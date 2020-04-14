 "Антиколомойский" законопроект Рада скорее всего рассмотрит после Пасхи, сейчас обсуждаем изменения в регламент, - "слуга народа" Наталуха

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ председатель экономического комитета ВР, народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха.
"Не на этой неделе. Следующая неделя скорее всего ", - сказал нардеп, комментируя дату рассмотрения законопроекта о банках.
По его словам, сейчас парламентарии не договорились до конкретной схемы, по которой будут принимать законопроект №2571-д.
Он рассказал, что во время заседания фракции "Слуги народа", которое состоялось вечером 13 апреля, депутаты обсуждали изменения в регламент.
Наталуха отметил, что во время фракции пришли к согласию в вопросе того, что из-за отсутствия политической культуры депутаты злоупотребляют своими правами на представление поправок к законопроектам.
"У нас нет ни политической ответственности за такие действия депутата перед своими избирателями, ни административной или другой. Поэтому, очевидно, что нужно искать решение в виде того, каким образом внедрить какую-то процедуру отдельную, когда парламент коллективным большинством сможет принять решение, что не может, например до 50 статей быть внесено 50 тыс. правок. То есть должен быть адекватный баланс", - сказал нардеп.
"Сейчас рассматриваются различные опции и редакции таких изменений, согласуются между собой, с другими народными депутатами. И ведется активная дискуссия на эту тему", - добавил он.
Наталуха заметил, что "не поддерживает идею таких изменений, если бы у нас в стране была нормальная политическая культура".
"Чтобы депутат, который сделал 6 тыс. поправок стал бы просто после этого нерукопожатным ни для своих избирателей, ни для своих коллег в зале. Но такого не происходит, каждый злоупотребляет правами, которые ему предоставлены законом. Очевидно, что в этот период истории такие права нужно будет ограничить", - добавил нардеп.
Он также подтвердил, что сейчас депутаты рассматривают законопроект №1043 "по противодействию злоупотреблению правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры", как основной, с помощью которого могут внести изменения в регламент.
дефолт маячит уже на полную