 В Запорожье от коронавируса первая смерть: мужчина долго занимался самолечением

Об этом сообщил главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, второй летальный случай от COVID-19 в Запорожской области, произошел в Запорожье. Умер 65 летний мужчина, поступивший в отделение интенсивной терапии областной инфекционной больницы с пневмонией. В ходе исследования у него был выявлен COVID-19. Пациент был подключен к аппарату ИВЛ . Однако, из-за вирусных осложнений он умер.
Как подчеркнул Терехов, заболевший долгое время не обращался к медикам, и имея высокую температуру, самостоятельно лечился парацетамолом.
По данным ряда местных интернет-агентств , речь идет о директоре рынка Коммунарского района Запорожья.
По ситуации на 14 апреля в г. Запорожье и в Запорожской области зафиксировано соответственно 43 и 89 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них в 31 случаев источники заражения не выявлены.
Точно так же плохая медицина не способна быстрее ставить на ноги уже заболевших. Хотя Минздрав и написал в своих протоколах лечения самые современные препараты, но стоят они многие тысячи гривен и явно не по карману ни больницам, ни многим больным.
"больной занимался самолечение-сам виноват".
Что семейный кроме парацитомола посоветует пока ещё нет 38, уже лекарства изобрели или они лечат это аж бегом?
Подонки, лишь бы себя выгородить.
как понять эту эфемерную меру, когда уже можно или даже нужно обращаться ???
думаю директор рынка не бомжевал... и имел какие-то средства на лечение...
Парацитомол позволяет пережить инфекцию и жар.
Этот коронавируса отличается тем, что вызывает воспаление лёгких, очень быстрое и лечение от воспаления лёгких уже только на стационаре под присмотром врача. А как если они во время его не выявляют, а затягивают проблему уже когда человек не может дышать?
Что вы предлагаете?
наш же дурак весь провал экономики просто спишет на месячный частичный карантин
А вот нехрен болеть !
Нет , какого-нибудь енерала от инфантерии Хорошковского ещё вылечат , а вот директор базара из провинции - уже не фигура , нечего на такого лекарства переводить .
Чего уж тут про простых холопов думать ,это вообще не вариант ...
Чет у нас все время пациенты виноваты. Этот самолечением занимался. Про бабку вчера по телевизору рассказывали, так жаловались, что она обратившись к врачу не призналась какой у нее диагноз, что не сказала, что общалась с больными вирусом.
Наша медицина в своем репертуаре - всегда виноват больной. Не так лечился, не тогда обратился, не сообщил диагноз. Простите, но нахрен такая медицина?