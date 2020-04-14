 Мужчина с оружием ворвался в церковь на Кировоградщине и украл пасхальный хлеб

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области, передает Цензор.НЕТ.
"С сообщением в полицию обратились представители одной из религиозных общин, которые сообщили о том, что неизвестный с оружием вошел в культовое сооружение и, угрожая присутствующим, похитил пасхальный хлеб. Менее чем за час патрульные полицейские задержали указанного гражданина. Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений", - сказано в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи за указанные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
А нічого і нікого більше грабувати??
Та в Конченій Заспі ітп валом!!
😁
вдрєбєзгі-пополам...))
Я так понимаю просто попросить западло.
"На Великдень на соломі
Против сонця діти
Грались собі крашанками
Та й стали хвалитись
Обновами. Тому к святкам
З лиштвою пошили
Сорочечку. А тій стьожку,
Тій стрічку купили.
Кому шапочку смушеву,
Чобітки шкапові,
Кому свитку. Одна тілько
Сидить без обнови
Сиріточка, рученята
Сховавши в рукава.
- Мені мати куповала.
- Мені батько справив.
- А мені хрещена мати
Лиштву вишивала.
- А я в попа обідала. -
Сирітка сказала." (Т. Шевченко).
Видно, этот "хмырь" плохо знал традиции...
И на сколько мне известно в Украине нет РПЦ. Есть УПЦ МП, где кстати долгое время прихожанином был Порошенко. А на счет РПЦ мне неизвестно где есть такие церкви в Украине.
- Учитель, правильно-ли судят христиане, что за зло следует платить добром?...
Конфуций ответил:
- Если за зло платить добром, то чем же платить за добро? За зло надлежит платить по справедливости...
Вот поэтому НИ ОДНО христианское государство не просуществовало более тысячи лет... А Китай насчитывает уже ПЯТЬ ТЫСЯЧ...
переседит бубочкино правление без особых потерь.
Скорострільні коляки, точняк, згодяться...
😇