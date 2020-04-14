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 Происшествия, Общество
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Все про:воровство (583) Кировоградщина (351) Пасха (126) Нацполиция (11229) Стерненко (70)

 Мужчина с оружием ворвался в церковь на Кировоградщине и украл пасхальный хлеб

В Кировоградской области правоохранители задержали мужчину, который с оружием ворвался в храм и украл пасхальный хлеб.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области, передает Цензор.НЕТ.

"С сообщением в полицию обратились представители одной из религиозных общин, которые сообщили о том, что неизвестный с оружием вошел в культовое сооружение и, угрожая присутствующим, похитил пасхальный хлеб. Менее чем за час патрульные полицейские задержали указанного гражданина. Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений", - сказано в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи за указанные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188953
 
 
 Топ комментарии
 
А в тюрьме сейчас макароны дают! (с)
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По всем признакам жрать хотел
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Агга...на державне , декілька рокове, харчування поласився..)))
А нічого і нікого більше грабувати??
Та в Конченій Заспі ітп валом!!
😁
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В тій заспі його хіба що маслиною нагодують, зате на все життя...
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Та в народу накі "кокоси" накопичилися, що півмаєтка
вдрєбєзгі-пополам...))
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....Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений...

Я так понимаю просто попросить западло.
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Кстати, в православии есть традиция - хлеб и другие подношения, приносимые верующими в церковь, в качестве пожертвований, священники ОБЯЗАНЫ раздавать страждущим...
"На Великдень на соломі
Против сонця діти
Грались собі крашанками
Та й стали хвалитись
Обновами. Тому к святкам
З лиштвою пошили
Сорочечку. А тій стьожку,
Тій стрічку купили.
Кому шапочку смушеву,
Чобітки шкапові,
Кому свитку. Одна тілько
Сидить без обнови
Сиріточка, рученята
Сховавши в рукава.
- Мені мати куповала.
- Мені батько справив.
- А мені хрещена мати
Лиштву вишивала.
- А я в попа обідала. -
Сирітка сказала." (Т. Шевченко).
Видно, этот "хмырь" плохо знал традиции...
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Не стоит приплетать политику там где ее нет. Данного фрукта меньше всего интересует
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Данного фрукта думаю меньше всего интересует кто есть кто в политике.
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порохоботи в РПЦ не вхожі.... рвотний рефлекс спрацьовує на вході
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А где из статьи видно что это РПЦ?
И на сколько мне известно в Украине нет РПЦ. Есть УПЦ МП, где кстати долгое время прихожанином был Порошенко. А на счет РПЦ мне неизвестно где есть такие церкви в Украине.
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упц мп это парафия рпц, но для вас, зебанатов, это непостижимо, конечно)
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А, что, вам Порох то же по ночам в постель какает, а днём в штанишки писает, как Сивохе? Чоловік зі зброєю увірвався до церкви на Кіровоградщині і вкрав великодній хліб - Цензор.НЕТ 9812
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а! ну так тут всё понятно. "наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет".
Мужчина с оружием ворвался в церковь на Кировоградщине и украл пасхальный хлеб - Цензор.НЕТ 6134
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Релігія не дозволяє поділитися хлібом або пробачити голодному його злодійство?7-12 з конфіскацією? Ви серйозно? У нас зрадникам -колаборантам дають менше чи зовсім відпускають,бо їх хтось "ждуть дома".
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Пусть у тебя вечером с оружием карманы вывернут, а ты прости злодейство.
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Не вывернут - я дома сижу и нигде не хожу . Чоловік зі зброєю увірвався до церкви на Кіровоградщині і вкрав великодній хліб - Цензор.НЕТ 4779
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Когда нибудь выйдешь. Потом вспомнишь тех старушек перепуганных. Им для инфаркта много не надо. И до ковида не доживут
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А яка нечиста сила їх понесла з дому,коли вони повинні були сидіти вдома на самоізоляції?
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ТаДа.. Затарюйся не хлібом а набоями..
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может голодный был человек, по-христиански нужно простить, а вы уголовное дело отрываете (попы ябиды и жмоты)!
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Пусть к тебе в дом с оружием такая скотина залезет, когда там будут старенькие родители одни.
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совершенно неадекватное сравнение, у меня дома не богадельня, я не проповедую о прощении и милосердии!
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Пусть у тебя не богадельня, но с оружием к тебе заявиться было бы правильно.
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не путайте частный дом, с общественным местом организации , которая провозглашает высшими ценностями милосердие, прощение, смирение и т.п. (публичная оферта по сути)
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Когда-то давно жена рассказывала (я в командировке был). "Прибежала дочка с улицы. "Мама, я есть хочу!" А у меня обед не готов. Я ей намазала маслом хлеб, разрезала кусок колбасы надвое и половинку сверху положила. Ушла малая. Тут звонок в дверь. Стоит цыганка с ребёнком: "Подайте!... Ребёнок голодный...". Сделала такой же бутерброд, отдала... Та ушла. Сварила обед. Зову дочку. Та приходит и говорит - "Мама, а цыганка твой бутерброд собакам выкинула...". Поэтому никогда цыганкам не подаю... Этот урод - из той же категории...
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«Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.» 1 Петра 3:8-9.
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Не поощряйте преступление безнаказанностью.
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Бляха-муха! Он что золотой кандилябр украл что-ли!? БУЛКУ ХЛЕБА (упоминание отдать которую, чуть ли нет в каждой главе евангелия емьь), которая все равно предназначена на раздачу! Этот случай попадает в раздел курьезов (поржать!), а немпод уооловку!
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Пришли к Конфуцию ученики, и спросили:
- Учитель, правильно-ли судят христиане, что за зло следует платить добром?...
Конфуций ответил:
- Если за зло платить добром, то чем же платить за добро? За зло надлежит платить по справедливости...
Вот поэтому НИ ОДНО христианское государство не просуществовало более тысячи лет... А Китай насчитывает уже ПЯТЬ ТЫСЯЧ...
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ну,самоизолироваться можно по разному...если дома-надо самому о макаронах заботиться.а в тюрьме так дают.
переседит бубочкино правление без особых потерь.
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Треба було просто йому подарувати ту паску і не писала цю статтю!
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Он зашел с оружием, и угрожал им. Пусть бы у Зели с оружием пол вареника украл.
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Заплатил коммунальные услуги и всё,деньги кончились
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Как мойша говорит - долги платят трусы.
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Скоро людожери розплодяться??
Скорострільні коляки, точняк, згодяться...
😇
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По всем признакам местная вата даже без путинских 200 евро расшатывает общественное спокойствие дибильными выходками. И все это под пожар в Чернобыле и саботаж зеленых ушлепков.
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