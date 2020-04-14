 Уже слышу разговоры про "майданутых", бл##ь. Я в 14 году говорил, а они сейчас говорят, что это переворот, - работавший на ФСБ РФ генерал-майор СБУ Шайтанов

Об этом свидетельствует обнародованная СБУ аудиозапись разговора Шайтанова с российским агентом, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас уже много изменилось, сейчас уже слышу разговоры про "майданутых", бл##ь, от тех, кто там Майдан поддерживал, сейчас все, многие уже, бл#, так в открытую говорят, не боятся. Это я в 14 году говорил, а они сейчас говорят, что это переворот. Так это, что , не понятно тогда было, что это был переворот, бл#?", - заявил в разговоре Шайтанов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве. По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".