам"ятаю вже. Так от-там би більшість чоловіків обісралися б-і я теж. Так кому вона повинна дати показання? цій мерзоті-що чинить зараз беззаконня під прикриттям зеленого клована?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ага в результате прошло время и все на оборот
 показать весь комментарий
 
 
дебилам из ГБР даже статья 63 Конституции как то не кошерная только жиденяткам и прыгам можна а гоям нет никакой Конституции зебеня ять ты кончишь скоро на фонарном столбе повесят как сученка овбанного...
 показать весь комментарий
 
Про Конституцию вспоминают, когда им предьявляют обвинение.
 показать весь комментарий
 
и вот она и вот она
залатана заштопана
кацапская зеленщина
опять восходит как луна
 показать весь комментарий
 
Вона вже пояснила- для того щоб генпрокурор Портнов- а всі ми розуміємо що він ним і є- не використав її слова проти інших майданівців.
 показать весь комментарий
 
 
і щоб не відрапортував президенту єрмаку.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно. Она на суде им чертей даст. Если у зелёных мразей хватит идиотизма довести дело до суда, конечно.
 показать весь комментарий
 
 
они будут делать вид что не замечают, пока портянка, которая 5 лет жила на параше, сейчас управляет всеми судами и прокурорами.
 показать весь комментарий
 
 
а вбивство нападника прри обороні (під час третього нападу) а спільники нападників не затримані( бо з позиції ОГП(у) - "святі"... - свідчення цілеспрямованої антиукраїнської діяльності всього ЛІВОохоронного блоку... А Портнов, в кабінеті якого ніби-то знайшли "амбарну книгу" РИГів - не затриманий - хоча б для допиту... Це все ланки одного путінського ланцюга... А основну його ланку слід шукати на Банковій в ОП...
І попередні помилки, коли державні злочинці вже кілька разів втікли в Орду ЖИВИМИ і неушкодженими - більше допускати ніяк НЕ можна!!! НІЯК і НІКОЛИ...

14.04.20 12:24 - Затримувати Чорновол сторона обвинувачення не збирається, - ДБР (оновлено) Державне бюро розслідувань заявляє, що стосовно екснардепки Тетяни Чорновол ст...

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Рекомендую голодовку ей обьявить...
А че..
 показать весь комментарий
 
 
что бздиваешься? Пришло время твое, имеешь право, так как все остальные потеряли все права
 показать весь комментарий
 
 
Таки за право, на жаль, треба боротися..))
Влада положила на Конституцію..і попередники теж..
))
 показать весь комментарий
 
вы победили, вам оплодисменты за сухой разгром
 показать весь комментарий
 
 
Нагадай, бо я забув: "че" - це де у вас так гутарять-та? В маскве, вологде, казаня аль рязаня?
 показать весь комментарий
 
 
Не можу нічим допомогти Вашій старчій інфантильності..
Зверніться до психіатра..))
 показать весь комментарий
 
 
Я колись писав -що бачив її обмотаною тросами-прикріплених до важковаговиків-чи до грейдерів якихось-не пам"ятаю вже. Так от-там би більшість чоловіків обісралися б-і я теж. Так кому вона повинна дати показання? цій мерзоті-що чинить зараз беззаконня під прикриттям зеленого клована?
 показать весь комментарий
 
 
Теперь следует ждать нагромождения недоулик и их бредового толкования от следственной группы. Как в криво сшитом деле Шеремета, которое просто застыло.
 показать весь комментарий
 
 
Причём ни Антоненко, ни Кузьменко никто давно живыми не видел.

