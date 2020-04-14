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 Италия начала постепенное снятие карантинных ограничений: заработали прачечные, книжные лавки и магазины детской одежды

В соответствии с правительственным постановлением, подписанным премьер-министром Джузеппе Конте, во вторник некоторым магазинам и предприятиям в Италии разрешается возобновить работу.

Об этом информирует CNN, передает Цензор.НЕТ.

Среди заведений, разрешенных к открытию, - книжные магазины, прачечные, канцелярские магазины и магазины одежды для младенцев и детей.

В то же время, как отмечается, некоторые регионы решили отложить снятие ограничений.

Правительство также расширило список разрешенных производственных операций, включая работы по лесному хозяйству, уход за ландшафтом и гидравлические работы. Производители компьютеров, бумаги и картона также могут возобновить производство.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188948
 
 
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Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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И через неделю опять десятки тысяч новых заражённых
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предлагаете извести вирус вместе с итальянцами? эффективно - не спорю.
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Не будет, если будут придерживаться санитарных норм. Поэтому и поэтапное ослабление. Хотя итальянцы и дисциплина - такой же нонсенс как и у нас. Италия начала постепенное снятие карантинных ограничений: заработали прачечные, книжные лавки и магазины детской одежды - Цензор.НЕТ 6358
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Люди холопского звания - сущие псы иногда; чем тяжелей наказание - тем им милей господа (Некрасов)
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у вас удивительно богатый словарный запас. Италия начала постепенное снятие карантинных ограничений: заработали прачечные, книжные лавки и магазины детской одежды - Цензор.НЕТ 5137
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От же ж капут!Где наша инвормационная война против России??!!Они прислали помощь на тот момент самой заразной стране мира и по итогу победили!??Цензор!?Ты в своем уме?!У нас война идет не только в окопах!А вы еще спрашиваете откуда 73 процента Зебилов!
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Да не так что бы очень))Народ правды хочет..
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не-а. правды он не хочет. иначе бы зе не выбрали.
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А что для тебя правда для другого ложь...Гражданские противоречия..
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в моркве и ленинграде увеличивается кол-во больных в геометрической прогрессии!
значит не было никакой московской помощи Италии, были лишь шпиёны и провокаторы
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Умные учатся на чужих ошибках, дураки - на своих.
Это будет интересный опыт.
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А зебіли ніколи не вчаться і наступають кожен раз на граблі!
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да тут больше для себя. Чтоб понимать, что будет, когда тут такое же сделают. На улицу ж никто пинками не гонит. Можно и дальше дома сидеть.
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Молодцы.... не иначе, как помощь паРаши сработала. Иначе как бы они сами.... без скреп же никуда.
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Хороша новина! Значить італійці вже виконали план по кількості померлих.
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Стахановка допоможе перевиконати план🐸
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Та їй же нема коли італійців вбивати. Ця гадюка на Цензорі більше працює 🐍😁
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Італія пройшла пік і буде далі помірно хворіти . Майже всі ми (як мінімум 60%) пропустимо вірус через себе. Хтось зараз, хтось через місяць, хтось через рік.

Суть карантину у тому і є, щоб згладити пік і розвантажити СОЗ. Карантин не лікує, і не зупинить вірус на палнеті.

P.S. Колективний імунітитет виробиться або природнім шляхом або через тотальне вакцинування. Інших варіантів нема.
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Розклякли,штани обтерли,труси переоділи,почали приходити до пам'яті.
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В Москве может возникнуть дефицит коек для больных коронавирусом...
А вот это НОВОСТЬ на сегодня!
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это подтверждение того факта, что московская помощь Италии - была бессмысленной и бесполезной, раз они не могут справиться у себя дома
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