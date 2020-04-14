EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
  16169  121
Все про:контрразведка (257) СБУ (14563) ФСБ (1461) Шайтанов (1)

 Уже слышу разговоры про "майданутых", бл##ь. Я в 14 году говорил, а они сейчас говорят, что это переворот, - работавший на ФСБ РФ генерал-майор СБУ Шайтанов

Задержанный контрразведкой СБУ генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов сотрудничал с ФСБ РФ по идеологическим мотивам.

Об этом свидетельствует обнародованная СБУ аудиозапись разговора Шайтанова с российским агентом, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас уже много изменилось, сейчас уже слышу разговоры про "майданутых", бл##ь, от тех, кто там Майдан поддерживал, сейчас все, многие уже, бл#, так в открытую говорят, не боятся. Это я в 14 году говорил, а они сейчас говорят, что это переворот. Так это, что , не понятно тогда было, что это был переворот, бл#?", - заявил в разговоре Шайтанов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Уже слышу разговоры про майданутых, бл##ь. Я в 14 году говорил, а они сейчас говорят, что это переворот, - работавший на ФСБ РФ генерал-майор СБУ Шайтанов 01

Напомним, контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве. По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".

Источник: https://censor.net.ua/n3188957
 
 
 Топ комментарии
 
при таких "генералах" и врагов не надо - сами страну угробят.
 показать весь комментарий
 
ах ты ж падло! а мы тут теории заговора строим )))
 показать весь комментарий
 
Странно,чего это зеленые взяли под стражу своего коллегу по отношению к Майдану?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Для цього кадра я б розщедрився на дошку оголошень, цвяхи і трусєля.
 показать весь комментарий
 
 
"ШАЙТА́Н

В мусульманской мифологии: злой дух, дьявол." Красномовно. Господь шельму помітив.

Скільки ще портібно сил і часу, щоб прибрати всю цю кацапську погань з України
 показать весь комментарий
 
 
Так, прізвище люто, скажено символізує.
 показать весь комментарий
 
 
щас быстро начальника контрразведки поменяют на этого шайтана
 показать весь комментарий
 
 
Думаю **** зеленая скоро обменяет этого генерала на какого-нибудь донецкого таксиста... ***************!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А донецкий таксист не человек?

Давайте вас телепортируем из солнечной Британии в донецкий подвал? Думаю, ваши родственники были бы готовы на любой обмен.
 показать весь комментарий
 
Прежде чем материться,вспомни ,когда и от кого звучало это словосочетание!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
https://censor.net.ua/resonance/358742/polkovnik_shayitanov_shturmovavshiyi_dom_profsoyuzov_i_provodivshiyi_zaderjaniya_v_dnepropetrovske_stal

Так чомуж при Порошенко не вичислили? Та роздмухали новину ще до того як не провели усі зв'язані затримання????
 показать весь комментарий
 
 
Таких "идейных" еще много в СБУ, МВД и армии.... За разработку и арест СБУшникам респект и уважение!....Думаю, что годика два, минимум, вели этого засранца, тем более с фиксацией встреч в Европе и т.д...может и дезу через него сливали паРашкинцам...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський його швидко обміняє або зробить своїм радником.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас уже много изменилось, сейчас уже слышу разговоры про "майданутых"Источник: https://censor.net.ua/n3188957

Благодаря кому оно так изменилось всего за год, как думаешь?
 показать весь комментарий
 
 
Да нет это Выти месяц и оно в ваЗЕлина пубет замом Бакана 49% гарантия
 показать весь комментарий
 
Чувак говорит то, что сейчас говорят в ЗЕленом СБУ. Ничего нового он не сказал.

ГБР и прокуратура заводят дела га активистов Майдана и ветеранов АТО. Так что чувак просто констатировал факты.
 показать весь комментарий
 
Його, суку, тільки по причині призвіща (ХВамілії) в СБУ брати було не можна! Уже чую розмови про "майданутих", бл##ь. Я в 14 році казав, а вони зараз кажуть, що це переворот, - генерал-майор СБУ Шайтанов, який працював на ФСБ РФ - Цензор.НЕТ 486
 показать весь комментарий
 
После Майдана по всей Украине были покрашены в жевто-блакитный цвет мосты-скамейки-деревья-дома-машины...Люди в флаги заворачивались...Сейчас это все облупилось и выглядит убого..А люстрации?Где они сейчас?А петиции на сайте Порошенко?Столько было волнений...В стране идет отрыжка от единства нации за Евроинтеграцию...Обманули?Или Путин победил?Куда делась твоя сила Украина?
 показать весь комментарий
 
А нема, одиниці все тягнули, а зараз після вибору зеленських, навіть ті що впряголись не будуть. Бо для кого, для бидла тупого, якому усе *****
 показать весь комментарий
 
Схоже, при затриманні генерал, штани обгадив...Шайтан.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх