 Мужчина с оружием ворвался в церковь на Кировоградщине и украл пасхальный хлеб

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области, передает Цензор.НЕТ.

"С сообщением в полицию обратились представители одной из религиозных общин, которые сообщили о том, что неизвестный с оружием вошел в культовое сооружение и, угрожая присутствующим, похитил пасхальный хлеб. Менее чем за час патрульные полицейские задержали указанного гражданина. Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений", - сказано в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи за указанные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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