Оккупационный фашстский режим понимает что терять ему нечего.
 показать весь комментарий
 
 
Зеля - да, это мы в курсе. Двойник постоянно в маске шастает.
 показать весь комментарий
 
 
Яка погана підозрювана... раз відмовилась точно винувата!
Дебіли, я би вас взагалі нах.й послав із такими підозрами, вона хоч просто мовчить...
 показать весь комментарий
 
 
ага тебя посадят в пресс камеру в сизо, посмотрел как бы ты помолчал, если только смог бы сделать себе харакири, тогда спасен
 показать весь комментарий
 
таких як вона. до прес-хат не саджають. Зараз взагалі туди саджають виключно для розводу на бабки. Не ті часи, не ті "понятия". Зараз навіть "петух" в почоті, якщо гарно гріє.
 показать весь комментарий
 
 
не правы вы, конечно вы уже не спросите бывших атошников, которые после этого в петле оказались, но это всегда действует
 показать весь комментарий
 
«Корделія.
Ї..лася, так і шо? Ї..еться гніда,
Ї..еться вош і бабка Степаніда!
Я помилялася в світогляді своєму. На мене вплинула розпуста буржуазна.
Але тепер, осяяная сяйвом ідейного прозріння,
Я дрочити буду сумлінно Англії на користь.» (Л. Подерев'янський, «Король Літр»)
 показать весь комментарий
 
 
Юля відмовилась ставити підпис у підтримці Тетяни Чорновол !Хочу нагадати Юлії Тимошенко що вона не з багатьох яка захищала її коли вона була ув'язнення !
 показать весь комментарий
 
 
І саме Майдан визволив з тюрми цю московську зозулю, куди її янукович запроторив, також з політичних мотивів. Але краще б вона там і згнила, хвойда продажна.
 показать весь комментарий
 
 
Путинские выкормыши начали переворот....Надо их остановить пока не поздно!
 показать весь комментарий
 
 
по ходу они уже остановили тех кто хотел остановить, так что не судьба
 показать весь комментарий
 
 
мокша, ты сдурела?)))) вот сейчас твоих кацапских попов у нас начали поджигать целыми монастырями-неужели думаешь что до лета до рыгов не дойдет)
 показать весь комментарий
 
 
ГБР в шоке! А шо так можно!? И пошли читать ст.63 Конституции Украины....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Як це Танюха посміла палити офіс Петіної партії?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Підозрювана Чорновол відмовилася від надання будь-яких свідчень, - ДБР - Цензор.НЕТ 723мы все украинцы зе дебилы с нами надо так
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Петюнчика, засновника партії, вже там не було..
Пересів на бульдозер..))
 показать весь комментарий
 
Лаві, прасвєщайся. А то так дєбілам і памрьош.
Підозрювана Чорновол відмовилася від надання будь-яких свідчень, - ДБР - Цензор.НЕТ 7344
 показать весь комментарий
 
 
Та бачу, гідний Ви адепт партєйки
ШаКАЛадної!!
Ваше, панське право на ІМХО!
😁
 показать весь комментарий
 
А ви, шайтанови, чекали, що Тетяна піде свідчити проти майданівців
 показать весь комментарий
 
 
и правильно сделала.еще какимто мразям портнтновсим что-то говорить
 показать весь комментарий
 
 
Правильно, Танюша... Нечего "портновскому быдлу" предоставлять возможность определять направление своей защиты... Если тебе сейчас нет возможности доказать абсурдность обвинений, пусть они "бродят во тьме"... А в суде развернуться... Тогда можно не только "следаков", но и "купленого" судью "на жопу посадить"... Ведь от ознакомления с делом тебе отказать не смогут... Поэтому тебе и адвокату станет известна их позиция и доказательная база, которую они собрали. До рассмотрения дела в суде можно будет выработать систему защиты... И "вжарить им по яйцам"!!!...Кстати, в суде можно будет и потребовать проведения дополнительных следственных действий...Суд-то, будет открытым... А это означает присутствие в зале кучи людей, в том числе, журналистов... Посмотрим, что сделает судья, когда публично будут заявлены ходатайства...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
лолiботи , всi на Майдан ! Слава Чорновол !
 показать весь комментарий
 
о как оригинально издевается, а аж набрал 10 балов из 10
 показать весь комментарий
 
якби її судили за щось інше, а так це сприйнято як справа проти Майдану, що і коряво оформлена.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх