 Заседания Рады по "антиКоломойскому" законопроекту и по изменениям в регламент завтра не будет, - нардеп "Голоса" Железняк

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра заседание парламента не будет - ни по изменениям в Регламент, ни по "банковскому" закону. Ждем информацию о следующей дате) Весело)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что народные депутаты Верховной Рады предварительно договорились в среду, 15 апреля, собраться на еще одно внеочередное заседание, чтобы рассмотреть изменения в регламент работы парламента.
Планируется, что это ускорит рассмотрение законопроекта, который должен регулировать вопросы обанкротившихся и национализированных банков, более известного как "антиКоломойский". Об этом ранее заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
Вирус похлеще люстрации...
А если за 💰💰💰💰??
😁
Но до некоторых еще до сих пор не дошло...