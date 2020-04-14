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 Политика Украины
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Все про:банки (1739) ВР (24808) Железняк Ярослав (27)

 Заседания Рады по "антиКоломойскому" законопроекту и по изменениям в регламент завтра не будет, - нардеп "Голоса" Железняк

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что ожидается информация о следующей дате.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра заседание парламента не будет - ни по изменениям в Регламент, ни по "банковскому" закону. Ждем информацию о следующей дате) Весело)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что народные депутаты Верховной Рады предварительно договорились в среду, 15 апреля, собраться на еще одно внеочередное заседание, чтобы рассмотреть изменения в регламент работы парламента.

Планируется, что это ускорит рассмотрение законопроекта, который должен регулировать вопросы обанкротившихся и национализированных банков, более известного как "антиКоломойский". Об этом ранее заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатели фракций и руководство Рады собрались на заседание с участием Шмыгаля

Заседания Рады по антиКоломойскому законопроекту и по изменениям в регламент завтра не будет, - нардеп Голоса Железняк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188950
 
 
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Главное, кушая лебеду и крапиву, приговаривать "ХужеНеСтало" и "ЗатоПрогналиПорошенко!"
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Торги продолжаются? Или Беня в поиске недостающей суммы?
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Этот проект слишком очевидно справедливый, чтобы бесы его приняли. Как же - пенсионера не обворовать. Он же согласен всю свою пенсию олигофрену на замок в Италии отдать.
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Самоизолировалися??
Вирус похлеще люстрации...
А если за 💰💰💰💰??
😁
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Тобто кредити не потрібні, а Бєня хоче дефолт!
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Понятно было еще год назад, когда Беня выдвинул самого глупого своего шута...
Но до некоторых еще до сих пор не дошло...
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Шут дудел во всю что он не с Какломойским. Видно знал, что с Какломойским непроходной.
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