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 Экономика, Общество
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 МВФ "облегчил бремя задолженности" для 25 стран. Украины среди них нет. СПИСОК

Исполнительный совет МВФ утвердил немедленное облегчение бремени задолженности 25 стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВФ.

Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) г-жа Кристалина Георгиева сделала следующее заявление: "Я рада сообщить, что сегодня наш Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках пересмотренного механизма МВФ - Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ) - как часть ответных мер Фонда для содействия в преодолении последствий пандемии COVID-19.

Это решение предоставляет гранты нашим беднейшим и наиболее уязвимым государствам-членам для покрытия их долговых обязательств перед МВФ на начальном этапе в течение следующих шести месяцев и поможет им направить больше своих ограниченных финансовых ресурсов на оказание жизненно важной неотложной медицинской и другой помощи.

В настоящее время ККРТ может предоставить около 500 млн долларов США для облегчения обслуживания долга на основе грантов, включая недавнее обязательство Соединенного Королевства на сумму 185 млн долларов США, а также 100 млн долларов США, предоставленные Японией в виде ресурсов, немедленно доступных для использования. Другие страны, в том числе Китай и Нидерланды, также объявляют о значительных взносах. Я призываю других доноров оказать нам помощь в пополнении ресурсов Трастового фонда и в дальнейшем повышении нашей способности предоставлять дополнительное облегчение бремени задолженности в течение целых двух лет нашим беднейшим государствам-членам".

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Отмечается, что облегчение бремени задолженности сегодня предоставляется следующим странам: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Коморские Острова, Йемен, Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканская Республика и Чад.

Источник: https://censor.net.ua/n3188956
 
 
 Топ комментарии
 
МВФ не збирається фінансувати одну бородату пенсіонерку..... приймайте закон і буде вам щастя МВФ "облегчил бремя задолженности" для 25 стран. Украины среди них нет - Цензор.НЕТ 6711
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чиорт, про наш нигер забыли! наверное потому, что эпоха зубажыння закончилась с уходом Порошенко ))))
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чиорт, про наш нигер забыли! наверное потому, что эпоха зубажыння закончилась с уходом Порошенко ))))
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Ну вот, а мы все зебил, зебил... Гордиться надо! МВФ "облегчил бремя задолженности" для 25 стран. Украины среди них нет - Цензор.НЕТ 1808
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галя...зебил говоришь только ты и твои порохорвотные порошки по ботовской работе...дура
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Так наказала міжнародна мафія, ласа на українську земельку?
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МВФ не збирається фінансувати одну бородату пенсіонерку..... приймайте закон і буде вам щастя МВФ "облегчил бремя задолженности" для 25 стран. Украины среди них нет - Цензор.НЕТ 6711
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речь о другом, но вы понимать смысл не научены
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ну звичайно, не всім ж дано зрозуміти глибокий зміст збагачення одного бородатого козла за рахунок всіх громадян України
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Официально МВФ это обьяснил тем, что это беднейшие страны. И Украины среде них нет. А как тогда же вопли юлеботов и прочих даунов про тотальне зубожіння и про самую бедную страну мира Украину?
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А с трусами и ворами НИКТО никогда переговоров не ведёт и на уступки не идёт !!! Надо быть БОЙЦАМИ а не мудаками ....
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вот даже затрудняюсь как на это реагировать. С одной стороны послабление это благо, но находиться среди перечисленных стран это вообще днище. Впрочем за 29 лет мы опустились так что ниже только некоторые страны Африки.
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Та если б мы в этом списке были, то это позорище на весь мир.
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проголосованые поправки ВЗрадой к бюджету намедне ,помогли МВФ не облегчать бремья задолженности для Украины,она избрала тропу которую бабломойский указал...
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галя...зебил говоришь только ты и твои порохорвотные порошки по ботовской работе...дура
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Жадины могут вообще ничего не получить, вместо того, чтоб сделать широкий жесть и предоставить Украине отсрочку(каникулы) по причине пандемии и вызванного ею экономического кризиса, барыги рискуют потерять всем вложенное в Украину бабло!
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Хитрожопым мошенникам поблажек не делают.
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Глядя на Украину, МВФ пока что видит жадную морду Коломойского и ничего больше.
Это во-первых, а во-вторых, речь в новости идет о сумме $500 млн на все те 25 стран - это точно мелочь даже по сравнению с суммами ,с которыми имеет дело Украина.
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