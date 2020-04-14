EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
  3257  24
Материалы по теме:
Все про:Запорожье (1615) карантин (3041) смерть (6641) COVID-19 (3827) коронавирус (2458)

 В Запорожье от коронавируса первая смерть: мужчина долго занимался самолечением

В Запорожье от COVID-19 умер 65-летний мужчина, который долгое время занимался самолечением.

Об этом сообщил главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, второй летальный случай от COVID-19 в Запорожской области, произошел в Запорожье. Умер 65 летний мужчина, поступивший в отделение интенсивной терапии областной инфекционной больницы с пневмонией. В ходе исследования у него был выявлен COVID-19. Пациент был подключен к аппарату ИВЛ . Однако, из-за вирусных осложнений он умер.

Как подчеркнул Терехов, заболевший долгое время не обращался к медикам, и имея высокую температуру, самостоятельно лечился парацетамолом.

По данным ряда местных интернет-агентств , речь идет о директоре рынка Коммунарского района Запорожья.

Читайте также: Мэру Запорожья Буряку вручили повестку по делу о нарушении правил карантина

По ситуации на 14 апреля в г. Запорожье и в Запорожской области зафиксировано соответственно 43 и 89 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них в 31 случаев источники заражения не выявлены.

Источник: https://censor.net.ua/n3188960
 
 
 Топ комментарии
 
Медицина старается максимально избегать госпитализации, даже если речь идет о тяжелых случаях. И когда ситуация доходит до крайней точки, спасать уже поздно.

Точно так же плохая медицина не способна быстрее ставить на ноги уже заболевших. Хотя Минздрав и написал в своих протоколах лечения самые современные препараты, но стоят они многие тысячи гривен и явно не по карману ни больницам, ни многим больным.
 показать весь комментарий
 
то сидите дома и лечитесь парацетамолом...то ой...поздно обратился...
как понять эту эфемерную меру, когда уже можно или даже нужно обращаться ???
думаю директор рынка не бомжевал... и имел какие-то средства на лечение...
 показать весь комментарий
 
"Обращайтесь как только температура будет выше 38 и в экстренных случаях."

"больной занимался самолечение-сам виноват".

Что семейный кроме парацитомола посоветует пока ещё нет 38, уже лекарства изобрели или они лечат это аж бегом?

Подонки, лишь бы себя выгородить.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ойц!! Не смешите! Нашли козла отпущения за системні помилки та злочини!
 показать весь комментарий
 
 
Медицина старается максимально избегать госпитализации, даже если речь идет о тяжелых случаях. И когда ситуация доходит до крайней точки, спасать уже поздно.

Точно так же плохая медицина не способна быстрее ставить на ноги уже заболевших. Хотя Минздрав и написал в своих протоколах лечения самые современные препараты, но стоят они многие тысячи гривен и явно не по карману ни больницам, ни многим больным.
 показать весь комментарий
 
 
"Обращайтесь как только температура будет выше 38 и в экстренных случаях."

"больной занимался самолечение-сам виноват".

Что семейный кроме парацитомола посоветует пока ещё нет 38, уже лекарства изобрели или они лечат это аж бегом?

Подонки, лишь бы себя выгородить.
 показать весь комментарий
 
 
Риночники в тому районі дуже були обурені,що їх закрили...
 показать весь комментарий
 
 
то сидите дома и лечитесь парацетамолом...то ой...поздно обратился...
как понять эту эфемерную меру, когда уже можно или даже нужно обращаться ???
думаю директор рынка не бомжевал... и имел какие-то средства на лечение...
 показать весь комментарий
 
 
Млять, я понимаю, что ему 65, но он же не совсем из пещеры вылез... КАК МОЖНО ЛЕЧИТЬСЯ ПАРАЦЕТАМОЛОМ??? Мозги отбитые?
 показать весь комментарий
 
Ну вот семейные врачи что советуют? Сидеть и лечиться тем же самым парацетамолом. А скорые, которые по три раза не хотят забирать больных? А потом - ой, поздно обратился, занимался самолечением.
 показать весь комментарий
 
А чем вы лечитесь когда болеете гриппом, уже лекарства нашли?
Парацитомол позволяет пережить инфекцию и жар.

Этот коронавируса отличается тем, что вызывает воспаление лёгких, очень быстрое и лечение от воспаления лёгких уже только на стационаре под присмотром врача. А как если они во время его не выявляют, а затягивают проблему уже когда человек не может дышать?

Что вы предлагаете?
 показать весь комментарий
 
это всё сезонная вспышка пневмонии.. те страны, которые показывают высокие показатели смертности якобы от короновируса преследует цель подоить потом Китай в качестве миллиардных компенсаций.. хитро придумано, чё
наш же дурак весь провал экономики просто спишет на месячный частичный карантин
 показать весь комментарий
 
 
Это - не первая эпидемия вируса. И сколько денег надоили те страны за прошлые эпидемии?
 показать весь комментарий
 
а что прошлые эпидемии устраивали подобные карантины?
 показать весь комментарий
 
 
но люди то умирали, или за людей не надо платить. Китай, кстати не заставлял никого карантины вводить
 показать весь комментарий
 
а так подумати на здорову голову , чим його лічити як грошей мало
 показать весь комментарий
 
"самолечение" - это не причина, не факт, он мог умереть еще раньше, если бы попал на "лечение" в стационар"
 показать весь комментарий
 
Если даже директор рынка предпочел заниматься самолечением, то реформа шиксы Супрун удалась.
 показать весь комментарий
 
 
Во всём виноваты сами больные .
А вот нехрен болеть !
Нет , какого-нибудь енерала от инфантерии Хорошковского ещё вылечат , а вот директор базара из провинции - уже не фигура , нечего на такого лекарства переводить .
Чего уж тут про простых холопов думать ,это вообще не вариант ...
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы промолчали, Вроде в больнице есть чем лечить.
 показать весь комментарий
 
 
Можно подумать, что деда бы в больницу взяли - на звонок "врачи" отвечают стандартно: "пейте чай", у вас не те симптомы.
 показать весь комментарий
 
 
судить их нужно и таких чиновников и лже-врачей...- от попробуйте сейчас "семейному" достучаться, что у вас подозрение на Короновирус: Скажет не паникуйте ( часто с этим согласен) - дальше говорит , что "симптомы" не те ...- ну, а дальше - " занимался" самолечением ...Занавесь...
 показать весь комментарий
 
Но таких случаев на 38 миллионную страну можно каждый день печатать до нового года. И держать зато страну на карантине/) только потом люди вынесут эту верховную раду в ухань
 показать весь комментарий
 
В заголовке случай первый, в теле статьи - второй... Какой случай???

Чет у нас все время пациенты виноваты. Этот самолечением занимался. Про бабку вчера по телевизору рассказывали, так жаловались, что она обратившись к врачу не призналась какой у нее диагноз, что не сказала, что общалась с больными вирусом.

Наша медицина в своем репертуаре - всегда виноват больной. Не так лечился, не тогда обратился, не сообщил диагноз. Простите, но нахрен такая медицина?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх